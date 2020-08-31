Каждую неделю «Афиша Daily» выбирает лучшие новинки на мультимедийной платформе Okko. Для удобства мы составили кинорасписание по дням. Вот что стоит смотреть в начале сентября.

Понедельник, 31 августа «Таинственный остров» («Away»)

Латвийский мультфильм, успешно проехавший по всем главным фестивалям мира от престижного в Анси до Fantasia Festival. Попав на таинственный остров после бедствия, мальчик сталкивается с волшебной природой, встречает дружелюбную птичку и пытается вернуться домой, спасаясь от темного духа леса. Несмотря на минималистичную графику, мультфильму удается выстроить захватывающий мир огромного острова с кучей нюансов, рассказав почти без слов историю отношений человека и окружающей природы.

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«Запретная кухня» («Abe»)

Сандэнсовское семейное кино про то, как еврейский мальчик (Ноа Шнапп из «Очень странных дел») хотел помирить родню при помощи кулинарии. 12-летний Эйб живет в Бруклине, его семья наполовину состоит из евреев, наполовину — из палестинцев, что приводит к постоянным конфликтам и спорам по поводу конфессий, религии и национальной принадлежности. Но больше всего Эйб верит в то, что еда может помирить кого угодно, нужно только открыть неизведанное блюдо. Однажды поиск кулинарного шедевра приводит его к темнокожему повару Чико. «Вкусный» фильм, который не оставляет нам шанса не прибегнуть к гастрономическим аллюзиям.

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Вторник, 1 сентября «Таинственный сад» («The Secret Garden»)

Экранизация знаменитого романа Фрэнсис Элизы Бернетт про девочку, нашедшую волшебную дверцу в саду. Внезапно осиротевшая Мэри вынуждена переехать в окутанный тайнами особняк своего дяди в Англии (Колин Ферт). Там, огибая строгие запреты, она обнаружит потайную дверь, ведущую в удивительный мир, где исполняются любые желания. Симпатичное фэнтези в традициях фильмов о Гарри Поттере и Паддингтоне, которое, конечно, не войдет в пантеон лучших волшебных фильмов на свете, но способно собрать у экрана всю семью.

С 1 сентября Okko

«Номер один»

Комедийный фильм-ограбление про аферу по-питерски под треки группы Little Big: Филипп Янковский в роли вора № 1 по имени Феликс собирается похитить картину «Номер один» Марка Ротко из‑под носа своей бывшей жены в исполнении Ксении Собчак и ее нового мужа (Игорь Миркурбанов). Феликсу помогает его дочка-хакер, автомеханик (Николай Шрайбер), маляр-гастарбайтер (Андрей Федорцов) и Дмитрий Власкин из «Физрука». Им противостоит Рина Гришина — снова при погонах, как в «Полицейском с Рублевки». Создателям фильма пришлось даже вести переговоры с наследниками Ротко о праве снимать фильм о его картине. В кадре, помимо звезд и Ротко, достопримечательности Петербурга — Исаакиевская площадь, Петропавловская крепость, Академия художеств, усадьба Брусницыных и тюрьма «Кресты».

С 1 сентября Okko

Среда, 2 сентября «Птицелов» («The Birdcatcher»)

Историческая драма об оккупации Норвегии. Увлекающаяся театром и модой девушка-еврейка, потеряв все, вынуждена выживать на ферме, которая принадлежит немцам. Но для этого она решает притвориться мальчиком-подростком. Нациста традиционно изображает артист Аугуст Диль («Тайная жизнь», «Бесславные ублюдки»).

С 2 сентября Okko

Четверг, 3 сентября «Проект «Самоизоляция» («Spaceship Earth»)

Документальный фильм, доказывающий, что в 1960-е в Америке все общины молодых энтузиастов были по-своему безумны, но не все закончили так же, как знаменитая секта Чарли Мэнсона. Это кино рассказывает про группу талантливых шестидесятников под руководством харизматичного лидера Джона Аллена, которую объединяла страсть к исследованием и приключениям. Сначала они заняли ранчо, возвели там сад, придумали свой театр, а потом увлеклись смелыми теориями насчет экологии, так что стали путешествовать по миру и привлекать лучшие умы и богатейших людей. Объединив инженеров, ученых, биологов и других энтузиастов, их компания научилась возводить суперэкологичные здания. К 1991 году община Джона Аллена достигла почти космических масштабов и запустила амбициозный эксперимент «Биосфера-2»: восемь человек, изолированных от окружающей среды, жизни и легкодоступной еды, будут два года жить в автономной сфере, словно на космической базе на другой планете. Естественно, все пойдет не по плану, и уже не избежать сравнений с современной самоизоляцией и со скандалами вокруг проектов вроде «Дау».

С 3 сентября Okko

Пятница, 4 сентября «Оперативная съемка» («Body Cam»)

Хоррор-драма про полицейский произвол, рассуждающая про природу зла под бесперебойный дождь и красно-синие отблески сирены на лужах. У Рене (Мэри Джей Блайдж) — смена после 8-месячного отстранения: при последнем задержании ей было сложно сдержаться, переживая смерть ребенка в соседском бассейне. В напарники ей достался зеленый новичок (Нат Вулфф) — в качестве дополнительной ответственности. В первом же патруле по окраинам Лос-Анджелеса они находят тело бывшего напарника Рене Кевина — распятого на воротах с изуродованным лицом. Убийство несет в себе явный мистический характер. Фильм неизбежно напомнит протестное лето Америки в этом году: офицер превысил полномочия, беспорядки, неконтролируемое мародерство и задержания.

С 4 сентября Okko

Суббота, 5 сентября «Квин и Слим» («Queen & Slim»)

Остросюжетная драма также на тему Black Lives Matter. Романтика первого свидания для молодых людей неожиданно заканчивается убийством полицейского. После этого им приходится пуститься в бега, а встретившиеся на пути испытания закалят их чувства. В главных ролях снялись Дэниел Калуя, получивший известность по хоррору «Прочь» и блокбастеру Marvel «Черная Пантера», и Джоди Тернер-Смит. Также в каст попали Хлоя Севиньи, Стерджилл Симпсон и другие. Режиссер — постановщица клипов Бейонсе и Рианны Мелина Мацукас. Ее клип на песню Рианны «We Found Love» был удостоен премии «Грэмми».

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Воскресенье, 6 сентября «Зеркала: Инкарнация» («Behind You»)

Хоррор про зазеркалье и адского демона. Две несовершеннолетние сестры Оливия и Клэр переезжают к тете Бет после смерти родителей. Та не очень рада их приезду: когда‑то в доме погибла ее младшая сестра, и она боится повторения событий. Вскоре сестры обнаружат, что все зеркала в доме занавешены или скрыты. Разумеется, неспроста. Когда одна из сестер наткнется на зеркало в подвале, она по неведению выпустит на волю демона. Дебютная полнометражка Эндрю Мечама и Мэттью Уидона, не имеющая, к слову, ничего общего с южнокорейским триллером Кима Сон-хо «Зазеркалье» и его американским ремейком «Зеркала» Александра Ажа.