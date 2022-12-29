Аристарх Чернышев — один из первых и самых успешных медиахудожников в России. Опираясь на образование инженера-механика и конструктора спутниковых систем, все объекты он проектирует сам — будь то напечатанные на 3D-принтере скульптуры или видео, созданные с применением новейших технологий. На выставке в «ГУМ-Red-Line» представлены работы последних пяти лет — с 2017 года Чернышев стал осмыслять то, что, как говорит он сам, «носилось в воздухе»: новые и возможные кризисы современного общества, последствия технологического прогресса и особенно проблемы сверхпотребления. Однако художник не нагнетает панику, а подает свою критику в форме игры — предлагает поучаствовать в медиа-арт-перформансе или примерить разнообразные маски и протестировать сервисы, созданные с элементами дополненной реальности.
«МетаПотребитель»
Смыслообразующая работа на выставке — свежий проект 2021–2022 годов «МетаПотребитель». Художник убежден, что стремление людей потреблять, а корпораций — гнаться за сверхприбылью, могут привести человечество к экологической катастрофе. Причем одной переработкой отходов нам уже не отделаться: нужно фундаментально менять устройство экономики и общества. Чернышев говорит: «У меня нет ответа, как это сделать. Как художник я могу только эстетизировать проблему, чтобы фокус общественного внимания постоянно держался на ней, чтобы эти образы постоянно преследовали людей даже там, где они хотят получить эстетическое удовольствие».
Проект состоит из нескольких изображений МетаПотребителей — людей, облаченных в костюмы из пластиковых упаковок, одноразовых стаканчиков для кофе, синтетических кед и жестяных банок. Подойдя к экрану рядом, посетители невольно тоже примеряют такой наряд — по сути, это наглядное отражение всех отходов, которые мы бездумно генерируем каждый день. А напечатанный на 3D-принтере трон МетаПотребителя — метафорическая гора мусора, на которой словно восседает каждый житель мегаполиса.
«Руины глобального цифрового архива»
В видеоинсталляции «Руины глобального цифрового архива» Чернышев также изображает последствия эпохи потребления, фиксируя в четырех видео различные состояния современного мегаполиса: и вечные домостройки спальных районов с мусорными свалками, и стремительно вырастающие рядом с ним торговые центры, подпитывающие перепотребление, и противостояние города и пригорода. В последнем фрагменте художник показывает уязвимость урбанистической среды перед стихийностью природы: старые постройки, брошенные ларьки с мороженым и другая техника покрываются растительностью и утопают в воде.
Интересно, что видео Чернышев создавал по принципам фотограмметрии: конструировал 3D-модели из разрозненных фотографий с помощью математических алгоритмов. Из‑за их несовершенства некоторые детали теряются и данные складываются в обобщенную картинку, не существующую в реальности. По мнению художника, все это одновременно напоминает и структуру памяти, и глобальный цифровой архив социальных сетей, состоящий из фрагментов жизни миллионов людей.
Ха Шульт. Армия из консервных банок
Одним из первых художников, затронувших экологическую повестку, был немецкий акционист Ха Шульт. Его самый известный арт-проект — «The Trash People» («Мусорные люди»), стартовавший в 1996 году. Тогда художник выстроил шеренгами на площади в немецком городе Ксантен 1000 полноразмерных воинов, сконструированных из жестяных банок, выброшенных компьютеров, автомобильных деталей и другого мусора. А затем стал путешествовать со своей армией по миру: устанавливал ее в Париже, Барселоне, Риме, Нью-Йорке и даже на Великой Китайской сцене, около египетских пирамид Гизы и на льдах Антарктиды. В 1999 году армия Шульта побывала на Красной площади. Последняя масштабная акция проходила в 2019 году в итальянском городе Матера: человечки постепенно появлялись в разных частях монастыря Святого Августина, а потом собирались вместе. По словам художника, «Мусорные люди» — это отражения нас самих. Мы производим мусор, часто относимся друг к другу как к мусору и скоро утонем в мусоре, если не остановим перепотребление и не изменим свое отношение к ресурсам.
Вик Мунис. Мусорный Караваджо
Бразильский художник Вик Мунис своим творчеством тоже обращает внимание на загрязнение окружающей среды. В 2010 году вышел документальный фильм «Свалка» («Waste Land», номинант на «Оскар»), действие которого происходило на самой большой свалке в мире — «Сад Грамачо» на окраине родного города художника Рио-де-Жанейро. В нем Мунис создавал одноименный цикл мусорных картин: он делал наброски с помощью пищевых отходов — из арахисового масла, кофе, чая, а затем утяжелял картины более фактурным мусором и фотографировал получившиеся композиции. В качестве сюжетов, как и в большинстве своих работ, Мунис использовал мировые шедевры, создавая необычные копии «Смерти Марата» Жака Луи Давида и «Медузы» Караваджо. Часть его работ — это портреты бразильских бедняков, которые зарабатывают на жизнь переработкой найденного на городских свалках сырья.
Бенджамин фон Вонг. Русалки в пластиковом море
Канадский фотограф Бенджамин фон Вонг, известный сюрреалистическими снимками, тоже нередко затрагивает экологическую повестку. Чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения океана, в 2016 году он организовал большой фотопроект «Русалки ненавидят пластик». Вместе с командой добровольцев Вонг соорудил «море» из 10 тысяч пластиковых бутылок — именно столько, по его подсчетам, использует за всю жизнь среднестатистический американец. И снял прекрасных девушек-русалок, гибнущих в этом пластиковом океане. Он намеренно сделал фотографии завораживающими и вирусными. Так Вонг хотел наглядно показать, к чему может привести бездумное одноразовое использование пластика, который разлагается от 100 до 500 лет, и побудить каждого делать маленькие шаги в сторону изменений: стараться не покупать пластиковые бутылки и ходить за покупками с тканевой сумкой.