Кто это?

Фильм снят кинокомпанией «Новые люди», которая почти 10 лет назад выпустила экранизацию другой хитовой пьесы про полицейских — «Изображая жертву» Кирилла Серебренникова. «Человек из Подольска» — режиссерский кинодебют Семена Серзина, который недавно сыграл главную роль в новом фильме Серебренникова «Петровы в гриппе». «Человек из Подольска» — наследник «Изображая жертву» .

В дебюте снялись лидер инди-группы OQJAV Вадик Королев, Виктория Исакова («Ученик», сериал «Оттепель»), номинант «Золотой маски» Владимир Майзингер и другие. Оператором выступил Даниил Фомичев («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»).