— Вы обсуждали с ней проблему предрассудков, сталкивалась ли она с предвзятым отношением к себе? Ведь, увы, многим людям все еще трудно представить женщин в этой профессии.

— Да, мы вместе читали сценарий, я показывала ей сцены и спрашивала, как бы она отреагировала, как бы ответила в конкретных ситуациях. Она говорила мне, что из‑за глупых предрассудков иногда появляется и преимущество: тебя часто не замечают и просто не воспринимают как угрозу. Конечно, если ты выглядишь как борец, то тебя проще вычислить.

— Твой модельный опыт помогает или, может быть, мешает в профессии?

— Модельный скаут нашел меня в 11 лет, но в первую очередь я актриса. У меня нет желания делать карьеру в моделинге, это не первостепенно для меня. Хотя я обожаю фешен-съемки, например, год назад мне предложили съемку для номера Glamour «Нет фотошопу и ретуши». Я отменила отпуск, и тут же согласилась, потому что я помню, как всю жизнь в моделинге замазывали веснушки толстым слоем макияжа, а в институте тоже постоянно говорили: «Ну, ты же понимаешь, что ты не типаж для русского кино, у тебя нет губок, щечек. Давай покрасим тебя в блондинку?»

Мне нравится, что в последние несколько лет отношение к внешности меняется что в модной индустрии, что в кино. Например, теперь мне перестали накладывать тон. Я люблю живую фактуру лица. В «Тени звезды» мой грим занимал полчаса максимум, я сушила дома в питерской квартире волосы малюсеньким феном, приезжала на площадку, мне причесывали брови и ресницы, немного контуринга, гигиеническая помада и все. Я визуал и люблю видеть живые лица актеров. Они могут быть не идеальные, не как отретушированные, но это ведь и про другое?

Артист — это не про идеальные фотографии для инстаграма.

— Ведь тут еще важно, как другие женщины, которые не модели и не актрисы, воспринимают персонажей в кино. Когда мы видим бесконечно идеальные лица, без единой морщинки и вообще без пор, — это формирует искаженное восприятие зрительницами самих себя.

— Да, я очень хорошо помню себя рыжим подростком с низким голосом, а он у меня с детства такой, — это был так себе опыт. Помню, как бесконечно пытаешься похудеть: сначала в гимнастике, потом в моделинге. Когда мне было 12 лет, мы с мамой пришли на какой‑то кастинг, и ей говорят: «Все супер, но она у вас жирная». Мне очень нравится современный бодипозитив, это здорово. Часто хочется про это в инстаграме что‑то сказать, но мне кажется, люди это не воспримут серьезно: «Ну, конечно, она нам про бодипозитив будет рассказывать». Но мне так много лет говорили, что я не «формат» для русского кино, отчего для меня это важная тема.