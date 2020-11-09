О чем это?

Героиня по имени Гам Хи при разных обстоятельствах встречается с тремя старыми подругами под предлогом того, что муж, с которым они пять лет не расставались ни на день, уехал в командировку. Они о чем‑то болтают и о чем‑то молчат. Иногда появляются мужчины, но это фильм не о них — точнее, и о них, но косвенно, — и режиссер демонстративно снимает их скучное нытье со спины. Много смешного; феерическая, в частности, сцена с котом (особенно если смотреть ее целиком).