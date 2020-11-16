Каждую неделю «Афиша Daily» выбирает лучшие новинки на мультимедийной платформе Okko. Для удобства мы составили кинорасписание по дням.
Понедельник, 16 ноября
«Стрельцов»
Александр Петров в роли легендарного советского футболиста
Грандиозный успех «Движения вверх» зарядил отечественных кинематографистов энтузиазмом, кажется, на много лет вперед и заставил экранизировать захватывающую биографию советского футболиста Эдуарда Стрельцова, завоевавшего в составе сборной СССР титул олимпийского чемпиона в 1956 году. Для того чтобы фильм получился еще более напряженным, сюжет затронет и другую сторону жизни Стрельцова — тюремный срок, после которого ему пришлось пройти путь самурая: восстановиться и показать первоклассную игру на поле. Легенду советского футбола играет, конечно же, Александр Петров, а компанию ему составили Стася Милославская, Виталий Хаев, Виктор Добронравов и Александр Яценко. Режиссером картины выступил Илья Учитель (сын Алексея Учителя), награжденный за свою дебютную ленту «Огни большой деревни» призом за лучший сценарий на «Кинотавре».
Вторник, 17 ноября
«Хелстром» («Helstrom»)
Хоррор-сериал по комиксу Marvel
Экранизация серии комиксов Marvel, из которой были вытравлены все связи с супергеройской вселенной и оставлена только хоррор-составляющая. По заявлению представителей Disney, это было сделано для того, чтобы дистанцировать бренд Marvel от хоррор-контента и не вводить в заблуждение зрителей, пытающихся найти что‑нибудь в духе марвеловской киновселенной. Также в открывающих титрах нет лого Marvel, как это обычно бывало с продукцией Marvel Television. В центре сюжета сериала — брат и сестра Дэймон и Ана (это все, что осталось от оригинального имени персонажа) Хелстром, дети известного серийного убийцы, которые в попытке хоть как‑то компенсировать жуткие деяния папаши охотятся за разного рода маньяками и злодеями по всему миру. Сериал может похвастаться одним важным достижением: в лице Аны Хелстром телевселенная Marvel приобрела своего самого яркого ЛГБТК-персонажа.
Среда, 18 ноября
«Капоне. Лицо со шрамом» («Fonzo»)
Том Харди в роли Аль Капоне на закате его преступной карьеры
Аль Капоне (Том Харди), отсидевший в тюрьме и свихнувшийся на почве сифилиса, доживает немногие оставшиеся ему дни в поместье во Флориде, окруженный родственниками, телохранителями, воображаемыми друзьями и по большей части реальными агентами ФБР. Деньги кончаются, а Капоне вроде бы припрятал где‑то 10 миллионов, но он никак не может вспомнить где.
Звучит интригующе, но Джош Транк, набравший когда‑то давно авансы за фильм «Хроника», тоже, видимо, их закопал и отдавать не спешит. Сюрреалистическая зарисовка, снятая оператором Линча (и с участием Кайла МакЛоклена, играющего врача, который заставляет Капоне сменить сигару на морковку), — претенциозное, изнурительно неинтересное зрелище, сколоченное из фрагментов воспаленного сознания (гангстеру мерещатся трупы, невероятно) и печальной реальности. Новый актерский подвиг Харди заключается в том, что он шумно дышит и ходит под себя.
Четверг, 19 ноября
«Аутло»
Прорывная ЛГБТ-драма, утопающая в неоне
В центре повествования — школьник-гомосексуал Никита (Виктор Тарасенко), который влюблен в самого популярного одноклассника по прозвищу Альфыч (Глеб Калюжный), также влюблена в этого парня белесая беспредельщица Аутло (Лиза Кашинцева), а их учитель Игорь Владиславович (Сергей Епишев), наблюдая за внутренними терзаниями Никиты, вспоминает свою юность в СССР 1980-х годов, в которой трансперсона Нина (Евгений Окороков) танцевала в закрытом клубе для советской элиты и встречалась с военным. В «Аутло» зашкаливающее (для русского кино) количество эротических сцен, два таймлайна и три любовные линии (причем две из них — гомосексуальные, но при этом, как ни странно, картине дали прокатное удостоверение). Безусловно, как и «Верность» Нигины Сайфуллаевой, это прорывное кино. Но прорывное — не значит во всем получившееся. У режиссерки в наличии много обнаженки, а еще есть какие‑то свои соображения по поводу невозможности отношений и тех ран, что они оставляют на теле и в душе человека. При этом в фильме так же много нелепых диалогов, бронебойных метафор (есть минотавр как символ лабиринта, из которого не могут вырваться главные герои!) и кэмповой метафизики. Картина отчаянно балансирует на грани китча и часто в него сваливается, в отдельные моменты даже начинают напоминать «Евротур».
«Грекзит» («Adults in the Room»)
Докудрама Коста-Гавраса о греческом кризисе из конкурса Венеции-2019
Фильм великого 87-летнего Коста-Гавраса («Дзета») — прямодушная экранизация книги Яниса Варуфакиса, левака, полгода проработавшего министром финансов Греции в правительстве Ципраса после успеха на выборах их партии СИРИЗА четыре года назад. Книга рассказывает, как он воевал с европейскими бюрократами, МВФ, банками и т. д. из‑за гигантского греческого долга. Тема увлекательная, но, может быть, не для всех. Фильм — бодрая докудрама с элементами Ианнуччи: Янис (менее харизматичный, чем в жизни) мотается с рюкзачком по дворцам, французы коварные, англичане высокомерные, ну а самые сволочи — немцы.
Пятница, 20 ноября
«Миссис Америка» («Mrs. America»)
Историческая фем-драма с Кейт Бланшетт
Историческая драма, повествующая о неожиданном противостоянии антифеминистки Филлис Шлэфли и женщин, выступающих за принятие поправки о равноправии. Этот идейный конфликт в итоге перерос в один из самых громких боев в истории американской культуры, также повлияв на местную политику. Создатели сериала проводят параллель с теми временами и сегодняшним днем, считая, что нерешенные вопросы из этой истории актуальны и сейчас. Главная роль (по сути, персонажа-антагониста) досталась Кейт Бланшетт, которая также является исполнительным продюсером проекта.
Суббота, 21 ноября
«Ривьера» («Riviera»)
Знойный сериал на Лазурном Берегу
В тот момент, когда муж-миллиардер Джорджины (Джулия Стайлз) взлетел на воздух вместе с яхтой, девушка поняла, что хорошая жизнь кончилась: теперь семье и ей самой угрожает смертельная опасность. Однако героиня не стушевалась, ведь играет ее звезда всех частей «Борна». Начинается глянцевый психологический триллер с пляжами, недомолвками и натянутым, как струна, саспенсом. В одной из ролей — Иван Реон (Рамси Болтон из «Игры престолов»). Сериал стал самой успешной новинкой телесети Sky, был продлен на второй и третий сезоны.
Воскресенье, 22 ноября
«Мысленный волк»
Околоправославный хоррор Валерии Гай Германики с Юлией Высоцкой и Елизаветой Климовой
Поздно ночью из Питера на хутор возвращаются мать (Юлия Высоцкая) и дочь (Елизавета Климова), у которой тоже есть свой ребенок — сын Васенька (Ася Озтюрк). Близкие привычно собачатся, в лесу темно, и скоро внутренние страхи дочери примут форму лесного животного — инфернального волка. Этого волка можно прочитать как аллегорию Сатаны, который способен принять любой вид (вплоть до Анубиса), а новый фильм Валерии Гай Германики как аллегорию того, как она пришла к православию. Чтобы придать истории форму, Германика обратилась к писателю и сценаристу Юрию Арабову — специалисту по таким вопросам.