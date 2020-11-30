Уведомления перед кино существуют давно и в некоторых случаях даже сложились в отдельную культуру открывающих титров. Кроме того, в наше время старые фильмы обрастают современными дисклеймерами. Попробуйте вычислить название картины по предупреждающей надписи, сопровождающей ее показ.
«Все сходства между диктатором Хинкелем и еврейским цирюльником случайны»
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«Кинокомпания View Askew заявляет, что этот фильм от начала до конца является фантастической комедией и не претендует на серьезное восприятие. Утверждение обратного идет вразрез с нашими намерениями и будет являться несправедливым осуждением. Судить же имеет право только Бог и никто другой (это же касается кинокритиков… шутка). Поэтому прежде чем осуждать и поднимать руку на создателей фильма, вспомните: даже Бог обладает чувством юмора. Просто взгляните на утконоса. Спасибо, желаем получить удовольствие от фильма»
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«ВВС США гарантирует, что существующие меры безопасности исключают возможность возникновения событий, подобных изображенным в этом фильме. Ни один из его персонажей не имеет отношения к кому‑либо из реальных людей, живущих ныне или покойных»
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«Все события, изображенные в этом фильме, являются абсолютной правдой. Все имена и названия организаций — настоящие»
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«Это реальная история. События, о которых рассказывается в фильме, произошли в Миннесоте в 1987 году. По просьбе выживших имена персонажей были изменены. Из уважения к погибшим все показано так, как было на самом деле»
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«Стиль фильма, сюжет и легендарный статус настолько экстравагантны, что многие зрители практически не замечают его расовую политику. <…> Он не только важнейшее свидетельство расистских практик Голливуда, но и несокрушимое произведение поп-культуры, которое напрямую говорит о расовом неравенстве в медиа и обществе, существующем сегодня»
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«Животные и инопланетяне, использованные в этом фильме, не подвергались жестокому обращению, и все сцены, в которых они появлялись, находились под строгим наблюдением, уделяя особое внимание обращению с ними»
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«Может содержать устаревшие культурные стереотипы»
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«Данный продукт содержит сцены с мигающими изображениями, и эффектами, которые могут спровоцировать приступ эпилепсии»
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