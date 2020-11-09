Ищите кота в новом фильме корейского режиссера Хон Сан Су — в российских кинотеатрах с 5 ноября.

Премьера на Daily: кинофрагмент ссоры между соседями из‑за подкармливания дворовых кошек
Что это?

По мнению кинокритика Станислава Зельвенского, это один из самых необязательных, самых неосязаемых фильмов года — и один из лучших. Редкий фестивальный фильм, на котором хочется задержаться.

О чем это?

Героиня по имени Гам Хи при разных обстоятельствах встречается с тремя старыми подругами под предлогом того, что муж, с которым они пять лет не расставались ни на день, уехал в командировку. Они о чем‑то болтают и о чем‑то молчат. Иногда появляются мужчины, но это фильм не о них — точнее, и о них, но косвенно, — и режиссер демонстративно снимает их скучное нытье со спины. Много смешного; феерическая, в частности, сцена с котом (особенно если смотреть ее целиком).

Откуда это?

Корейский фильм был показан в конкурсе Берлинского кинофестиваля-2020 и был удостоен «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру.

Кто это?

Корейский режиссер Хон Сан Су известен тем, что каждый год успевает снять и представить на мировых фестивалях класса «А» один, а то и два новых фильма. Вот большой гид по его творчеству.

Расписание и билеты
Подробнее на «Афише»
Подробности по теме
«Женщина, которая убежала» Хон Сан Су: лучшая алкодрама с котиком, курятником и болтовней
«Женщина, которая убежала» Хон Сан Су: лучшая алкодрама с котиком, курятником и болтовней