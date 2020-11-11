12 ноября выходит новый фильм Томаса Винтерберга «Еще по одной». Лента вошла в отбор Каннского кинофестиваля, но после его отмены переехала в Торонто. Сюжет строится вокруг четырех мужчин, которые начинают методично выпивать, чтобы проверить одну научную теорию и вновь почувствовать вкус к жизни. Эдуард Голубев поговорил с Винтербергом по зуму.

— Здравствуйте, мистер Винтерберг! Как вы провели время на карантине? Опишите ваш обычный день. — Я был в Дании, дома с семьей. Я и сейчас дома. Каждый день я делаю с моим сыном Элбертом уроки, занимаюсь бытовухой — мне так это нравится; иногда уезжаю кое‑что подснять для моего нового фильма. Конечно, вся эта история с пандемией, с людьми, которые потеряли своих близких, вызывает лишь ужас. Но я буду вспоминать это время с любовью. — А вы пили? — Немного. У меня дома маленький ребенок, и начать прям пить при нем я не могу себе позволить. Но прикладывался, врать не буду. — А какой у вас любимый алкоголь? — Водка! Холодная водка с икрой — невероятное сочетание. Но чаще всего я пью «Хемингуэй спешл». Это такой коктейль, его можно назвать крепким «Дайкири». Чтобы его сделать, нужно 60 мл светлого рома, 15 мл ликера, грейпфрут и сок лайма. Смешать, взболтать, добавить льда. Очень вкусно!

Русский трейлер «Еще по одной»

— «Еще по одной» — кино про кризис. И я не имею в виду кризис среднего возраста. Скорее, полный эмоциональный паралич. Вы испытывали подобное? — Не могу сказать точно. До того как я начал делать этот фильм, в момент его придумывания и написания я жил счастливейшей жизнью с женой и детьми. Но в прошлом году у меня погибла дочь. И я буквально потерял желание дышать . Однако никакого эмоционального паралича не было — я все чувствовал. И эти ощущения я попытался передать во второй половине картины.

В конечном итоге «Еще по одной» — это кино о том, как мы теряем вкус к жизни, а затем находим в ней новые смыслы.

— То есть работа над фильмом произвела на вас психотерапевтический эффект? — В какой‑то степени да. До того как я потерял дочь, «Еще по одной» был исследованием на темы жизни, страны, окружающих меня людей. Затем фильм стал поводом двигаться дальше. Он помог мне отринуть горе, снова познать любовь, заботу. — Поэтому вы добавили в происходящее комедийные моменты? — А вы много смеялись? — В целом да. Особенно на моменте с танцем в финале. Это какая‑то неправильная реакция? Я придурок? — Все мы придурки! Просто мало кто знает об этом (смеется). Но вообще, смех — неотъемлемая часть моих фильмов, начиная с «Торжества» . Даже «Охоту» я считаю очень черной комедией. В «Еще по одной» мне было важно затронуть тему единства. А юмор — отличный инструмент, чтобы это реализовать. Смотрите, я из Дании, вы из России. Но смеемся мы примерно над одним и тем же. Это ведь круто!

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— Вы видите себя в каком‑нибудь персонаже фильма? — Во всех, включая женщин и детей! Я ведь не только режиссер, но и сценарист. И когда я пишу свои истории, то вкладываю в них частичку души. Меня за это сильно ругает жена (смеется). Поэтому в «Еще по одной» я специально не вставил сверхличных переживаний . Зато фильм буквально состоит из моих жизненных наблюдений. — Раз уж вы вспомнили про «Торжество», давайте поговорим про кинофестивали. Что вы чувствовали, когда вас наградили в Каннах (Приз жюри Канн 1998 года. — Прим. ред.)? — Хм… Это такое странное ощущение, смесь гордости и спокойствия. Если меня номинируют, я понимаю, что фильм получился, он кому‑то нравится, и это, если честно, порой сильно меня удивляет. Но призы вообще не главное. Я к ним выработал особое отношение. Я — Бердмэн. Помните, там есть сцена, когда герой Майкла Китона рассказывает, что летел с Джорджем Клуни в одном самолете, и если бы они разбились, все газеты опубликовали бы некролог о Клуни, а не о нем? Это данность, с которой нужно смириться. И я смирился. Поэтому лично для меня награды ничего не значат. Возможно, они важны для актеров — так они что‑то себе доказывают. Но я режиссер, и даже если мой фильм победит в Каннах, Брэд Питт все равно никогда не сойдет с обложек . — Но разве награды на фестивалях не помогают продвижению картины? — Я этого не говорил! Я сказал, что для меня приз ничего не значит. Для фильма участие в конкурсе, его признание и награда — это отличный маркетинг. Мое кино трудно продать, и фестивали очень помогают найти дистрибьюторов, которые покажут мою работу во всем мире. Тогда я, возможно, заработаю денег, и мне вновь дадут что‑нибудь снять. — У меня остался последний вопрос. Что приносит вам самое большое удовольствие в жизни? — Это очень сложный вопрос! Ведь удовольствие приходит в самые неожиданные моменты. Дайте подумать! Я мог бы назвать огромное количество вещей, но отвечу банально — семья. Когда я с родными, то забываю о себе и буквально перестаю себя контролировать от счастья.