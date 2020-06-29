Выпускник ВГИКа Артем Фирсанов решил снять фильм «7» о «Гоголь-центре» по сценарию Валерия Печейкина, в то время когда шел судебный процесс с участием Кирилла Серебренникова. Фильм должен был показать, как, находясь под домашним арестом, Кирилл Серебренников ставит в театре спектакль «Барокко». Так как у авторов фильма не было возможности поговорить с самим Серебренниковым, они придумали художественную акцию под названием «Быть Кириллом Серебренниковым», куда мог придти любой желающий и прочитать строчку или слово, сказанное режиссером в зале суда. Весь процесс фиксировался на камеру, и в итоге авторы фильма получили коллективный монолог Серебренникова.

Однако руководство ВГИКа посчитало эту акцию политической и запретило съемку в стенах института. После этого препятствия съемкам только продолжились. В итоге администрация вуза запретила открытый показ фильма на экзамене, а на апелляцию Фирсанова против заниженной оценки приехала Росгвардия. «Фирсанов в итоге получил оценку «удовлетворительно» и закончил фильм после выпуска из вуза. Вместо титров — нынешний приговор по «театральному делу».