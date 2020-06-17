Приходится привыкать к мысли, что эти летние месяцы не принесут привычного удовольствия в полной мере. Но под рукой всегда есть сериалы, которые помогут вернуть яркие мечты о поездке и жаркую ностальгию о лете, каким оно должно быть.

«Белые линии» («White Lines»)

Это guilty pleasure в таком чистом виде, что его можно разбавлять и продавать граммами. Дискотеки, оргии, пляжи, бассейны, коктейли с зонтиками, бесконечно красивые полуголые (и голые) люди. И при этом роковые страсти, тайны прошлого, кровища, инцест, румынские дилеры, стрельба гарпунами, пытка динамиками, в буквальном смысле пущенные по ветру килограммы кокаина и так далее, и так далее. Плюс несмолкающая поп-музыка самого разного толка. Плюс эффектно упакованная в многочисленных флешбэках ностальгия по рейв-культуре 1990-х. Плюс отличная идея сыграть на контрасте английского (с включениями из серого Манчестера), испанского темперамента и прогноза погоды. Словом, «Белые линии» — смехотворная драма и так себе детектив, но в своем жанре это высокий класс и в любом случае грандиозный отпуск на море по системе «все включено». Наверное, Ибица не входит в число ваших любимых направлений, но что делать — ничего другого все равно, кажется, в ближайшее время не предвидится.

Подробности по теме «Светила» и «Белые линии»: два южных романтических теледетектива «Светила» и «Белые линии»: два южных романтических теледетектива

«Бетти» («Betty»)

Хармони Корин встречает Софию Копполу в новом сериале HBO о сообществе девушек, увлеченных скейтбордингом. Самый чильный сериал про скейты, феминизм, музыку и нескончаемое лето. Манифест о сестринстве, роман взросления и настроенческое шоу про травку и лесбийский секс. А также признание в любви к скейтбордингу, уличной культуре и фем-репрезентация женского скейтерского комьюнити и его многообразия.

Подробности по теме Доска по лету: почему стоит посмотреть сериал «Бетти» о скейтбордистках Доска по лету: почему стоит посмотреть сериал «Бетти» о скейтбордистках

«Джон из Цинциннати» («John from Cincinnati»)

Семейная драма про династию серферов из калифорнийского городка Империал-Бич. Три поколения светловолосых Йостов покоряют волны, собачатся друг с другом и пытаются не рехнуться в атмосфере всеобщей истерии. Странности с налетом мистики начинают происходить, когда на их головы сваливается загадочный Джон из Цинциннати, который не то просто дурачок, не то второе воплощение Христа. Ни на что не похожий сериал HBO, придуманный создателем легендарного вестерна «Дедвуд» Дэвидом Милчем. Соавтором выступил писатель Кем Нанн, изобретатель необычного жанра серфинг-нуар — это когда темные истории с привкусом крови происходят на песчаном побережье, а главные герои держат под рукой не только пистолет, но и доску для серфинга. «Джон из Цинциннати» как раз про это: самый солнечный штат Америки здесь становится фоном для мрачной драмы о кризисе современной семьи.

«Жаркое американское лето» («Wet Hot American Summer: First Day of Camp»)

Сериал — приквел к одноименному малоизвестному фильму 2001 года, который был довольно глупой сатирой на столь же глупые молодежные секс-комедии 1980-х. Однако за это время вокруг «Лета» успел сложиться некий локальный культ, во многом из‑за того, что там в свое время снимались молодые будущие звезды — Брэдли Купер, Пол Радд и Элизабет Бэнкс. Если в фильме весь абсурд происходил в последний день летнего детского лагеря, то сериал же поведает о том, с чего все начиналось, — о первом дне. Хулиганский проект Netflix, который решил возродить безалаберную атмосферу «Жаркого американского лета» с приставкой «ретро». Причем с теми же актерами — например, Брэдли Купер снова перевоплотился в гея-вожатого. Все это напоминает встречу бывших одноклассников: вроде бы мило, что все в сборе, но в то же время как‑то неловко. Особой комичности добавляет тот факт, что все актеры успели постареть, а им приходится играть своих героев пятнадцатилетней давности. Вскоре из этой затеи родился второй сезон — продолжение десять лет спустя.

«Красные дубы» («Red Oaks»)

Комедия про угловатого студента (Крейг Робертс из «Субмарины»), который летом 1985 года подрабатывает мальчиком на побегушках в элитном загородном спортклубе «Красные дубы», где развлекаются богачи. Симпатичное ретрохулиганство, которое на базе Amazon придумали режиссер Дэвид Гордон Грин, Стивен Содерберг на правах продюсера и его давний соратник Грегори Джейкобс, недавно снявший сиквел «Супер Майка». Сериал продержался три сезона.

«С чистого листа («Flaked»)

Сорокалетний мебельщик Чип сбегает от неудачного брака и настигающей депрессии в солнечную Калифорнию, где пробует по-новому взглянуть на свою жизнь. Максимально непритязательный и расслабленный сериал Netflix с атмосферой калифорнийского безделья. Плюс комик Уилл Арнетт, которому идеально подходят не только поло и блейзеры, но и амплуа томного страдальца (он примерно с теми же интонациями озвучивает коня в мультсериале «Конь БоДжек»). На Netflix вышло два сезона. «Очень странные дела» («Stranger Things»)

Мистико-ностальгический триллер, начинающийся с пропажи мальчика в захолустном американском городке 1980-х. Вместе с полицией на поиски ребенка бросились его юные друзья и мама в исполнении Вайноны Райдер. Вскоре выясняется, что в пропаже замешаны то ли сверхъестественные силы, то ли секретные правительственные эксперименты. Сериал, который напрямую признается в любви к классике хорроров и фантастики из восьмидесятых. Шоу снято в духе ранних фильмов Стивена Спилберга, Джона Карпентера и экранизаций Стивена Кинга вроде «Останься со мной». Самый горячо обсуждаемый сериал среди тех, который дарит билет в лето вашего детства, даже если у вас не было настолки D&D и таких игровых автоматов. У сериала три сезона и ожидается четвертый, где сюжет частично перенесется в СССР. «Путешествие» («The Trip»), «Путешествие в Италию», «Поездка в Испанию», «Поездка в Грецию»

Проект Майкла Уинтерботтома, растянувшийся на десятилетие: актеры Стив Куган и Роб Брайдон, играющие иронические версии самих себя, ездят по живописным местам, вкусно едят и передразнивают Майкла Кейна и Роджера Мура. По сюжету газеты заказывают им серии путевых заметок с гастрономическим уклоном, сперва по родной Британии, потом по Италии, затем по Испании и Греции. Автор проекта Майкл Уинтерботтом, как всегда, снял мини-сериал, а потом ужал его примерно в два раза для полнометражной версии. На еду герои обращают внимание все меньше, но с удовольствием смотрят по сторонам и, конечно, в зеркало, пестуя свой затянувшийся кризис среднего возраста. У этого невесомого сериала, вероятно, узкая аудитория, но для нее нет ничего более целительного, чем эти короткие встречи.

«Ривьера» («Riviera»)

Знойный сериал на Лазурном Берегу. В тот момент, когда муж-миллиардер Джорджины (Джулия Стайлз) взлетел на воздух вместе с яхтой, девушка поняла, что хорошая жизнь кончилась: теперь семье и ей самой угрожает смертельная опасность. Однако героиня не стушевалась, ведь играет ее звезда всех частей «Борна». Начинается глянцевый психологический триллер с пляжами, недомолвками и натянутым, как струна, саспенсом. В одной из ролей — Иван Реон (Рамси Болтон из «Игры престолов»). Сериал стал самой и успешной новинкой телесети Sky, был продлен на второй сезон и ожидает третий. «Ривердейл» («Riverdale»)

Уже не первая экранизация подростковых комиксов про рыжеволосого школьника Арчи Эндрюса (до этого было несколько анимационных сериалов, программ и телефильм), но в «Ривердейле» история пережила перезапуск: создатели шоу делают из «Арчи» скорее детектив в духе «Твин Пикса» с убийством в маленьком городке и темными тайнами, скрытыми за фасадами домов. Впрочем, не забывают они и про классический любовный треугольник с участием Арчи, блондинки Бетти Купер и брюнетки Вероники Лодж. В сериале действие перенесено в наши дни (школьники смотрят телеканал HBO, обсуждают Джеймса Франко, пользуются гаджетами), но при этом в глянцеватом «Ривердейле» есть обаяние одноэтажной Америки, будто бы застывшей в янтаре, — с ее вечными дайнерами, молочными коктейлями, музыкальными автоматами, американским футболом и непосредственной молодежью. В итоге за жизнью подростков наблюдать даже интереснее, чем за детективной линией, — даром что этих ребят играют сплошь приятные артисты. Из старой гвардии следует отметить Медхен Амик из «Твин Пикса» и недавно погибшего Люка Перри из «Беверли-Хиллз, 90210», обеспечивающих преемственность поколений. Сериал насчитывает четыре сезона и продлен на пятый.

Подробности по теме «Ривердейл»: чем хорош сериал и почему он похож на «Твин Пикс» «Ривердейл»: чем хорош сериал и почему он похож на «Твин Пикс»