«Куратор» из конкурса «Кинотавра» — один из лучших в прошлом году, но незаметный дебют Петра Левченко. Это сумрачный криминальный триллер про убийство мэра, коррупцию, круговую поруку и стройку в провинциальном городе. Исправляем несправедливость в кино с 10 сентября. Спецпоказ — сегодня вместе с премьерой трейлера.

«Куратор» — дебют Петра Левченко, фильм, вдохновленный историей «красногорского стрелка» (и, кажется, там же снятый), убившего четырех чиновников и бизнесменов.

Ключевые роли исполнили Юрий Цурило («Хрусталев, машину!») и Михаил Гомиашвили («Хэппи-энд»). В Кузнецком убит мэр, его застрелил бизнесмен, сотрудничающий с администрацией по коммерческой застройке. Всему виной — строительство, процветающее в округе Кузнецкого. Разрулить ситуацию — успокоить жителей, бросить концы в воду и так далее — должен куратор.

Сюжет фильма практически неразличим без синопсиса, как порой в темноте комнат и коридоров неразличим молчаливый Юрий Цурило, сосредоточенно, без пояснений выстраивающий работу теневого механизма. Он просто ездит по городу, решает свои повседневные дела, отводит ребенка в школу, светит затылком, а в этом сумбуре парадоксальным образом творится настоящее сгущенное зло и бесконечное умолчание коррупции. В этом неуютном кино смерть лишена лица, а жизнь — дома, поскольку тот строится для формального жилья, а не для жизни.