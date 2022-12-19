15 арт-подарков на Новый год

Еще одна идея для уютного подарка — ночник Никиты Анохина в виде хрущевки. Идея создавать предметы интерьера в виде советских домов родилась у дизайнера из личного опыта. Он сам устал от хрущевок за два годы жизни в районе Гольяново, но когда объявили о реновации жилья, задумался о том, что и сносить эти памятники архитектуры не совсем правильно. И нашел способ смириться с существованием советских панелек в российском пейзаже, эстетизируя их в своих объектах.