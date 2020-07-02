Режиссер Максим Диденко, недавно поставивший спектакль «Норма» по роману Владимира Сорокина, снял веб-сериал из трех эпизодов о России 2030 года, преломляющий концепцию «нормы» и «нормальности», заявленную Сорокиным. В нем казаки-террористы, секты и бесконечная диктатура искусственного разума и Ксения Собчак — правитель страны.
Режиссер
Почему премьера состоялась сразу после проведения голосования по поправкам в Конституцию?
«Сериал «амроН» — это реакция на все, что происходит вокруг, а запуск проекта сразу после дня голосования — это реакция на все, что происходит вокруг Конституции. Референдум, предвыборная кампания, убогие ролики про геев, многочисленные истории про подбросы наркотиков — именно эту вселенную преломляет в себе «амроН». При этом команда решила, что не будет выходить с премьерой перед голосованием, чтобы продукт не был истолкован как элемент пропаганды, а стал анализом и рефлексией всего произошедшего. «амроН» — искаженное зеркало современной России».
Почему серии разной продолжительности?
«На данный момент зрителям предлагается посмотреть три эпизода, хронометраж серии — от 10 до 40 минут. Продюсеры решили, что каждая серия будет длиться ровно столько, сколько времени нужно сделать на какое‑то заявление, отреагировать. Это что‑то вроде продюсерского бунта против устоявшихся правил: в диджитале аудиовизуальные произведения не должны ограничиваться или соответствовать какому‑то хронометражу. Они должны длиться ровно столько, чтобы рассказать историю на заданную тему.
Команда специально не стала снимать этот сериал сезоном. Каждый эпизод снимался и готовился отдельно, подготовка каждой серии занимала разное количество времени. Максим Диденко предложил бить тарелку перед съемками каждой серии, потому что для всей команды каждая серия становилась отдельным фильмом. «Мы сразу отошли от сезонности, общего хронометража, жанровости и ограничились созданием лишь одной вселенной».
Продюсер
«амроН» — это политическое высказывание?
«Нет. Мы не политики, политикой должны заниматься люди, которые имеют специальное образование или желание. Мы же просто демонстрируем социальную реакцию на то, что происходит вокруг, а самое главное — у нас есть желание обсудить с нашей аудиторией новый общественный договор, заключенный между людьми и властью».
1-я серия «Президент Собчак обнулилась»
Первый эпизод — он же самый длинный. Начало — слишком точная и подробная пародия на типичные политические телебаталии (только «Дождь» вместо «Первого»), а вторая половина — уже что‑то между Сорокиным и клипами «Аигел». Никита Кукушкин — снова лучший кандидат от народа.
2-я серия «Такси с петухов»
Безусловно, лучшая серия — Александр Горчилин при полном параде едет в такси с Розой Хайруллиным, Софьей Синицыной, Михаилом Евлановым и реальным черным петухом по беспечной России будущего. То, что Сорокин прописал.
3-я серия «Кукушка и Сквирт поехали за «кладом»
Сценарист
«Конечно будет. Мало того — оно уже есть. Сейчас мы стартуем тремя сериями и задача этих первых выпусков познакомится со своей аудиторией, прощупать ее. Уже сейчас снята четвертая серия, она отличается от всего того, что мы делали ранее. Она уже не будет иметь отношение ни к Собчак, ни к закладкам, это совершенно другая история».