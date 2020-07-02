Режиссер Максим Диденко, недавно поставивший спектакль «Норма» по роману Владимира Сорокина, снял веб-сериал из трех эпизодов о России 2030 года, преломляющий концепцию «нормы» и «нормальности», заявленную Сорокиным. В нем казаки-террористы, секты и бесконечная диктатура искусственного разума и Ксения Собчак — правитель страны.

Почему премьера состоялась сразу после проведения голосования по поправкам в Конституцию?

«Сериал «амроН» — это реакция на все, что происходит вокруг, а запуск проекта сразу после дня голосования — это реакция на все, что происходит вокруг Конституции. Референдум, предвыборная кампания, убогие ролики про геев, многочисленные истории про подбросы наркотиков — именно эту вселенную преломляет в себе «амроН». При этом команда решила, что не будет выходить с премьерой перед голосованием, чтобы продукт не был истолкован как элемент пропаганды, а стал анализом и рефлексией всего произошедшего. «амроН» — искаженное зеркало современной России».

Почему серии разной продолжительности?

«На данный момент зрителям предлагается посмотреть три эпизода, хронометраж серии — от 10 до 40 минут. Продюсеры решили, что каждая серия будет длиться ровно столько, сколько времени нужно сделать на какое‑то заявление, отреагировать . Это что‑то вроде продюсерского бунта против устоявшихся правил: в диджитале аудиовизуальные произведения не должны ограничиваться или соответствовать какому‑то хронометражу. Они должны длиться ровно столько, чтобы рассказать историю на заданную тему.

Команда специально не стала снимать этот сериал сезоном. Каждый эпизод снимался и готовился отдельно, подготовка каждой серии занимала разное количество времени. Максим Диденко предложил бить тарелку перед съемками каждой серии, потому что для всей команды каждая серия становилась отдельным фильмом. «Мы сразу отошли от сезонности, общего хронометража, жанровости и ограничились созданием лишь одной вселенной».