9 новых книг для детей и родителей

Это не классическая энциклопедия, а история о том, как человек решил, что ему нужно танцевать. А потом решил, что нужно делать это по правилам. А потом создал потрясающее искусство балета и придумал кучу всего интересного: и пуанты, и женские партии для мужчин, и хореографов (кстати, вы знали, что у хореографов есть авторские права на постановки? Я — нет). Обо всем этом тут написано очень захватывающе.