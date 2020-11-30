«Кинокомпания View Askew заявляет, что этот фильм от начала до конца является фантастической комедией и не претендует на серьезное восприятие. Утверждение обратного идет вразрез с нашими намерениями и будет являться несправедливым осуждением. Судить же имеет право только Бог и никто другой (это же касается кинокритиков… шутка). Поэтому прежде чем осуждать и поднимать руку на создателей фильма, вспомните: даже Бог обладает чувством юмора. Просто взгляните на утконоса. Спасибо, желаем получить удовольствие от фильма»

«Монти Пайтон и священный Грааль» «Догма» «Дом, который построил Джек»