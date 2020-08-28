Станислав Зельвенский — о фильме «Тесла», в котором разрушают каноны исторического байопика, поют анахроничные песни и пользуются макбуком. Николу Теслу играет Итан Хоук, а Томаса Эдисона — Кайл МакЛаклан. Участник «Сандэнса-2020» сейчас идет в российском прокате.
Середина 1880-х, инженер Никола Тесла (Итан Хоук), эмигрант из Австро-Венгрии, устраивается в Нью-Йорке в компанию прославленного изобретателя Томаса Эдисона (Кайл МакЛаклан), но не ладит с ним: у них слишком разные темпераменты и взгляды на будущее электричества. Зато Тесла находит общий язык с промышленником Джорджем Вестингаузом (Джим Гаффиган), а также вызывает живейший интерес у Анны (Ив Хьюсон), дочери Дж.П.Моргана, одного из богатейших людей своего времени.
Синопсис не то чтобы марвеловский; вдобавок те же имена в тех же обстоятельствах совсем недавно звучали в провалившемся, но широко, благодаря продюсеру Бекмамбетову, разрекламированном в России фильме «Война токов», где Эдисона играл Камбербатч, Вестингауза — Майкл Шеннон, а Теслу — Николас Холт. Однако синопсисы обманчивы, и от «Войны» картина инди-ветерана Майкла Алмерейды, который якобы начал сочинять этот сценарий сорок лет назад, еще будучи гарвардским студентом и еще до того, как Илон Маск, Дэвид Боуи, Джек Уайт и другие сделали Теслу из научной иконы совсем уже поп-звездой, отличается радикально.
События, которые Бекмамбетов с товарищами оформили в пижонский костюмный недотриллер, Алмерейда превращает в околоэнциклопедическую фантазию, в которой железобетонная историческая основа рассыпается на невесомые фрагменты, а отдельные факты перевраны в угоду не занимательности даже, а специальной художественной логике. Например, разве не было бы здорово, если бы Тесла с Эдисоном устроили дуэль на рожках мороженого? Так оно здесь наконец и происходит.
Анна Морган (ирландка Хьюсон недавно играла главную роль в экранизации «Светил»), которая в этой версии — то ли поклонница, то ли платоническая возлюбленная Теслы (отдавшего, как известно, сердце голубю), заодно является и рассказчиком. И не стесняется иногда обратиться прямо в камеру, демонстративно раскрыв макбук и иронически цитируя выдачу «гугла», — нашего главного источника знаний. В другой сцене Тесла, глядя, опять же, в глаза зрителю, проникновенно, но не очень музыкально исполняет старый хит группы Tears for Fears «Все хотят править миром».
Самый, пожалуй, известный фильм Алмерейды — «Гамлет» с теми же Хоуком и МакЛакланом, где принц переезжает в современный Нью-Йорк, но в «Тесле» смещение временных пластов и анахронизмы — лишь один из приемов. Наравне с закадровыми комментариями, демонстрацией гравюр, сценами на фоне фотообоев (кажется, не только концептуальный ход, но и возможность сэкономить копейку) и так далее. Традиционный байопик Алмерейде снимать скучно, а не скучно — что‑нибудь вроде фильмов Дерека Джармена про Караваджо и Виттгенштейна. Другой вопрос, что для такого сравнения американцу где‑то не хватает дерзости, но направление — понятное и достойное. Исторической правды здесь больше, чем выдумки, но автор пытается скорее вообразить идеального Теслу, нежели реконструировать реального.
Основная задача замечательного Хоука — не переборщить с эксцентричностью, и ему удается удержаться где‑то посередине между серьезной драматической ролью и шаржем. За угрюмым невротичным Теслой во всяком случае неизменно увлекательно следить — спорит ли он о переменном токе, протирает ли деловито всю поданную ему посуду в ресторане или кокетничает, если можно так выразиться, с французской дивой Сарой Бернар (линия, особенно почему‑то полюбившаяся режиссеру).
И если попытаться ответить на не самый простой вопрос, о чем и зачем эта странная маленькая картина, то это, конечно, не биография гениального чудака и даже не поп-эссе про отношения таланта и капитала в Америке времен «позолоченного века», а, наверное, фильм о том, какими причудливыми, неисповедимыми путями на нас наступает будущее. И пусть сам Алмерейда не вполне поспевает за своими амбициями, его страсти и энергии хватает на то, чтобы «Тесла» все время светился, а порой и искрил.