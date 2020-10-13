«Удалить историю» — одна из лучших сатир года на современное общество гаджетов и приложений, отмеченная спецпризом на Берлинале. Фильм выходит в кинопрокат 15 октября, но его можно увидеть заранее на премьерных показах 14 октября. А сегодня — премьера отрывка на «Афише Daily».
Сатирическая комедия про общество потребления. Трое главных героев — друзья средних лет с ворохом проблем: у одного, по собственному признанию, есть кредитки всех банков во Франции, вторая — таксистка, которая не может получить больше одной звездочки в мобильном приложении, третью шантажирует эротическим видео студент, с которым она случайно переспала.
«Удалить историю» блистательно высмеивает постжелтожилетную Францию. В центре внимания — интернет-экономика и виртуальный оскал капитализма.
Комедия была показана в конкурсе Берлинского кинофестиваля-2020 и была удостоена специального «Серебряного медведя», приуроченного к 70-летию смотра.
Французский сатирический дуэт, который составляют Бенуа Делепин и Гюстав Керверн. Вы могли видеть их работу «Луизу-Мишель». Кроме того, в фильме появляется идейно близкий авторам критик либерального общества Мишель Уэльбек.
Миллион скетчей, в основном смешных, часто — истерически, экскурсии на Маврикий и в Пало-Алто, камео разных местных звезд. Это очень весело, чрезвычайно злободневно и при этом удивительным образом не зло.
Премьерный показ «Удалить историю» на языке оригинала с русскими субтитрами пройдет 14 октября в кинотеатре объединенной сети в Москве «Формула Кино ЦДМ».
Также премьерные показы «Удалить историю» пройдут 14 октября в следующих городах: Санкт-Петербург, Воронеж, Екатеринбург, Калининград, Красноярск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Рязань, Саратов, Сургут, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа.