В рубрике «Мимо проката» кинокритик Станислав Зельвенский отслеживает новые интересные фильмы, которые рекомендует посмотреть. В этом выпуске: два криминальных «Города», корейский «Звонок», хоррор «Его дом» и «Зеленая книга» этого года — «Дядя Фрэнк».

«Город мошенников» («Bronx»)

Полицейская драма Оливье Маршаля, главного сегодня во Франции специалиста в этом жанре («Набережная Орфевр, 36», «Однажды в Марселе», сериал «Налет» и т. д.). У жанра, понятно, богатые местные традиции, но Маршаль даже больше, чем Жан-Пьер Мельвиля, любит, кажется, Майкла Манна: это такой марсельский «Майами-вайс» . Речь идет про запутанный конфликт разных полицейских подразделений и двух преступных группировок, корсиканской и арабской. Флики и бандиты воюют между собой и друг с другом, кого‑то покупая, кого‑то шантажируя, кого‑то расстреливая и ничем, как верно подметит Клаудия Кардинале в камео матриарха с Корсики, не различаясь. Главного героя, что приятно, зовут Вронский, а его товарища — Капелян. Все очень брутальные, небритые, с красивыми женами и неизбывной тоской в глазах. В небольшой роли полицейского начальника — не приходящий, кажется, в сознание Жан Рено. Светит солнце, свистят пули, финальные счеты сводятся под меланхоличное пение Алена Башунга: «смертные, смертные, мы бессмертные».

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«Город головорезов» («Cut Throat City»)

Еще один опасный город — теперь Новый Орлеан. Вскоре после урагана Катрина четверо молодых друзей из бедного района, который власти под предлогом восстановления решили джентрифицировать, идут по дурной дорожке, грабят казино по наводке местного мини-босса и становятся участниками более глобальных интриг. Это уже третий и самый амбициозный фильм RZA, духовного лидера Wu-Tang Clan. Формально криминальный триллер, по сути — скорее политическое выступление на тему коррупции, расовых отношений, американской мечты и так далее. Смотреть интересно и странно: «Город» выглядит то почти по-любительски, а то вдруг вполне высококлассно . И проблемы с ритмом, например, и определенную наивность легко простить за лихость и аутентичную энергию, которой дышит картина. Первый план отдан молодежи и коллегам по хип-хопу (лучше всех — артист под псевдонимом T.I. в роли районного пахана), на втором встречаются и кинозвезды: Уэсли Снайпс, например, смачно играет папашу главного героя. А Итан Хоук — коррумпированного чиновника, бывшего копа, который подолгу беседует на кладбище с покойной женой (не пропустите важную сцену на финальных титрах). Также имеются удивительная следовательница по имени Люсинда Валенсия и енот, который отгрызает провинившимся гангстерам члены .

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«Звонок» («The Call»)

Сверхъестественный триллер из Кореи (который в будущем будет сложно не путать с его многочисленными тезками). Молодая женщина находит в деревенском доме волшебный телефон, по которому ей звонит ее ровесница, живущая там за 20 лет до этого, то есть в конце 90-х. Сперва кажется, что проблемы в основном у второй (мачеха-шаман держит ее взаперти и изгоняет из нее злых духов), но потом оказывается, что у первой. Не выдающаяся, но качественная, отполированная работа. Вроде бы не слишком оригинальный сюжет про связь времен решен здесь, на самом деле, довольно остроумно: прошлое и настоящее изменяют друг друга стремительно и порой непредсказуемо. Действие редко покидает пределы одного дома, это почти что пьеса на двоих: паиньку играет звезда Пак Син Хе, оторву — Чон Чжон Со, интересная актриса из «Пылающего» (и ближайшего фильма Аны Лили Амирпур, между прочим). Поначалу слегка нудновато, но когда фильм разгоняется — только держись . Как и в случае «Города головорезов», важно не выключить сразу, как пойдут финальные титры.

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«Его дом» («His House»)

Нашумевший дебют молодого британца Реми Уикса в модном жанре остросоциального хоррора. Тут тоже, как ясно из названия, имеется проклятый дом: трущобы где‑то на задворках Лондона, куда соответствующие службы селят главных героев, пару беженцев из Судана, спасающихся от гражданской войны. По пути из Африки вроде бы утонула их маленькая дочь. Англия — не слишком дружелюбная страна, вдобавок в доме обнаруживается чудовище. Здесь, понятно, сразу соединяются два фильма: история про сложность (невозможность?) ассимиляции и страшилка про лезущих из стены призраков. Обе оформлены очень компетентно, но главное, что где‑то в середине они перерастают в третью, неожиданную и действительно интересную. Не все в «Доме» идеально — он немного монотонный, порой чересчур пафосный, и есть проблемы с диалогами — но вообще это дешево, сердито и местами прямо восхитительно .

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«Дядя Фрэнк» («Uncle Frank»)

В начале 70-х Бет (София Лиллис), любознательная девушка из южной глубинки, поступает в университет в Нью-Йорке и обнаруживает, что ее любимый дядя Фрэнк (Пол Беттани) — не только интеллектуал и приятный человек, но и гей, тайком давно живущий с бородатым арабом (Питер Макдисси). Тут умирает ее дедушка, отец Фрэнка, и они вместе отправляются домой на похороны. Автор и режиссер — Алан Болл, обладатель «Оскара» за сценарий «Американской красоты», шоураннер «Настоящей крови» и «Клиент всегда мертв». Это очевидно глубоко искренняя (даже актер, играющий бойфренда героя, — бойфренд самого Болла) и во всех отношениях приятная, что называется, картина. Правда, если вы в жизни видели хотя бы пару кинофильмов, то точно знаете, что случится в каждой из сцен. Призраки прошлого, бесценные жизненные уроки, мягкий юмор, много-много слез. Беттани хорош; по типажу слегка напоминает тут Олега Янковского в расцвете славы — вот кто, конечно, сделал бы из этой роли конфетку.