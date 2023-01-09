Добрый, но не добренький: памяти Алексея Слаповского

Он-то обошелся, хотя и был задет. Как был задет и тем, что в шорт-листы его включали постоянно, но итоговыми премиями обносили. А вот областная энциклопедия без статьи о нем превратилась в посмешище. Тем более что Саратов в жизни Алексея Слаповского сыграл огромную роль. Здесь он из газетчика превратился в прозаика, тонко чувствующего и при этом владеющего жесткой сюжетной интригой, и драматурга, мыслящего предельно сценически. Он воспользовался шансом, который дал ему блестящий литературный журнал «Волга» во главе с Сергеем Боровиковым, и заставил говорить о себе всю страну. Что было, мягко говоря, непросто — в конце восьмидесятых и начале девяностых фокус читательского внимания был сосредоточен на «пропущенной литературе», публикациях из наследия. Чтобы тебя заметили, приходилось конкурировать не с потоком необжитой современности, а с отобранной, испытанной временем классикой — от Набокова и Осоргина до Солженицына и Гроссмана.