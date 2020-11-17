26 ноября в кино выйдет экранизация нашумевшей пьесы Дмитрия Данилова про абсурдных полицейских «Человек из Подольска». В главной роли — Вадик Королев из группы OQJAV. К выходу фильма — премьера короткого фрагмента на «Афише Daily».
«Человек из Подольска» — экранизация настоящего театрального хита, одноименной пьесы Дмитрия Данилова. По сюжету редактора газеты «Голос ЮАО», направляющегося домой в Подольск, задерживают на Курском вокзале и доставляют в полицейский участок, где с особым трепетом относятся к жителям подмосковных городов, учат петь и танцевать, возделывают свой сад и имеют отдельный бассейн с подогревом.
Фильм снят кинокомпанией «Новые люди», которая почти 10 лет назад выпустила экранизацию другой хитовой пьесы про полицейских — «Изображая жертву» Кирилла Серебренникова. «Человек из Подольска» — режиссерский кинодебют Семена Серзина, который недавно сыграл главную роль в новом фильме Серебренникова «Петровы в гриппе». «Человек из Подольска» — наследник «Изображая жертву».
В дебюте снялись лидер инди-группы OQJAV Вадик Королев, Виктория Исакова («Ученик», сериал «Оттепель»), номинант «Золотой маски» Владимир Майзингер и другие. Оператором выступил Даниил Фомичев («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»).
«Человек из Подольска» — лауреат конкурса «Кинотавра» этого года, получивший приз «За лучшую музыку к фильму» (группа OQJAV).
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