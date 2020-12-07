Каждую неделю «Афиша Daily» выбирает лучшие новинки на мультимедийной платформе Okko. Для удобства мы составляем кинорасписание по дням. Вот что можно посмотреть за эту семидневку.

Понедельник, 7 декабря «Большой куш» («Jipuragirado Jabgo Sipeun Jibseungdeul»)

Южнокорейский нуаровый фарс. В портовом городе в камере хранения бани при гостинице кто‑то оставляет поддельный Louis Vuitton, набитый купюрами. Сумку находит во время уборки местный служащий — честный простак, остро нуждающийся в деньгах. Потом мы постепенно знакомимся с другими участниками этой истории: таможенником, задолжавшим бандиту, секс-работницей, мечтающей избавиться от мужа-насильника, ее начальницей с красноречивой, как выяснится, татуировкой акулы на бедре, дружелюбным полицейским, явно пересмотревшим«Коломбо», и так далее. Поначалу, пока автор расставляет фигуры на доске, фильм требует чуть большей, может быть, концентрации внимания, чем кому‑то по душе (не больше, впрочем, каких‑нибудь «Джентльменов»), но тем радостнее будет наблюдать за стремительным развитием партии во второй половине. Клишированные персонажи и ситуации выглядят свежо благодаря региональному колориту и отдельным остроумным находкам. Да и в целом эта кровавая комедия про глупость и алчность, отчетливо вдохновленная Коэнами, оставляет чрезвычайно приятное впечатление.

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Вторник, 7 декабря «Алиса. Волнение»

Биографическая документальная лента о жизни и карьере легендарной актрисы Алисы Фрейндлих («Служебный роман», «Сталкер»), которая в этом году отмечает свое 85-летие. Фильм снят в период репетиций и премьеры спектакля «Волнение» в постановке Ивана Вырыпаева, чему в ленте уделено особое внимание. За камерой — отличный документалист и преподаватель Московской школы кино Денис Клеблеев («Король Лир»).

Среда, 9 декабря «Черный дрозд» («Blackbird»)

Семейная драма о прощании и надежде. Пожилая и неизлечимо больная женщина Лили (Сьюзан Сарандон) узнает о своем смертельном диагнозе. Она не хочет становиться обузой для окружающих и решается на эвтаназию. Три поколения ее семьи, включая двух взрослых дочерей, собираются в загородном доме на прощальный ужин. Во время печального воссоединения старые семейные дрязги выходят наружу. Новая картина Роджера Мичелла, известного тем, что в конце девяностых он снял «Ноттинг-Хилл» с Джулией Робертс и Хью Грантом и ряд проходных фильмов, но это не принадлежит к их числу.

Четверг, 10 декабря «Богемская рапсодия» («Bohemian Rhapsody»)

Прилежный байопик про легендарную группу Queen и ее обжигающего фронтмена Фредди Меркьюри (Рами Малек), венцом совместного творчества которых стал концерт «Live Aid» на стадионе «Уэмбли». Фильм по сценарию мастера накрахмаленных биографий Энтони МакКартена («Вселенная Стивена Хокинга», «Темные времена») бережно восстанавливает хронологию тех событий, однако, как и карьера Меркьюри, съемки не обошлись без скандала: заканчивал картину Декстер Флетчер, а не уволенный из‑за постоянного отсутствия на площадке и конфликтов с артистами Брайан Сингер («Люди Икс» и «Подозрительные лица»).

Пятница, 11 декабря «Стендап по дружбе» («Standing Up for Sunny»)

Духоподъемная австралийская романтическая комедия со звездой сериала «Во все тяжкие» о том, как сначала влюбиться в стендап, а потом полюбить друг друга. Замкнутый и одинокий Трэвис с церебральным параличом (Ар Джей Митте) берется помогать талантливой, но застенчивой Фелисити (Элла Скотт Линч, сериал «Код»), мечтающей стать стендап-комикессой. Их совместный путь в комедии (и на любовном поприще) складывается в приятный камерный ромком, а особая солнечная австралийская атмосфера придает ему ощущение непосредственности и подлинности.

Суббота, 12 декабря «Папина дочка» («Le prince oublié»)

Сказка для всей семьи от оскароносного режиссера Мишеля Хазанавичуса. Все в жизни Джиби (Омар Си) вращается вокруг его любимой семилетней дочери Софии (Кейла Фала и Сара Гей). Отец-одиночка каждый вечер перед сном сочиняет сказки, в которых оживают волшебные драконы и феи, а в главной роли обязательно будет Джиби, играющий героического Прекрасного Принца. Пять лет спустя, когда Софи становится подростком, у нее появляется новый принц — симпатичный одноклассник, а Джиби попадает в унылую страну Забытье. Ему предстоит найти дорогу обратно к сердцу дочери, чтобы остаться ее героем навсегда. Французская приключенческая комедия Мишеля Хазанавичуса, известного прежде всего по «Артисту» («Оскар» 2012 года). На этот раз режиссер решил обратиться к семейной аудитории, сняв популярную сказку. В одной из главных ролей его постоянная муза и жена Беренис Бежо.

Воскресенье, 13 декабря «Опасный элемент» («Radioactive»)