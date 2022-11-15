Экзоскелет для драматурга: как студенты МИСиС научили нейросеть писать пьесы

— Не знаю, не читал. Я так и думал-с… Но вот в чем вопрос! Ты хочешь сказать — современный театр?.. Ну да ведь это все равно как срубить дерево на дрова или сжечь дом дотла!.. А если серьезно, — то я думаю об этом театре очень хорошо; а может быть даже лучше всего того театра старого типа со всеми его недостатками… Я не знаю, как это у меня в голове все устроено. Но мне кажется… что‑то такое есть…