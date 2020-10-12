Каждую неделю «Афиша Daily» выбирает лучшие новинки на мультимедийной платформе Okko. Для удобства мы составили кинорасписание на все семь дней вперед.

Понедельник, 12 октября «Куратор» Криминальный триллер про убийство мэра, коррупцию, круговую поруку и стройку в провинциальном городе

«Куратор» из конкурса «Кинотавра-2019» — один из лучших в прошлом году, но незаметный дебют Петра Левченко. Ключевые роли исполнили Юрий Цурило («Хрусталев, машину!») и Михаил Гомиашвили («Хэппи-энд»). В Кузнецком убит мэр, его застрелил бизнесмен, сотрудничающий с администрацией по коммерческой застройке. Всему виной — строительство, процветающее в округе Кузнецкого. Разрулить ситуацию — успокоить жителей, бросить концы в воду и так далее — должен куратор. Сюжет фильма практически неразличим без синопсиса, как порой в темноте комнат и коридоров неразличим молчаливый Юрий Цурило, сосредоточенно, без пояснений выстраивающий работу теневого механизма. Он просто ездит по городу, решает свои повседневные дела, отводит ребенка в школу, светит затылком, а в этом сумбуре парадоксальным образом творится настоящее сгущенное зло и бесконечное умолчание коррупции. В этом неуютном кино смерть лишена лица, а жизнь — дома.

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Вторник, 13 октября «После полуночи» («After Midnight») Романтический хоррор со звездой «Паранормального»

Хэнк живет с Эбби в фамильной берлоге где‑то в глуши и в целом доволен жизнью: охота, свежий воздух, вечером виски с друзьями, доля в баре. Эбби все это в последнее время сильно не устраивает: разменяв карьеру на любовь, а интересную и насыщенную жизнь на приукрашенные обещания, она теперь или помогает с бухгалтерией в баре, или с завидным постоянством берется за бокал вина. Накануне своего 34-летия девушка пропадет, оставив Хэнка наедине с монстром, с недавних пор навещающего их дом по ночам. Один из пронзительнейших фильмов года. Кино почти полностью сделано Джереми Гарднером, автором «Батарейки» (зомби-муви прошлой декады со ставкой на чувства, снятое за 6000 долларов), приятелем всех заокеанских самоучек — Мики Китинга, Джо Бегоса, Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда. Постановщики «Весны» «После полуночи» спродюсировали, а Бенсон по-дружески получил еще и заметную роль шерифа. Все выполнено по школе домотканого хоррормейкинга, где под броской жанровой оболочкой спрятано много личного и задаются не самые удобные вопросы.

«Час дьявола» («The Cleansing Hour») Еще один хоррор на тему экзорцизма, на этот раз в формате онлайн-шоу

Лучшие друзья-мошенники, «преподобный» Макс (Райан Гузман) и Дрю (Кайл Голлнер), неплохо зарабатывают на онлайн-трансляциях постановочных обрядов экзорцизма. Однако к настоящей встрече с нечистой силой их маленькая съемочная группа оказывается не готова. В прямом эфире настоящий демон вселяется в невесту Дрю и перед лицом огромной аудитории, жующей попкорн, испытывает героев, на глазах у всех разоблачая их темные тайны. Режиссер Дэмиен ЛеВек написал сценарий в соавторстве с дебютантом Аароном Хорвицем. Концепцию для хоррора он выбрал традиционную, однако изгнание дьявола преподнес через призму циничного восприятия потенциальных зрителей.

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«Сын дьявола» («The Child Remains») Жуткая страшилка про беременность

Семейная пара, музыкант Лиам (Аллан Хоуко) и журналистка Рей (Сюзанна Клеман), решают провести время наедине и останавливаются в отдаленной гостинице. Внезапно они выясняют, что сорок лет назад на этом месте находился родильный дом для незамужних женщин, скрывающих свою беременность. Беременная Рей видит призрак убитой женщины и раскрывает жуткую тайну родившихся в этом доме малышей. Что‑то наподобие «Ребенка Розмари», но не так талантливо, конечно.

Среда, 14 октября «Художник и вор» («The Painter and the Thief») Один из самых захватывающих документальных фильмов года, связывающий искусство и личные отношения

У чешской художницы Барборы Кисилковой похитили две картины прямо из художественной галереи в Осло. Норвежские власти быстро опознали и арестовали двух воров, но не обнаружили никаких следов полотен. В надежде узнать, что же произошло, Барбора идет на слушание по делу одного из воров и спрашивает, может ли она нарисовать его портрет. Он, раскаиваясь, соглашается. Далее следует серия встреч для позирования и необыкновенная история дружбы между художницей и вором ее картин, претендующая на захватывающий документальный роман, где отношение к каждому из героев (и даже к делу о краже) постоянно меняется. Так же, как и в жизни, человеческие связи всегда непредсказуемы.

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Четверг, 15 октября «Девушка с браслетом» («La fille au bracelet») Французско-бельгийская судебная драма о предвзятом отношении к подросткам, сухо разложенная на факты обвинения и защиты

18-летняя Лиз обвиняется в убийстве своей лучшей подруги. Домашний арест с браслетом на ноге становится символом ее порицания. Родители изначально поддерживают ее — но действительно ли мы знаем тех, кого любим? В суде тайная подростковая жизнь раскрывается перед всеми, а разница между поколениями начинает сгущаться. Это холодное и отстраненное кино, которое не подпускает близко к своим персонажам, так, чтобы зрители получали всю информацию через факты судебного процесса и, словно присяжные, сами сделали выводы, кто такая Лиз на самом деле. Главную героиню сыграла дебютантка Мелисса Гер, а родителей исполнил дуэт востребованных французских актеров каннского разлива — Рошди Зем («Боже мой!») и Кьяра Мастроянни («Одной волшебной ночью»).

С 15 октября Okko

Пятница, 16 октября «Думай как собака» («Think Like a Dog») Семейная фэнтези-комедия о дружбе мальчика с псом

12-летний Оливер (Гэбриел Бейтман) — вундеркинд. Он очень любит своего пушистого пса Генри, а все свое свободное время посвящает научным экспериментам. Больше всего он хотел бы создать устройство для чтения мыслей. И однажды у него это получается: Оливер начинает понимать своего пса. Жизнь мальчика резко меняется, потому что теперь Генри дает ему правильные жизненные советы — например, о том, как наладить отношения с Софи, самой красивой девочкой в школе. Однако об изобретении становится известно злоумышленникам. Девяностническая по духу, интонации и шуткам комедия (в то время особой популярностью пользовались фильмы про животных). Кстати, роли родителей главного героя сыграли звезды франшизы «Трансформеры» Джош Дюамель и Меган Фокс.

С 15 октября Okko

«Куш собачий» («Lucky») Комедия про двух неудачников, решивших разбогатеть с помощью полицейского пса

Бельгийская комедия про двух друзей-неудачников из криминального района. Вилли (Альбан Иванов) только что похоронил любимую собаку и на грани фола, а Тони (Микаэль Юн) трудится охранником, но ему едва хватает на то, чтобы платить алименты. После посещения кинологической выставки у них созревает весьма сомнительный план — украсть пса из службы наркоконтроля, чтобы с помощью собачьего нюха находить чужие закладки и продавать их. После нескольких дней безуспешных попыток пес по кличке Лаки внезапно находит огромные запасы наркотиков. С этим неподъемным кушем им поможет справиться их знакомая коррумпированная полицейская — ее роль исполняет пробивная Флоренс Форести, подлинная звезда этой неровной, но полной идей и сюжетных ниточек криминальной комедии.

С 16 октября Okko

Суббота, 17 октября «Рейв» («Beats») Подростки 90-х отправляются на подпольную вечеринку

В 1994 году в Шотландии рейвы под запретом, но не для прошаренной молодежи, которая узнает о подпольных вечеринках, слушая пиратские радиостанции. Среди них — друзья Джонно (Кристиан Ортега) и Спаннер (Лорн Макдональд), чьи пути скоро разойдутся, но это потом, а пока — вечеринка! Черно-белая музыкальная драма, своим вайбом похожая на фильм «На игле» (даром что у режиссера фамилия Уэлш).

Воскресенье, 18 октября «Эксперимент «За стеклом» («Funhouse») Шведский сатирический хоррор про онлайн-шоу