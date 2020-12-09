10 декабря, спустя 10 лет после первой части, в прокат выходит продолжение фильма «Неадекватные люди» Романа Каримова — знаковой российской комедии, которая открыла путь в кино актрисе Ингрид Олеринской. В сиквеле все вернулись к своим ролям, но теперь все будет совсем иначе. Премьера отрывка на «Афише Daily».

Ингрид Олеринская и Илья Любимов вернутся к образам Кристины и Виталия, которе все это время прожили вместе

Развязка первой части в стиле «жили они долго и счастливо» не устраивала думающую публику, которая оказалась способной оценить неудобный реализм «Неадекватных людей». Ведь главная героиня, Кристина, явно не тянула на сказочную принцессу с ее-то характером.

События нового фильма затрагивают примерно год из жизни Кристины и Виталия, которые, очевидно, все эти 10 лет прожили вместе. Виталий из маркетолога превратился в архитектора, Кристина в декоратора (правда одной единственной квартиры, в которой сама же и живет).

Виталий хочет спокойствия и благополучия, Кристина — чтобы в этом мире было как можно меньше источников раздражения. Но учитывая то, что саркастичную девушку раздражает практически все, угодить Кристине сложно. Так может настало время теперь ей, а не Виталию, заняться собой?