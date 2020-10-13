Что это?

Сатирическая комедия про общество потребления. Трое главных героев — друзья средних лет с ворохом проблем: у одного, по собственному признанию, есть кредитки всех банков во Франции, вторая — таксистка, которая не может получить больше одной звездочки в мобильном приложении, третью шантажирует эротическим видео студент, с которым она случайно переспала.