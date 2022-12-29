Одним из первых художников, затронувших экологическую повестку, был немецкий акционист Ха Шульт. Его самый известный арт-проект — «The Trash People» («Мусорные люди»), стартовавший в 1996 году. Тогда художник выстроил шеренгами на площади в немецком городе Ксантен 1000 полноразмерных воинов, сконструированных из жестяных банок, выброшенных компьютеров, автомобильных деталей и другого мусора. А затем стал путешествовать со своей армией по миру: устанавливал ее в Париже, Барселоне, Риме, Нью-Йорке и даже на Великой Китайской сцене, около египетских пирамид Гизы и на льдах Антарктиды. В 1999 году армия Шульта побывала на Красной площади. Последняя масштабная акция проходила в 2019 году в итальянском городе Матера: человечки постепенно появлялись в разных частях монастыря Святого Августина, а потом собирались вместе. По словам художника, «Мусорные люди» — это отражения нас самих. Мы производим мусор, часто относимся друг к другу как к мусору и скоро утонем в мусоре, если не остановим перепотребление и не изменим свое отношение к ресурсам.