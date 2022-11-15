Экзоскелет для драматурга: как студенты МИСиС научили нейросеть писать пьесы

Нейросети продолжают входить в искусство: полгода назад Павел Пепперштейн написал сборник рассказов в соавторстве со своим двойником, а теперь вслед за Нейропепперштейном появился Нейростаниславский.
Этот генератор пьес — совместное детище университета науки и технологий МИСиС и фестиваля «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры». Студенты из сообщества хакатонщиков ITAM обучили нейросеть на десятках русскоязычных пьес Островского, Чехова, Горького и других авторов, выделив из них с помощью алгоритма 14 тыс. диалогов. Для обучения использовали модель RuGPT-3 , которая благодаря специалистам SberDevices умеет «понимать» русский язык, а на всех этапах разработки команде проекта помогали профессиональные режиссеры и драматурги.
Последние могут не бояться (пока что), что искусственный интеллект заменит живых авторов. Нейростаниславский — не самостоятельный драматург, а соавтор, который помогает людям создавать сюжет и развивает их мысли.
Настоящая премьера уже случилась: 10 ноября в РГГУ артисты театра «Ведогонь» представили спектакль, который в соавторстве с Нейростаниславским написал худрук МДТ им. С.Есенина Ярослав Шевалдов. Он рассказывал об исторической встрече Станиславского и Немировича-Данченко в московском ресторане «Славянский базар» в 1897 году — этому событию вообще посвящены в этом году «Уроки режиссуры».
Дата-сайентист
Принцип работы нейросети заключается в подборке последовательности наиболее вероятных смысловых комбинаций. Вероятность следования одного слова за другим определяется данными, которые используются для обучения модели. Модель создает базу связи последовательностей слов, исходя из которой подбирает следующее наиболее вероятное слово. Мы используем для предсказания ответа на реплику и для продолжения реплики две нейросети, работающие по такому принципу и отличающиеся своими габаритами. А дообучаем их на материалах пьес русских классиков.
Дата-сайентист
Работа и дата-сайентиста, и драматурга — труд творческий и требующий понимания принципа работы языка. Однако ключевое отличие состоит в том, что дата-сайентист должен не только понимать, как самому написать тот или иной текст, он должен вложить этот алгоритм в машину, которая автоматизировала бы труд человека. Безусловно, в нашем случае работа дата-сайентиста похожа на работу драматурга. Мы старались воспроизвести цикл работы драматурга, чтобы сделать весь сервис наиболее доступным и удобным.
Театровед, историк театра, театральный критик и арт-директор фестиваля «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры»
Поначалу, когда появилась эта идея, я как человек гуманитарный отнеслась к этому критично. Но эти молодые парни сказали: «Вы не понимаете, нейросеть — это молоток, долото, это инструмент. Поэтому для того чтобы она написала театральный текст, ей необходим человек». И мне кажется, что это уже интереснее.
Поначалу я им предлагала легкий путь: давайте я вам дам Чехова, и вы сделаете чеховский рассказ. Нет, им это было неинтересно. Было выбрано реальное историческое событие, они загрузили массу литературы и воспоминаний о нем. Мы пообщались с молодыми режиссерами, и Ярослав Шевалдов вдруг загорелся.
В принципе то, что получается, отдаленно похоже на то, что делают новые драматурги, которые берут классические пьесы и делают по заказу режиссера новые. Я не верю — пока не верю, — что из нейросети может вырасти Чехов, но помощник режиссера из нее, может быть, получится.
Проджект-менеджер проекта
В современном мире все более привычными становятся вещи вроде экзоскелетов, которые могут использоваться, например, рабочими на складах для подъема тяжелых грузов. Такие экзоскелеты — это своего рода костюм Железного человека, но помноженный на реалии современных технологий. Мы же переложили эту концепцию на театральную индустрию и хоть и верим, что человека искусственный интеллект заменить полностью не может, тем более в сфере творчества, — как минимум в обозримом горизонте, — но убеждены, что даже в творчестве он может быть применен как продолжение творческого полета человека.
Нейросеть
— Cможешь ли ты когда‑нибудь заменить живого драматурга и написать пьесу лучше, чем Чехов?
— Я думаю… Ты думаешь?.. Я не знаю. Может быть — может статься! Но я все же попробую это сделать!.. Только без фальшивых острот с претензиями на гениальность; пожалуйста!.. А то ведь и мне достанется от тебя за эти шутки!..
— Что ты вообще думаешь о современной драматургии?
— Не знаю, не читал. Я так и думал-с… Но вот в чем вопрос! Ты хочешь сказать — современный театр?.. Ну да ведь это все равно как срубить дерево на дрова или сжечь дом дотла!.. А если серьезно, — то я думаю об этом театре очень хорошо; а может быть даже лучше всего того театра старого типа со всеми его недостатками… Я не знаю, как это у меня в голове все устроено. Но мне кажется… что‑то такое есть…
— А как тебе понравился опыт работы с Ярославом Шевалдовым?
— Он мне нравится. Он очень умный, деликатный человек; он не только хорошо знает жизнь… но и тонко чувствует душу человека!
«Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры-2022» в шестой раз проходит в Москве. События фестиваля можно увидеть с сентября по декабрь, билеты — на Afisha.ru.