Каждую неделю «Афиша Daily» выбирает лучшие новинки на мультимедийной платформе Okko. Для удобства мы составляем кинорасписание по дням. Вот что можно посмотреть в первые дни декабря (сразу два фильма с Александрой Даддарио!).

Понедельник, 30 ноября «Жизнь за год» («Life in a Year»)

Любовное фаталити в духе «Виноваты звезды» в современном рэп-изломе «как же хочется тяночку». Еще один парень пал жертвой обаяния девушки с цветными волосами: респектабельный выпускник Дэриен (Джейден Смит) по папиной протекции готовится к поступлению в Гарвард или Йель, но у юнца из головы не выходит рэп и дерзкая девчонка Изабель из дурного района (Кара Делевинь). У него расписаны планы на год вперед, а у нее уже нет никакого будущего. Дело в том, что Изабель неспроста меняет цветные парики каждый день — она давно больна неизлечимым раком. Дэриен решает постараться уложить целую жизнь за ее последний год и исполнить все по пунктам (то есть тоже расписывает планы, как его папа, которым не суждено до конца сбыться). Гарантированная слезовыжималка в популярном жанре мелодрамы о смертельно больных подростках, который в последнее время распространяются с какой‑то болезненной скоростью. В роли старших наставников в фильме снялись Кьюба Гудинг мл. и рэпер RZA, а в качестве продюсеров выступили родители начинающего актера Джейдена Смита — Уилл Смит и Джада Пинкетт Смит.

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Вторник, 1 декабря «Пока мы молоды» («While We're Young»)

Фильм, который добрался до российского проката только спустя пять лет. Бен Стиллер снова играет роль разочарованного мужчины средних лет, который испытывает подавленное негодование по поводу чужого успеха. Его герой — Джош, когда‑то многообещающий сорокалетний режиссер-документалист, ведет теорию кино, но начинает опасаться, что его последняя работа, грандиозный научно-популярный фильм, возможно, никогда не будет завершен. У него счастливый брак с Корнелией (Наоми Уоттс), но он обижен на своего тестя, устрашающе успешного документалиста. Еще у друзей Корнелии и Джоша появляются дети, и они начинают нервничать по поводу своей бездетности. В этот исключительно неприятный момент в их жизнь вторгаются Джейми (Адам Драйвер) и его жена Дарби (Аманда Сейфрид), ослепительная пара двадцати лет. «Пока мы молоды» — комедия о кризисе среднего возраста одного мужчины, еще более ужасная из‑за того, что он выставляет себя дураком — не с более молодой женщиной, а с более молодым мужчиной. Это не сексуальные отношения, а что‑то более интимное: вопрос самооценки и социального статуса. Баумбах снова снимает своего любимого актера Стиллера, Драйвер же стал путеводной звездой режиссера после этого фильма, снявшись у него в «Брачной истории».

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Среда, 2 декабря «Гринч» («The Grinch»)

Авторы «Тайной жизни домашних животных» крадут Рождество. За знаменитую сказку Доктора Сьюза про зеленого негодяя Гринча (в оригинале его озвучивает Бенедикт Камбербатч), который так ненавидит предпраздничную суету, что решает испортить всем Рождество, взялись создатели мультфильма «Тайная жизнь домашних животных». Рецепт знакомый: избыток умиления, умеренно изобретательные гэги, знакомый сюжет: что еще нужно, чтобы подготовиться к Новому году?

Четверг, 3 декабря «Необыкновенная история на Рождество» («The Man Who Invented Christmas»)

Картина о писателе Чарлзе Диккенсе, а именно сезонная рождественская полусказка о том, что знаменитая «Рождественская песнь» писалась при личном участии Скруджа, который явился к писателю то ли в качестве духа, то ли в виде глюка. Режиссер индийского происхождения Бхарат Наллури снял юмористическую версию событий, но комедия получилась не совсем удачной. Местами слишком приторная, местами нелепая комедия о галлюцинаторных разговорах Диккенса со своим героем Скруджем, которого исполнил 87-летний Кристофер Пламмер. Похоже, режиссер в какой‑то момент хотел намекнуть, что личность Скруджа для писателя автобиографична, учитывая распавшийся брак Диккенса, но на полпути позабыл об этом, теряясь в праздничных гимнах. Критики пишут, что актер Дэн Стивенс из сериала «Легион» в роли Диккенса — ужасное кастинговое решение.

«Глубже!»

Александр Паль снимает порно с Любовью Аксеновой. У Михаила Сегала («Рассказы», «Кино про Алексеева», «Слоны могут играть в футбол») очень специфическое чувство юмора и интересная оптика — он умеет видеть привычные вещи в непривычном свете. «Глубже!» начинается очень бодро: одно загляденье смотреть на то, как Паль объясняет артистам из низкого, но глубокого жанра, что играть. В фильме много сатиры на русский психологический театр, однако это настолько легкая мишень, что стебать его стыдно. Также авторы пытаются пройтись по театру современному, но, кажется, не совсем понимают, что это такое. В итоге картина выруливает в лав-стори между художником и его музой (свежо!), но это выглядит странно, потому что Любовь Аксенова в середине картины пропадет — вплоть до ее конца. Понятно, что Сегал хотел сделать нетривиальную success story, «историю успеха», но в своем желании быть не как все несколько перемудрил.

Пятница, 4 декабря «Трудности адаптации» («Lost Transmissions»)

Секретарша с талантом к сочинению песен (Джуно Темпл) знакомится с музыкальным продюсером-экспатом (Саймон Пегг), они начинают дружить, и тот вроде бы запускает ее карьеру, но тут выясняется, что у него параноидная шизофрения, и ей приходится бегать за ним по Лос-Анджелесу и умолять съесть таблетку — а она при этом сама пьет таблетки от депрессии. Печальная инди-драма с несколько нарочитой завязкой (впрочем, по мотивам каких‑то автобиографических воспоминаний дебютантки Кэтрин О’Брайен) — расхристанный и порой нестерпимо вялый маленький фильм, но что‑то в нем есть. Как минимум пронзительная Темпл и убедительный Пегг, который умудряется передать в том числе и юмор безнадежной ситуации, но при этом не выглядеть карикатурой, пока бормочет про послания, спрятанные в белом шуме радиопомех, и свою возлюбленную принцессу времени.

Суббота, 5 декабря «Все оттенки Токио» («Lost Girls and Love Hotels»)

Александра Даддарио заводит роман с якудзой. Экранизация канадского бестселлера 2006 года писательницы Кэтрин Харнахан под названием «Потерянные девушки и отели любви», главную роль в которой сыграла ослепительная Александра Даддарио. Ее героиня, Маргарет, сбегает от несчастного прошлого в Японию, где начинает преподавать английский язык, а в свободное время, преимущественно по ночам, с томным видом разгуливает в неоне и развлекается с местным якудзой в намерении утонуть в запретных желаниях. Изначально, в 2009 году, фильм должен был поставить Жан-Марк Валле («Далласский клуб покупателей», «Большая маленькая ложь»), но картину долго не запускали в производство — и в итоге ее поставил Уилльям Олссон. Якудзу, кстати, сыграл звезда нетфликсовского нуара «Гири/Хадзи» Такэхиро Хира.

Воскресенье, 6 декабря «Ритм-секция» («The Rhythm Section»)