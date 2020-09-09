«Ассистентка» Китти Грин — пугающее исследование психики всех, кто работал с продюсерами типа Харви Вайнштейна. Офисный кошмар, показанный через унизительные звонки и распечатки, сплетни от коллег-мужчин, фаворитизм к актрисам и несправедливую зарплату. Сегодня первые показы и премьера отрывка на «Афише Daily» — за день до проката с 10 сентября.
Молодая девушка Джейн приходит на испытательный срок в продюсерскую компанию с большими мечтами продюсировать кино через несколько лет. Но сталкивается будничной чередой дискриминации и домогательств по отношению к актрисам, которыми пользуется один «очень уважаемый продюсер» уже много лет.
Если кратко: кино о том, как был возможен Харви Вайнштейн, «почему они молчали» и что значит харассмент на деле. Главную роль в фильме исполнила Джулия Гарнер («Озарк», «Хорошо быть тихоней»).
История действительно была вдохновлена Харви Вайнштейном, но не фокусируется на этом единичном случае, а, наоборот, показывает, что такое встречается сплошь и рядом.
Премьерный показ «Ассистентки» на языке оригинала с русскими субтитрами пройдет 9 сентября в кинотеатре Объединенной сети в Москве — «Формула Кино ЦДМ». Фильм представит кинокритик Ася Заболоцкая.
Также премьерные показы «Ассистентки» (дублированная версия) пройдут 9 сентября в следующих городах: Санкт-Петербург (Синема Парк Мега Дыбенко), Воронеж (Синема Парк Галереи Чижова), Екатеринбург (Синема Парк Алатырь), Калининград (Синема Парк Европа), Красноярск (Синема Парк Галерея Енисей), Нижний Новгород (Синема Парк Седьмое Небо), Пермь (Синема Парк Кристалл), Саратов (Синема Парк Триумф Молл), Тюмень (Синема Парк Гудвин) и Уфа (Синема Парк Галерея Арт).