15 арт-подарков на Новый год

Елочные игрушки по мотивам эскизов Бакста от Пушкинского музея
В преддверии новогодних праздников Пушкинский музей подготовил специальную коллекцию сувениров. Например, в продаже появились елочные игрушки по мотивам эскизов Льва Бакста к балету «Фея кукол», который Йозеф Байер поставил в 1903 году в Мариинском театре. Куклы декорированы вручную с использованием натурального шелка, бархата и кружева.
Календарь от проекта «Собери их всех»
Образовательный проект для молодых коллекционеров «Собери их всех» уже второй год подряд выпускает календарь со своими любимыми современными художниками. В прошлом году он вышел пророческим: февральское изображение было посвящено катастрофе, а сентябрьская работа Лады Учаевой рифмовалась с массовым отъездом. В этом году основательницы проекта — Ася Аникеева и Марина Анциперова — решили задать установку на красоту и попросили любимых художников изобразить свою прекрасную героиню, иронизируя над календарем Pirelli. В проекте приняли участие «МишМаш», Оля Австрейх, Lisokot, Надежда Лихогруд, Яков Хомич и другие российские художники.
Сколько стоит
1800 р.
Где купить
@soberivseh
Игра «Главный экспонат»
На Cosmoscow в этом году представили «Главный экспонат» — первую в России настольную игру про арт-бизнес. Ее придумала Наталья Томашевская, в создании также участвовали Anna Nova Gallery, Art & Brut, A-s-t-r-a, InArt Gallery by Ksenia Podoynitsyna, Sample, Teo by Cosmoscow и Фонд поддержки современного искусства MaxArt. Во время игры участники поймут, как работают основные фигуры арт-рынка — от частных галерей до больших аукционов, и соберут свою коллекцию работ 35 современных российских художников.
Утепленные косынки Kosynkageniy х «Выставочные залы Москвы»
К выставке «Великое искусство рядом. Шагал» «Выставочные залы Москвы» совместно с Kosynkageniy запустили лимитированную коллекцию утепленных косынок ручной работы. Основательница бренда, художница Даша Агений, вдохновляясь картинами Марка Шагала, Анри Матисса и Сальвадора Дали, представленными сейчас в галерее «Беляево», создала 6 авторских принтов для модного аксессуара.
Плед Варвары Чельцовой в галерее Sample
На ярмарке Blazar в этом году одним из самым обсуждаемых стал стенд галереи Sample — благодаря ярким полотнам и керамике сестер Чельцовых. В холодные зимние дни практичным подарком из этой коллекции будет хлопковый тиражный плед Варвары Чельцовой — все с теми же узнаваемыми орнаментами и ликами.
Чайник «Шузбекистан» Ольги Шурыгиной
В ноябре команда Lobby презентовала новый элемент чайного сервиза «Шузбекистан», созданного по эскизам художницы Ольги Шурыгиной на Дулевском фарфоровым заводе. Это чайник классической формы тюльпан, который украшает объемная деталь на крышке — ручная работа художницы. Фигурка символизирует образ хозяйки, сочетающий мягкость и стойкость, теплоту и строгость. Как и все другие предметы сервиза, чайник отсылает к вселенной «Шузбекистана», созданной Шурыгиной по мотивам восточных сказок.
Блюдо от Алены Раковой
Хорошее украшение для стильного новогоднего или любого другого праздничного стола — тарелка с росписью художницы Алены Раковой. Она изготовлена из полуфарфораПолуфарфором называют материал, имеющий белый или окрашенный полуспекшийся черепок. Готовые изделия, выполненные из него, принято покрывать глазурью. в лимитированном тираже. Блюдо создали по инициативе «Яндекс Маркета» и его проекта «Ремесла» — это новый раздел на маркетплейсе, где представлены товары для дома от локальных художников и мастеров.
Еще одна идея для уютного подарка — ночник Никиты Анохина в виде хрущевки. Идея создавать предметы интерьера в виде советских домов родилась у дизайнера из личного опыта. Он сам устал от хрущевок за два годы жизни в районе Гольяново, но когда объявили о реновации жилья, задумался о том, что и сносить эти памятники архитектуры не совсем правильно. И нашел способ смириться с существованием советских панелек в российском пейзаже, эстетизируя их в своих объектах.
Керамические подставки под украшения Юлии Бариевой
В галерее Surface Lab Art можно приобрести подставки под украшения от художницы Юлии Бариевой. Они напоминают пластичные и словно растекающиеся вазы и скульптуры, представленные в апреле на выставке «Объятия». В своих изделиях Бариева использует сложные асимметричные формы и приемы деконструктивизма, вдохновляясь модой и работами известных дизайнеров — Александра Маккуина, Мартина Маржелы и Йоджи Ямамото.
Сколько стоит
7000 р.
Где купить
Surface Lab Art
Подарочный сертификат в школу Masters
Для тех, кто любит изучать искусство и получать новые впечатления, подойдет подарочный сертификат в школу Masters. Его можно потратить на любое мероприятие: лекцию, экскурсию, поездку или арт-бранч, а также приобрести хорошую книгу по искусству в Masters Bookstore. Сертификат отправят на электронную почту или упакуют в крафт, он действителен год с момента активации.
Ожерелья бренда AES совместно с галереей «Наковальня»
Стремясь соединить ювелирное и изобразительное искусство, бренд AES и галерея «Наковальня» создали два ожерелья-цепи. Они выполнены из серебра с чернением, брендированными подвесками галереи и инкрустацией белыми или черными фианитами и изготовлены в Ростове-на-Дону — создатели подчеркивают, что им важно поддерживать не только российских художников, но и российских производителей.
«Дед Мороз с кофейной кружкой» Анны Монд
Среди произведений современного искусства на новогоднюю тематику можно выбрать Деда Мороза из папье-маше с кофейной кружкой и сигаретой, придуманного Анной Монд. Ее художественный язык — это общение через тайну. Нельзя до конца определить, дружелюбны ее герои или враждебны, тревожны или расслаблены. По словам художницы, именно этот дискомфорт вместе с чувством непонимания дают жизнь ее «маленьким грешникам». Так и этот Дед Мороз у кого‑то вызовет радостный смех, а у кого‑то ужас, но точно станет нетривиальным украшением дома в Новый год.
Книга «Этюды об Эйзенштейне и Пушкине»
Одна из самых долгожданных новинок этого года в издательской программе музея «Гараж» — «Этюды об Эйзенштейне и Пушкине» киноведа Наума Клеймана. Они посвящены фильмам «Броненосец „Потемкин“», «Иван Грозный» и роману в стихах «Евгений Онегин». Клейман работал над своими аналитическими этюдами пять лет, учась у предшествующих и современных исследователей и обращаясь напрямую к оригинальным текстам, черновикам, документам и свидетельствам.
Книга «To Be with Art. Быть с искусством». Marina Gisich Gallery
К своему двадцатилетию Marina Gisich Gallery выпустила книгу-исследование, посвященную кругу коллекционеров и художников, сложившемуся вокруг галереи за эти годы. Прочитав их интервью и манифесты, можно найти ответ на вопрос: «Что фраза „быть с искусством“ означает в наше время: стиль жизни, образ мышления или просто будничный быт?» А также понять, что движет коллекционерами из разных стран и как 36 современных художников определяют для себя жизнь с искусством.
Книга «Арт-рынок в XXI веке»
Продолжить разбираться в современном арт-рынке можно с помощью книги историка искусства Анны Арутюновой. Она рассказывает о фундаментальных изменениях, произошедших с западным арт-рынком с начала 2000-х годов, его устройстве и противоречиях. Интересно, что автор предлагает посмотреть на рынок не только как на механизм купли-продажи, но и как на пространство, где сталкиваются экономика, философия, искусство и социология. А еще разобраться, почему коллекционеры чувствуют необходимость покупать работы художников, а художники — изобретать альтернативные пути взаимодействия с рынком. Все это нужно понимать и для коллекционирования, и для восприятия современного искусства.