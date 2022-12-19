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Искусство

15 арт-подарков на Новый год

Дарья Мартыненко
Сегодня в 18:15
Календарь, украшения для дома и посуда от современных художников — рассказываем, чем порадовать на Новый год тех, кто любит искусство.

Елочные игрушки по мотивам эскизов Бакста от Пушкинского музея

В преддверии новогодних праздников Пушкинский музей подготовил специальную коллекцию сувениров. Например, в продаже появились елочные игрушки по мотивам эскизов Льва Бакста к балету «Фея кукол», который Йозеф Байер поставил в 1903 году в Мариинском театре. Куклы декорированы вручную с использованием натурального шелка, бархата и кружева.

Сколько стоит

2400 р.

Где купить

Магазин Пушкинского музея

Календарь от проекта «Собери их всех»

Образовательный проект для молодых коллекционеров «Собери их всех» уже второй год подряд выпускает календарь со своими любимыми современными художниками. В прошлом году он вышел пророческим: февральское изображение было посвящено катастрофе, а сентябрьская работа Лады Учаевой рифмовалась с массовым отъездом. В этом году основательницы проекта — Ася Аникеева и Марина Анциперова — решили задать установку на красоту и попросили любимых художников изобразить свою прекрасную героиню, иронизируя над календарем Pirelli. В проекте приняли участие «МишМаш», Оля Австрейх, Lisokot, Надежда Лихогруд, Яков Хомич и другие российские художники.

Сколько стоит

1800 р.

Где купить

@soberivseh

Игра «Главный экспонат»

На Cosmoscow в этом году представили «Главный экспонат» — первую в России настольную игру про арт-бизнес. Ее придумала Наталья Томашевская, в создании также участвовали Anna Nova Gallery, Art & Brut, A-s-t-r-a, InArt Gallery by Ksenia Podoynitsyna, Sample, Teo by Cosmoscow и Фонд поддержки современного искусства MaxArt. Во время игры участники поймут, как работают основные фигуры арт-рынка — от частных галерей до больших аукционов, и соберут свою коллекцию работ 35 современных российских художников.

Сколько стоит

7900 р.

Где купить

«Главный экспонат»

Утепленные косынки Kosynkageniy х «Выставочные залы Москвы»

К выставке «Великое искусство рядом. Шагал» «Выставочные залы Москвы» совместно с Kosynkageniy запустили лимитированную коллекцию утепленных косынок ручной работы. Основательница бренда, художница Даша Агений, вдохновляясь картинами Марка Шагала, Анри Матисса и Сальвадора Дали, представленными сейчас в галерее «Беляево», создала 6 авторских принтов для модного аксессуара.

Сколько стоит

4500 р.

Где купить

Арт-маркет «Искусство рядом»

Плед Варвары Чельцовой в галерее Sample

На ярмарке Blazar в этом году одним из самым обсуждаемых стал стенд галереи Sample — благодаря ярким полотнам и керамике сестер Чельцовых. В холодные зимние дни практичным подарком из этой коллекции будет хлопковый тиражный плед Варвары Чельцовой — все с теми же узнаваемыми орнаментами и ликами.

Сколько стоит

20 000 р.

Где купить

Галерея Sample

Чайник «Шузбекистан» Ольги Шурыгиной

В ноябре команда Lobby презентовала новый элемент чайного сервиза «Шузбекистан», созданного по эскизам художницы Ольги Шурыгиной на Дулевском фарфоровым заводе. Это чайник классической формы тюльпан, который украшает объемная деталь на крышке — ручная работа художницы. Фигурка символизирует образ хозяйки, сочетающий мягкость и стойкость, теплоту и строгость. Как и все другие предметы сервиза, чайник отсылает к вселенной «Шузбекистана», созданной Шурыгиной по мотивам восточных сказок.

Сколько стоит

12 000 р.

Где купить

Lobby

Блюдо от Алены Раковой

Хорошее украшение для стильного новогоднего или любого другого праздничного стола — тарелка с росписью художницы Алены Раковой. Она изготовлена из полуфарфораПолуфарфором называют материал, имеющий белый или окрашенный полуспекшийся черепок. Готовые изделия, выполненные из него, принято покрывать глазурью. в лимитированном тираже. Блюдо создали по инициативе «Яндекс Маркета» и его проекта «Ремесла» — это новый раздел на маркетплейсе, где представлены товары для дома от локальных художников и мастеров.

Сколько стоит

3599 р.

Где купить

Проект «Ремесла»

Ночник «Bye bye, хрущевка» Никиты Анохина

Еще одна идея для уютного подарка — ночник Никиты Анохина в виде хрущевки. Идея создавать предметы интерьера в виде советских домов родилась у дизайнера из личного опыта. Он сам устал от хрущевок за два годы жизни в районе Гольяново, но когда объявили о реновации жилья, задумался о том, что и сносить эти памятники архитектуры не совсем правильно. И нашел способ смириться с существованием советских панелек в российском пейзаже, эстетизируя их в своих объектах.

Сколько стоит

12 300 р.

Где купить

Anokhin Nikita Store

Керамические подставки под украшения Юлии Бариевой

В галерее Surface Lab Art можно приобрести подставки под украшения от художницы Юлии Бариевой. Они напоминают пластичные и словно растекающиеся вазы и скульптуры, представленные в апреле на выставке «Объятия». В своих изделиях Бариева использует сложные асимметричные формы и приемы деконструктивизма, вдохновляясь модой и работами известных дизайнеров — Александра Маккуина, Мартина Маржелы и Йоджи Ямамото.

Сколько стоит

7000 р.

Где купить

Surface Lab Art

Подарочный сертификат в школу Masters

Для тех, кто любит изучать искусство и получать новые впечатления, подойдет подарочный сертификат в школу Masters. Его можно потратить на любое мероприятие: лекцию, экскурсию, поездку или арт-бранч, а также приобрести хорошую книгу по искусству в Masters Bookstore. Сертификат отправят на электронную почту или упакуют в крафт, он действителен год с момента активации.

Сколько стоит

От 1500 до 15 000 р.

Где купить

Masters

Ожерелья бренда AES совместно с галереей «Наковальня»

Стремясь соединить ювелирное и изобразительное искусство, бренд AES и галерея «Наковальня» создали два ожерелья-цепи. Они выполнены из серебра с чернением, брендированными подвесками галереи и инкрустацией белыми или черными фианитами и изготовлены в Ростове-на-Дону — создатели подчеркивают, что им важно поддерживать не только российских художников, но и российских производителей.

Сколько стоит

21 000 р.

Где купить

AES.Jewelry

«Дед Мороз с кофейной кружкой» Анны Монд

Среди произведений современного искусства на новогоднюю тематику можно выбрать Деда Мороза из папье-маше с кофейной кружкой и сигаретой, придуманного Анной Монд. Ее художественный язык — это общение через тайну. Нельзя до конца определить, дружелюбны ее герои или враждебны, тревожны или расслаблены. По словам художницы, именно этот дискомфорт вместе с чувством непонимания дают жизнь ее «маленьким грешникам». Так и этот Дед Мороз у кого‑то вызовет радостный смех, а у кого‑то ужас, но точно станет нетривиальным украшением дома в Новый год.

Сколько стоит

30 000 р.

Где купить

Галерея A-s-t-r-a

Книга «Этюды об Эйзенштейне и Пушкине»

Одна из самых долгожданных новинок этого года в издательской программе музея «Гараж» — «Этюды об Эйзенштейне и Пушкине» киноведа Наума Клеймана. Они посвящены фильмам «Броненосец „Потемкин“», «Иван Грозный» и роману в стихах «Евгений Онегин». Клейман работал над своими аналитическими этюдами пять лет, учась у предшествующих и современных исследователей и обращаясь напрямую к оригинальным текстам, черновикам, документам и свидетельствам.

Сколько стоит

1770 р.

Где купить

Garage Shop

Книга «To Be with Art. Быть с искусством». Marina Gisich Gallery

К своему двадцатилетию Marina Gisich Gallery выпустила книгу-исследование, посвященную кругу коллекционеров и художников, сложившемуся вокруг галереи за эти годы. Прочитав их интервью и манифесты, можно найти ответ на вопрос: «Что фраза „быть с искусством“ означает в наше время: стиль жизни, образ мышления или просто будничный быт?» А также понять, что движет коллекционерами из разных стран и как 36 современных художников определяют для себя жизнь с искусством.

Сколько стоит

7900 р.

Где купить

Marina Gisich Gallery

Книга «Арт-рынок в XXI веке»

Продолжить разбираться в современном арт-рынке можно с помощью книги историка искусства Анны Арутюновой. Она рассказывает о фундаментальных изменениях, произошедших с западным арт-рынком с начала 2000-х годов, его устройстве и противоречиях. Интересно, что автор предлагает посмотреть на рынок не только как на механизм купли-продажи, но и как на пространство, где сталкиваются экономика, философия, искусство и социология. А еще разобраться, почему коллекционеры чувствуют необходимость покупать работы художников, а художники — изобретать альтернативные пути взаимодействия с рынком. Все это нужно понимать и для коллекционирования, и для восприятия современного искусства.

Сколько стоит

450 р.

Где купить

Masters Bookstore

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