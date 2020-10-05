Каждую неделю «Афиша Daily» выбирает лучшие новинки на мультимедийной платформе Okko. Для удобства мы составили кинорасписание на все семь дней вперед.

Понедельник, 5 октября «Агент Лев» («Le lion») Новая французская комедия с Дани Буном

На прием к психиатру (Филипп Катрин) ходит мужчина по имени Лео (Дани Бун), который утверждает, что он международный спецагент под кодовым именем Лев. Врачу в такие откровения поверить сложно, однако, когда на его глазах похищают невесту, психиатру приходится обратиться за помощью к своему необычному пациенту. Комедии с Дани Буном обычно не нуждаются в представлении, поскольку имя актера давно уже стало нарицательным. Это бренд современной зрительской комедии во Франции. Новый фильм явно вдохновлен картиной «Свояки» и его ремейком «Свадебная вечеринка» про дантиста и его свояка-цэрэушника.

Вторник, 6 октября «Спаси себя сам!» («Save Yourselves!») Сандэнсовская сайфай-комедия про парочку миллениалов и инопланетное вторжение

30-летние Сю и Джек решают отключиться от своих городских проблем и отдохнуть в домике на природе в цифровом детоксе. Но, избавившись от телефона и интернета, они не сразу замечают кое‑что важное — мир в огне, поскольку США атаковали инопланетяне. Все страхи поколения о собственной несостоятельности выплескиваются в столь же кидалтовский апокалипсис: как обрести внутренний микрокосмос и повзрослеть, когда вокруг даже пришельцы такие розовые и пушистые. В фильме снялись сразу два актера из сериала «Кайф с доставкой».

С 6 октября на Okko

Среда, 7 октября «Мустанг» («The Mustang») Лошадиная доза тюремной драмы от сценариста «Бронсона»

Маттиас Схунартс («Бычара», «Красный воробей») играет выходящего из тюрьмы бугая, который в рамках программы по реабилитации заключенных должен под присмотром опытного дрессировщика (его играет Брюс Дерн) подготовить к аукциону самого строптивого жеребца. По традиции лошадь станет олицетворением внутренних метаний главного героя, который сам не очень доверяет человеческому контакту, так что ему придется укротить не только мустанга, но и самого себя. «Мустанг» — режиссерский дебют французской актрисы Лоры де Клермон-Тоннерр по сценарию Брока Нормана Брока, который когда‑то написал тюремную драму «Бронсон» для Николаса Виндинга Рефна. Также большие надежды внушает наличие в команде оператора Рубена Импенса («Красивый мальчик», «Сырое») и талантливого композитора Джеда Курцела («Макбет», «Бабадук»). Продюсирует фильм великодушный актер Роберт Редфорд, который заведует «Сандэнсом».

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Четверг, 8 октября «Порнолоджи, или Милашка как ты» («A Nice Girl Like You») Романтическая безделушка про любовь и поиск себя, только с секс-тренингами вместо заповедей «ешь, молись, люби»

Зацикленная на to-do-списках скрипачка Люси (Люси Хейл) решает погрузиться в мир секс-просвещения, после того как парень променял ее на порно и прозвал зажатой. Теперь у нее есть дюжина составленных пунктов по раскрепощению: от визита в секс-шоп до знакомства с порнозвездой. Но на самом деле фильм нисколько не выбивается из норм стандартного наивного ромкома про то, как встретить своего принца, — гэги про вагинальные шарики и секс-вечеринки здесь не более чем что‑то вроде рождественского антуража для подобных любовных историй.

С 8 октября Okko

Пятница, 9 октября «Гретель и Гензель» («Gretel and Hansel») Более зловещая вариация на тему сказки братьев Гримм

Повзрослевшая красавица Гретель (София Лиллис из «Оно») отправляется в лес с надеждой найти работу и еду для себя и брата Гензеля (Сэмюэл Лики), но сталкивается там с ужасающим злом. Все начинается как настоящая сказка братьев Гримм, а после превращается в дикий кошмар. Гретель попадает под злые чары темной ведьмы и собирается на шабаш, где готовится что‑то нечеловеческое. Гензелю предстоит освободить разум сестры от черной магии, которая подавила ее волю. Ревизионистский и профеминистский хоррор Оза Перкинса — сына звезды хичкоковского «Психоза» Энтони Перкинса.

Суббота, 10 октября «Птица доброго Господа» («The Good Lord Bird») Мини-сериал Итана Хоука об аболиционисте, подстегнувшем начало Гражданской войны в США

Showtime переносит зрителей в годы, когда известный аболиционист Джон Браун собирался устроить вооруженный переворот, чтобы избавить Америку от рабства. Можно считать, что его действия частично повлияли на неизбежность гражданской войны в США и отмену рабства. Главная роль досталась Итану Хоуку, которого в крайне редких случаях можно заметить в телесериалах.

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Воскресенье, 11 октября «Детройтцы» («Detroiters») Непутевые рекламщики идут на все, лишь бы не выгореть на работе

Двое приятелей, Тим и Сэм, всю жизнь работают в рекламном бизнесе и могут рассказать о том, как дела обстоят в этой сфере, кому-угодно. Парни дружат сто лет, они не раз попадали во всевозможные передряги и всегда приходили на помощь друг другу. Да и сейчас их жизнь не отличается стабильностью. Как и раньше, они делают дешевые рекламные ролики, почти не имея ни денег, ни долгосрочных заказов. Поэтому отчаянным рекламщикам только и остается, что искать новых сумасшедших заказчиков, веселиться, особенно не думать о завтрашнем дне и сочинять дурацкие слоганы и сюжеты.