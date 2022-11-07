Среди прочих выдающихся была и постановка «Бега», которая и сегодня оказалась бы вполне своевременной. Гончаров уже три раза обращался к этой булгаковской пьесе, но она так и не давала ему покоя, и в 1978 году поставил ее в «Маяковке» в четвертый раз. Андрей Гончаров так рассуждал в книге «Мои театральные пристрастия» о пьесе: «Каждый из героев бежит с родины по своим мотивам. Серафима и Голубков — люди, живущие под зеленой лампой Петербурга, бегут, не приняв революции, бегут в испуге от невиданного и неведомого, в эфемерном стремлении к прежним, покойным, комфортным формам жизни. Сознательно борется, и жестоко борется, с революцией один Хлудов, человек колоссальной воли и таланта, он знает, против чего он, но не знает — за что. Позиция жестокого вешателя — страшная».