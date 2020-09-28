Интересный факт: в этой сцене Михаил Тройник («Чики») не собирался лезть в воду (стоял сентябрь), надеясь сыграть ее на берегу, но режиссер подговорил партнеров все-таки затащить его в воду во время дубля.

Что это?

«Хандра» — очень сказочное кино по мотивам реальных злоключений в Москве 30-летних миллениалов с Тарковским, Чиповской, закладками и православием.

Кто это?

В главных ролях — Михаил Тройник, Данила Якушев и Кирилл Ковбас. Они играют трех друзей, которые делят съемную квартиру: провинциала Деню, диджея Виталика и режиссера Лешу. Леша — альтер эго самого автора фильма Алексея Камынина, для которого это второй полнометражный фильм, но впервые комедийный.

Откуда это?

Фильм уже побывал в конкурсе крупнейшего кинофестиваля Прибалтики «Темные ночи» и на «Кинотавре» в Сочи.

Зачем смотреть?

Независимый, альтернативный подход к простой российской комедии — разлитая хандра Тарковского встречает крафтовые слезы и постироничные смешки поколения 30-летних.

Когда смотреть?

Кино в прокате с 1 октября.