Спустя год после публикации дебютного трейлера на «Афише Daily» комедия «Хандра» наконец-то выходит в кино (с 1 октября). Смотрим свежий отрывок из фильма.
Что это?
«Хандра» — очень сказочное кино по мотивам реальных злоключений в Москве 30-летних миллениалов с Тарковским, Чиповской, закладками и православием.
Кто это?
В главных ролях — Михаил Тройник, Данила Якушев и Кирилл Ковбас. Они играют трех друзей, которые делят съемную квартиру: провинциала Деню, диджея Виталика и режиссера Лешу. Леша — альтер эго самого автора фильма Алексея Камынина, для которого это второй полнометражный фильм, но впервые комедийный.
Откуда это?
Фильм уже побывал в конкурсе крупнейшего кинофестиваля Прибалтики «Темные ночи» и на «Кинотавре» в Сочи.
Зачем смотреть?
Независимый, альтернативный подход к простой российской комедии — разлитая хандра Тарковского встречает крафтовые слезы и постироничные смешки поколения 30-летних.
Когда смотреть?
Кино в прокате с 1 октября.