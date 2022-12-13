9 новых книг для детей и родителей

«Горе от ума. Графический путеводитель» Алексея Олейникова
Иллюстрации Натальи Аверьяновой
«Горе от ума» — классический текст, который вроде бы все хорошо знают. Но вряд ли неискушенный читатель может уверенно сказать, сколько лет главным героям, что шокировало первых читателей пьесы и заставило их признать книгу неприличной, да и как правильно обедать в Москве, чтобы не стать посмешищем. В общем, текст не так прост, как когда‑то казалось.
Алексей Олейников, работающий с детьми, точно умеет заинтересовать ребенка классикой и сделать ее понятной не только на уровне сюжета. Если у вас по какой‑то таинственной причине завелся девятиклассник, то вам точно нужна эта книга. Впрочем, если нет, то все равно стоит посмотреть: комикс по давно и хорошо известному произведению читать не только весело, но и познавательно.
«Солдатик» Кристины Беллемо
Иллюстрации Вероники Руффато
Жил-был солдатик. Он думал только о войне. Честное слово! Только о том, как маршировать, целиться, стрелять и снова маршировать. Потому что кругом были враги и опасности. Но однажды солдатик вышел к дому, где узнал, что кровать бывает мягкой, еда — не отравленной, а люди могут стать друзьями, а не противниками.
Эта детская книжка о том, как важно снять шинель и стать человеком, который видит мир, а не войну. Сделать это непросто и страшно, но необходимо, потому что солдатик пропускает все самое главное, пытаясь разглядеть в прицел нового врага. Отлично подходит, чтобы прочесть вместе с детьми и обсудить.
«Затонувший лес» Эмили Ллойд-Джонс
Мер еще очень юна, но обладает завидным даром: может управлять водой. Вот только это не сила в духе диснеевских сказок, а мрачное и темное умение, и героине приходится его скрывать, чтобы злой принц не прознал о ней и не попытался использовать в своих целях. Но однажды старый знакомый Мер предлагает свергнуть принца, вернув мир на истерзанные войной земли.
Фэнтези от Эмили Ллойд-Джонс — это не только захватывающая история, но и роман о взрослении, которое никогда не происходит легко. Увлекательные приключения, магия, дружба и борьба с тиранией — в общем, идеальное чтение, если нужно погрузиться в книгу и отвлечься.
Десятиклассницу Ясю ждут великолепные летние каникулы, ведь у нее хорошие родители, верные подруги и любимый фандом, ведь она увлечена «Четверкой» — стендаперами и покорителями девичьих сердец. Только в жизни Яси есть тайна, о которой никто не должен узнать, и, конечно, именно о ней узнает лучшая подруга, и с этого момента жизнь героини рушится.
Дебютная книга Ольги Лишиной — это небольшой роман о первой любви, о придуманных чувствах и о том, как иногда сложно разобраться в себе. Конечно, сейчас читать про май в Москве не по сезону, но если вам нужна история про любовь и надежду, то стоит присмотреться к книге.
«Под шепчущей дверью» Ти Джея Клуна
Преуспевающий юрист Уоллес напоминает механизм и требует того же от всех вокруг. Он только что ловко уволил сотрудницу и готовится нанять следующую, которая сразу поймет, что работа не место для радости. Только вот Уоллес умирает и получает время на подготовку к переходу в загробный мир — целую неделю! И герою предстоит решить, на что потратить эти семь дней.
Роман Ти Джея Клуна — отличный выбор для читателей старшего школьного возраста, которые любят рождественские истории Диккенса, но переросли их: в Уоллесе легко заметить мистера Скруджа, а его размышления знакомы каждому, кто хоть раз задумывался об эффективности и успешности.
«Им бы пить чай с маковым рулетом и смотреть сериалы в домашних тапочках, а на них обрушивается жизнь». Девочка-подросток случайно попадает на фотовыставку, посвященную бездомным, и начинает осознавать, что вот эти грязные, плохо пахнущие и замотанные в тряпье люди — такие же, как она, просто им когда‑то не повезло, и жизнь выбросила их на обочину.
Графический репортаж Ирины Кравцовой и Альбины Шайхутдиновой — это не тот комикс, который ты прочел по дороге из школы и выбросил из головы. Это честный и непростой рассказ о тех, чья жизнь сложилась плохо, а сил бороться уже не осталось. Советую читать всем, кто верит в черно-белый мир, чтобы понять, насколько реальность сложнее шаблонных представлений и что человек — мера всех вещей.
«Мы играли с огнем» Кэтрин Бартер
Девятнадцатый век. Мэгги с сестрой Кейт вовсе не рады переезду в новый дом и, пытаясь как‑то развлечься, решают пугать родителей. Для этого идеально подходят странные звуки (от падающего посреди ночи яблока, например). Вот только довольно быстро становится понятно, что пугающий шум создают не только сестры, и шутка про призрака перестает быть шуткой.
Книга Кэтрин Бартер основана на реальных событиях: история двух девочек-медиумов, ставших очень популярными, а попутно заработавших алкоголизм и нервные расстройства, хорошо известна в США. Роман получился немного пугающим, довольно феминистичным и крайне увлекательным — в общем, для мрачного зимнего вечера — идеальное решение.
Это не классическая энциклопедия, а история о том, как человек решил, что ему нужно танцевать. А потом решил, что нужно делать это по правилам. А потом создал потрясающее искусство балета и придумал кучу всего интересного: и пуанты, и женские партии для мужчин, и хореографов (кстати, вы знали, что у хореографов есть авторские права на постановки? Я — нет). Обо всем этом тут написано очень захватывающе.
Относительно небольшая книга с чудесными иллюстрациями и рассказами о постановках и закулисье балета пригодится как любителям танцевального театра, так и тем, кто в первый раз идет смотреть «Щелкунчика». Отличные иллюстрации и участие в создании книги самой Дианы Вишневой, прима-балерины Мариинского театра, — дополнительные бонусы.
«Частная школа» Риты Навьер
Старшеклассника Эрика жизнь не балует, но он не унывает и старается никого ни о чем не просить. Однако помощь ему понадобится: после драки с одноклассником, чей отец оказывается высокопоставленным чиновником, Эрика может спасти только переход в загадочную частную школу, где все, впрочем, тоже не так хорошо, как кажется на первый взгляд.
«Частная школа» Риты Навьер — тот роман, который отлично подходит для чтения в промежутках между репетиторами и итоговыми сочинениями; от книги не оторваться, пока не узнаешь, что же там за дела творятся за фасадом престижного заведения.