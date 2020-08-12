15 августа в российский онлайн-прокат выйдет фильм «II» — откровенный фильм о любви и конфликте поколений современных старшеклассников из Беларуси. Ленту молодой постановщицы Влады Сеньковой не зря сравнивают с фильмами Германики и Твердовского, хотя она поднимает и свои неуютные вопросы.

Школа, языковые репетиторы, танцы под Гречку, Бакея и Alyona Alyona, непонятные влюбленности, залеты, загоны, подруги, проблемы — особенно не задерживаясь на привычных реалиях, 60-минутный фильм очерчивает всем знакомый маленький мир школьных лет как проекцию всех будущих страхов, конфликтов, недомолвок и растерянности перед жизнью и смертью.

Фильм скоротечный и камерный, но при этом выбивается за пределы только школьных проблем. «Перед вами завуч стоит, встаньте», «Слово «субординация» вам что‑нибудь говорит?» — с самой первой сцены «II» выпрямляет давно назревший конфликт молодого поколения с застойной системой подчинения, который сейчас особенно налицо в новостной повестке Беларуси. Без иллюзий опиcывая дремучесть постсоветского образования и полового воспитания, «Два» также успевает выйти на темы принятия себя, ЛГБТ и ВИЧ-просвещения.

«Два» заявил о себе еще в прошлом году на фестивалях в Варшаве, Гетеборге и Минске («Лістапад»). Главные роли в фильме исполнили юные актеры, которые снимаются в полных и коротких метрах начинающих белорусских режиссеров: Алина Юхневич, Алексей Вайнилович и Илария Шашко.