26 июня был вынесен приговор Кириллу Серебренникову и участникам «театрального дела». Весь год выпускник ВГИКа Артем Фирсанов работал над дипломной работой о Серебренникове, несмотря на то что педагоги отбирали исходники и запрещали показ. Апелляция студента закончилась приездом полиции и Росгвардии. Теперь он доделал фильм и выложил в сети.
Выпускник ВГИКа Артем Фирсанов решил снять фильм «7» о «Гоголь-центре» по сценарию Валерия Печейкина, в то время когда шел судебный процесс с участием Кирилла Серебренникова. Фильм должен был показать, как, находясь под домашним арестом, Кирилл Серебренников ставит в театре спектакль «Барокко». Так как у авторов фильма не было возможности поговорить с самим Серебренниковым, они придумали художественную акцию под названием «Быть Кириллом Серебренниковым», куда мог придти любой желающий и прочитать строчку или слово, сказанное режиссером в зале суда. Весь процесс фиксировался на камеру, и в итоге авторы фильма получили коллективный монолог Серебренникова.
Однако руководство ВГИКа посчитало эту акцию политической и запретило съемку в стенах института. После этого препятствия съемкам только продолжились. В итоге администрация вуза запретила открытый показ фильма на экзамене, а на апелляцию Фирсанова против заниженной оценки приехала Росгвардия. «Фирсанов в итоге получил оценку «удовлетворительно» и закончил фильм после выпуска из вуза. Вместо титров — нынешний приговор по «театральному делу».
Режиссер
«Этот фильм должен был быть другим. Но, как говорится, что‑то пошло не так. Вместо барочной красоты — прокуратура, вместо рассказа о «Гоголь-центре» — ВГИК, вместо Кирилла Серебренникова — я сам. Вместо красного диплома — приехала Росгвардия и полиция [на апелляцию]. А ведь я всего лишь хотел рассказать о театре. Но с первого дня съемок во ВГИКе мне стали мешать. Но помешать документалисту нельзя — он из всего сделает фильм. Во всяком случае именно этому меня учили пять лет.
И вот наконец мой фильм готов. Мы ждали приговора по «театральному делу», чтобы его опубликовать. И наконец дождались. Я считаю его несправедливым, но это меньшее из зол. Главное, что Кирилл Серебренников на свободе. Жаль, что Россия станет для него трехлетним «местом отбывания наказания». Но это уже другая история. Я снял свою работу о том, что было. А что будет — еще узнаем».