«Ассистентка» Китти Грин — пугающее исследование психики всех, кто работал с продюсерами типа Харви Вайнштейна. Офисный кошмар, показанный через унизительные звонки и распечатки, сплетни от коллег-мужчин, фаворитизм к актрисам и несправедливую зарплату. Сегодня первые показы и премьера отрывка на «Афише Daily» — за день до проката с 10 сентября.