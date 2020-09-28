Каждую неделю «Афиша Daily» выбирает лучшие новинки на мультимедийной платформе Okko. Для удобства мы составили кинорасписание на все семь дней вперед.

Понедельник, 28 сентября «Секрет» («The Secret: Dare to Dream») Мелодрама про пользу позитивного мышления

Молодая вдова Миранда Уэллс (Кэти Холмс) самостоятельно воспитывает троих детей и, в общем, справляется. Однако, когда сильный шторм срывает крышу ее дома, девушке приходится принять помощь мастера Брея Джонсона (Джош Лукас), который не только с легкостью ремонтирует дом, но и находит контакт с детьми, а также предлагает ей раскрыть один секрет. Эту мелодраму Энди Теннант («Правила съема: Метод Хитча», сериал «Метод Камински») поставил по одноименной книге Ронды Бирн, в основе которой лежит незайтеливая идея, что мысль материальна.

Смотреть Okko

Вторник, 29 сентября «Кладбище домашних животных» («Pet Sematary») Вторая экранизация бессмертного хоррор-романа Стивена Кинга

Семейство Крид переезжает в сельский дом. Луис (Джейсон Кларк) — врач, который будет работать в студенческой поликлинике, а его жена Рейчел (Эми Сеймец) — домохозяйка, которая ухаживает за двумя детьми. Очень быстро провинциальная идиллия нарушается трагедией: под колесами грузовика погибает любимец семьи — кот Черчилль. Послушавшись совета соседа, Луис хоронит животное на таинственном кладбище домашних животных, которое находится вблизи от дома. Спустя 30 лет после (довольно жуткого) фильма Мэри Ламберт выходит еще одна экранизация романа Стивена Кинга, которая выглядит на порядок жутче и вновь постулирует, что мертвые должны оставаться мертвыми.

Среда, 30 сентября «Ад по соседству» («1BR») Хоррор о съемном жилье

Тихоня Сара начинает новую жизнь в Лос-Анджелесе: ноль друзей, стажировка в юридической конторе, есть мечта драпировать одежду. А вот с поиском жилья удивительным образом все складывается: в первую же неделю Сара заселяется в уютный кондоминиум с приятными и отзывчивыми соседями, устраивающими небольшую пирушку в честь новосела. Но в большом городе ничего не бывает просто так, даже добродушные улыбки жильцов — в какой‑то мере лицемерие, и на этом тезисе режиссер Дэвид Мармор яростно настаивает. «1BR» — очень регламентированный хоррор о сложности жизни в мегаполисе, одиночестве и трудностях принятия семьи. Дебют Мармора, в первую треть устраивающий занимательные кошки-мышки со зрителем, ко второму часу предлагает систему координат совсем иную: схожую с тем, какую сулит неплохое кино про секты. Например, достойный параноидальный триллер «Приглашение» Карин Кусамы, с которым у «1BR» почти что идентичный финал.

С 30 сентября Okko

Четверг, 1 октября «Побег из Претории» («Escape from Pretoria») Политический триллер со звездой «Гарри Поттера»

Южно-Африканская Республика, 1979 год. В государстве царит режим апартеида. Два белых активиста, Тим Дженкин (Дэниел Рэдклифф) и Стивен Ли (Дэниел Уэббер), арестованы за борьбу с расизмом: они распространяли агитационные брошюры. Заключенные оказываются в Центральной тюрьме Претории с гигантскими сроками, однако Тим и Стивен убеждены в своей правоте и не желают оставаться за решеткой. Вместе с такими же, как и они, политзаключенными, парни планируют невероятный побег. Фильм основан на книге Тима Дженкина «Inside Out: Escape from Pretoria Prison». Режиссер-дебютант Фрэнсис Аннан скрестил политический триллер с типичным escape-movie и постарался все это поместить в рамки жанра, в котором такому актеру, как Рэдклифф, прямо скажем, тесновато.

С 1 октября Okko

«Котел» Колючая драма про молодых с Александром Кузнецовым

Александр Кузнецов не только застолбил за собой место одного из самых перспективных молодых актеров русского кино, но и образ парня с района. Вслед за славной гоподрамой «Место!» с ним выходит еще одна картина про невыносимую легкость (или тяжесть, тут как посмотреть) бытия на околотке. Кузнецов играет Савелия Котлова — владельца компьютерного клуба «Котел», который после самоубийства друга пытается порвать со своим окружением, но оно его не отпускает.

С 1 октября Okko

Пятница, 2 октября «Самый жестокий год» («A Most Violent Year») История иммигранта и его семьи, пытающихся спасти и расширить свой бизнес

Действие в картине происходит в Нью-Йорке зимой 1981-го, в год, когда было зафиксировано больше всего убийств и изнасилований за всю историю города. Эйбел Моралес (Оскар Айзек) — бизнесмен средней руки, который пытается сохранить свою компанию, не используя преступных методов борьбы. Но на фоне разгула коррупции он рискует потерять все. Прокурор выдвинул Моралесу обвинения по 14 пунктам, у него неприятности с бизнесом по перевозкам, а маленькая дочь нашла во дворе заряженный пистолет. Напряженную драму, в течение которой не однажды льется кровь, тем не менее, приятно смотреть. Оскар Айзер и Джессика Честейн в белых пальто на фоне заснеженной набережной, угловатые автомобили, грустная музыка. Фильм вполне мог бы быть снят в 1980-е и признан эталоном стиля эпохи.

С 1 октября Okko

Суббота, 3 октября «Эбигейл» Кажется, первый масштабный стимпанк в истории российского кино

Эбигейл (Тинатин Далакишвили) живет в резервации — границы города были закрыты много лет назад из‑за эпидемии неизвестной болезни. Отец девушки (Эдди Марсан) был одним из первых заболевших, в последний раз она его видела, когда ей было шесть лет. В поисках правды о своем папе Эбигейл узнает, что город наполнен магией, а сама она предрасположена к сверхспособностям. Если с дизель-панком российский кинематограф десятых уже знаком по «Шпиону» с Данилой Козловским, то до стимпанка очередь дошла только что. Фильм создан студией Kinodanz, известной по проекту «За гранью реальности». Рассчитываем на что‑то среднее между «Городом Эмбером» и серией видеоигр Dishonored.

С 3 октября Okko

Воскресенье, 4 октября «Убийства по открыткам» («The Postcard Killings») Остросюжетный триллер о загадочных убийствах от боснийского режиссера

Полицейский из Нью-Йорка Джейкоб Кэнон (Джеффри Дин Морган) отправляется в Европу по следам международного убийцы, первой жертвой которого стала дочь самого детектива. Девушка была убита прямо во время медового месяца. Заручившись поддержкой молодой шведской журналистки (Фамке Янссен), Джейкоб пытается вычислить преступника, который орудует и в других странах. Тот, в свою очередь, извращенно помогает следствию, посылая памятные открытки перед каждым новым преступлением. Боснийский режиссер Данис Танович достаточно известен на международной арене. Так, например, в 2013 году он получил приз Берлинале за свой фильм «Эпизод из жизни сборщика железа». А его дебют «Ничья земля» и вовсе был награжден «Оскаром» и за лучший сценарий в Каннах. Тановича, живущего в Париже, интересует тема политической жизни родной Боснии, об этом он часто и снимает. Однако на этот раз он выбрал более интернациональный сюжет.