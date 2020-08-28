Середина 1880-х, инженер Никола Тесла (Итан Хоук), эмигрант из Австро-Венгрии, устраивается в Нью-Йорке в компанию прославленного изобретателя Томаса Эдисона (Кайл МакЛаклан), но не ладит с ним: у них слишком разные темпераменты и взгляды на будущее электричества. Зато Тесла находит общий язык с промышленником Джорджем Вестингаузом (Джим Гаффиган), а также вызывает живейший интерес у Анны (Ив Хьюсон), дочери Дж.П.Моргана, одного из богатейших людей своего времени.

Синопсис не то чтобы марвеловский; вдобавок те же имена в тех же обстоятельствах совсем недавно звучали в провалившемся, но широко, благодаря продюсеру Бекмамбетову, разрекламированном в России фильме «Война токов», где Эдисона играл Камбербатч, Вестингауза — Майкл Шеннон, а Теслу — Николас Холт. Однако синопсисы обманчивы, и от «Войны» картина инди-ветерана Майкла Алмерейды, который якобы начал сочинять этот сценарий сорок лет назад, еще будучи гарвардским студентом и еще до того, как Илон Маск, Дэвид Боуи, Джек Уайт и другие сделали Теслу из научной иконы совсем уже поп-звездой, отличается радикально.