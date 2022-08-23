Техноэдем, деревья-поэты и кораллы истории: зачем идти на фестиваль Rosbank Future Cities

Что это за фестиваль?

Создатели фестиваля Rosbank Future Cities, который пройдет с 22 августа по 12 сентября в Москве, Петербурге, Казани, Самаре и Екатеринбурге, пробуют представить, как может выглядеть мир будущего . Этим летом они знакомят все больше россиян с цифровым искусством: скульптурами в дополненной реальности, видеоработами, захватывающими огромные экраны и фасады зданий, генеративными инсталляциями и поэтическими генераторами. В виртуальном пространстве нет физических или ресурсных ограничений, и поэтому организаторам легче искать и приглашать художников со всей России.

В этом году участники фестиваля сфокусированы на экологии. Их интересует то, как в разрастающихся мегаполисах отношения между растениями, животными и человеком усложняются и проникают в цифровое измерение.



«Художники исследуют не только поэтичность и красоту окружающего нас мира в таких аспектах и формах, о которых мы редко задумываемся, — отмечает Екатерина Плужник, руководитель направления устойчивого развития Росбанка, — но и плавно подводят к мысли о недооцененности природного капитала. Тема особенно актуальна для городской среды, где урбанизация и биоразнообразие традиционно конкурируют за пространство . Можем ли мы научиться жить, обогащая друг друга, а не конкурируя, есть ли идеальная формула нашего со-существования? Вопрос, который сегодня стоит в одном ряду с проблемами глобального потепления, и ответ на который ищет все мировое сообщество».

«Окружающая среда становится местом производства цифровых данных, — объясняет куратор фестиваля Ольга Вад, — цифровые сети анализируют и объединяют экологические процессы. Это дает художникам не только новые инструменты и научную базу для художественных высказываний на спектр экологических тем, но и возможность заново подойти к вопросам о том, как важны биоразнообразие и здоровые экосистемы для устойчивого развития».

Вад представляет международное агентство VCA. Эта организация помогает брендам связаться с современными художниками и вместе работать над культурными проектами. В их портфолио можно найти культурный клуб Prada c инсталляцией Дэмиена Херста, открытие Дома культуры «ГЭС-2» и Музея русского импрессионизма, совместные проекты с музеем «Гараж» и ММОМА.

Своими работами художники преобразят «Ельцин-центр» в Екатеринбурге, ЦСК «Смена» в Казани, Музей Москвы и ММОМА в Москве, Музей модерна в Самаре, а также «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге. С 22 августа по 12 сентября там можно будет посмотреть на экспонаты своими глазами, а также попасть на лекцию от экспертов и живой перформанс.

Вот 5 проектов, в которые стоит погрузиться. «reGeneration»

В трех городах — Москве, Петербурге и Екатеринбурге — художницы Марина Музыка и Мария Купцова выставят инсталляцию, посвященную загрязнению водоемов в мегаполисах. В основе их скульптур — искусственные кораллы, созданные из растворенных в питьевой и речной воде минералов .



© Архивы пресс-службы Rosbank Future Cities

«В основе процесса лежит технология электроаккумуляции минералов, — объясняет Марина Музыка. — Она была создана для восстановления коралловых рифов и морской экосистемы в целом. За основу раствора, в котором происходит электролиз, мы берем воду из локального источника. В случае Санкт-Петербурга это вода из Финского залива, в случае с Москвой — водопроводная вода».

Благодаря эксперименту художниц горожане смогут узнать, какие элементы скрываются в реках и воде из‑под крана. И, кроме того, что эти элементы могут рассказать о живущих поблизости людях.

«Структура кристаллов является идентификатором загрязнений и примесей в водоемах, — рассказывает Мария Купцова. — Например, эти скульптуры могут рассказать историю Петербурга, раз они состоят преимущественно из мусора от кораблей, мостов, интенсивной промышленности, а также следов войн и блокады».

В то же время инсталляция может подсветить неожиданную эстетическую сторону отношений человека и окружающей среды и продемонстрировать новый способ нашего взаимодействия с природой.

«Мы привыкли жить в городах, — считает Купцова, — которые отделены четкой границей от лесов и полей, а в выходные уезжать на природу, представляя ее райским садом, но этих границ и разделений нет и не должно быть. Это все наша „ноосфера“ или „урбансфера“, которая неидеальна, но красива и очень умна. Это экосистема, в которой мы живем и в создании которой мы играем очень активную роль каждым своим действием».

Увидеть проект вживую можно будет в ММОМА в Москве, у входа в «Вольт» в «Севкабель Порту», в Петербурге, и у стелы на площади внутри «Ельцин-центра» в Екатеринбурге.

«Быть для дерева ветром»

В своих работах художница Наталья Федорова исследует то, как мы общаемся друг с другом через технологии. Ее проект обращается к экспериментальной поэзии и превращает в стихи данные о состоянии деревьев в «Севкабель Порте».

© Архивы пресс-службы Rosbank Future Cities

«Датчики измеряют температуру и влажность ствола, скорость сокотечения и другие параметры, — рассказывает Федорова. — На основании этих значений формулируются строчки текста. Таким образом мы переводим численные показания датчиков в слова».

Художницу увлекла идея «интернета вещей»: с помощью технологий деревья в ее проекте производят цифровые данные и общаются с человеком. Она уверена, что растения тоже могут стать участниками городской экосистемы умных вещей и сообщать данные о температуре в создаваемой тени, собранной с дорог пыли или блокируемом ветре.

«Управляемая природа — это природа, переведенная в понятные человеку знаки и участвующая в социальных и экономических отношениях, — продолжает Федорова. — Разговор на одном языке может заставить людей учитывать интересы других живых существ».

В проекте художницы кластер деревьев выступает с монологом через поэтический генератор. Услышав его, зритель может соотнести свое ощущение от окружающей среды с восприятием этой среды растением. Тем самым Федорова предлагает иной взгляд на парки: хотя для горожан это место для отдыха и прогулок, в них растения борются за жизнь, сопротивляются антропогенному влиянию и побеждают вредителей .

Узнать, как себя чувствуют деревья, и удивиться поэтичному слогу можно в «Севкабель Порту».

«Biomorphism»

Видеоработа самарца Кирилла Контре, успевшего, в частности, реализовать проекты для Леди Гаги и Игги Азалии, представляет будущее, где новые технологии вдохновлены природными свойствами и материалами, а вместе с этим человек приобретает свойства животных и растений.

© Архивы пресс-службы Rosbank Future Cities

«Любое будущее — это совокупность наших фантазий и технических возможностей, — утверждает художник. — Если они совпадут в какой‑то точке, то такое развитие вполне возможно. В начале XX века люди представить не могли, что когда‑то будут существовать невообразимые цифровые миры, которые ты сможешь познавать почти с полным погружением. Сейчас же для нас VR — это обыденность и часть повседневной жизни».

«Если homo sapiens — это настоящее, — продолжает он, — то homo hybridus, которого я создал, — это будущее. Как минимум один из миллиардов вариантов, но подкрепленный существующими гипотезами».

Вдохновением для его работы стало исследование ученых, вырастивших ткани сердечной мышцы из листа шпината, а также концепции архитекторов Захи Хадид и Винсента Каллебо.

По идее Контре, люди-гибриды получат тела из графена — прочного и эластичного материала, который сейчас применяется для очистки воды и получения солнечной энергии, а также исследуется для борьбы с раком и создания костных тканей. Вместе с этим они приобретут способность моллюсков к фотосинтезу и экзоскелет, как у беспозвоночных. Но в них останется и человеческое — мозг и сердце, в которых художник видит душу и сознание.

В таком будущем большие изменения ждут и природу. «Солнечные батареи, растущие словно цветы из‑под земли, — представляет Контре, — лианы нейропроводов, обвивающие всю локацию. Это новый техноэдем».

Работы Контре демонстрируются в городах-участниках фестиваля на диджитал-экранах Gallery, партнера фестиваля. Кроме того, в Москве homo hybridus можно встретить прямо на Новом Арбате.

«Shum»

Этим проектом художница из Новороссийска Олеся Лавриненко обращает внимание на шумовое загрязнение мегаполисов, которое вредит самым малым его обитателям — насекомым. «Антропогенный шум и загрязняющие вещества представляют угрозу для насекомых, — отмечает художница, — изменяют их сенсорную среду. Они могут перенасыщать или мешать акустическим сигналам, которые нужны, например, для координации спаривания или поиска жертв».



© Архивы пресс-службы Rosbank Future Cities

Лавриненко отмечает, что физиология и поведение человека и многих животных, в частности насекомых, похожи. Это позволяет использовать последних для экспериментов: благодаря быстрому развитию они раньше других реагируют на изменения окружающей среды.

Поэтому ее скульптура представляет собой внушительных размеров насекомое, абстрактное и одновременно узнаваемое. Оно подчиняется алгоритмическому коду и реагирует на окружающий его шум, меняя свой цвет.

Лавриненко считает, что шумовое загрязнение схожим образом влияет на малых и больших обитателей городов. Поэтому своей работой она хотела подчеркнуть, что и в комфортной среде, в том числе звуковой, люди и насекомые нуждаются одинаково.

Надувная скульптура появится во дворе Музея Москвы, в казанском парке «Черное озеро» и на балконе самарского Музея модерна.

«Flora Fatalica»

В фокусе светового проекта мультимедиахудожницы Анны Фобии находится борщевик. В советские времена этот сорняк культивировали для корма скота, но за несколько десятилетий он одичал и превратился в острую экологическую проблему для регионов России. Девушка даже сравнивает его с растением из хоррора про вышедший из‑под контроля эксперимент: «Поразительный случай в истории культивирования растений. Что посеяли, то даже невозможно пожать».



© Архивы пресс-службы Rosbank Future Cities

Вместе с тем борщевик родственен аканту, кустарнику, изящные резные листья которого можно найти на древнегреческих колоннах. «В эпоху СССР здания часто декорировали разными видами сельхозкультур, — говорит художница. — Но рельефы с на тот момент новым, перспективным растением борщевиком Сосновского найти не удалось. Я решила исправить это упущение».

Проект Фобии также дополняет AR-фильтр, который добавляет аналогичное украшение на фотографии с плоскими поверхностями:

«Шаблонный метод создания работ подчеркивает, что процесс разрастания простой и скорый. Ежегодное количество семян увеличивается в геометрической прогрессии. Возможно, зрители начнут чаще замечать растение и обращать внимание на присутствие борщевика в окружающей среде и его распространение».

Светящуюся скульптуру борщевика можно найти во дворе ММОМА в Москве, на набережной «Севкабель Порта» в Питере, в «Ельцин-центре» в Екатеринбурге, на фасаде ЦСК «Смена» в Казани и во дворе Музея модерна в Самаре.

Увидеть будущее в метавселенной? Что? Да!

Посетить Rosbank Future Cities можно онлайн из любой точки мира. Для этого проекты художников поместят в метавселенную — модель города будущего, в ландшафт которого гармонично вписано цифровое искусство. По задумке создателей, такая презентация должна стереть грань между реальным и виртуальным миром и подарить зрителям уникальное путешествие с работами, созданными специально для фестиваля и тщательно отобранными кураторами. Она открылась уже 22 августа на сайте фестиваля.

© Архивы пресс-службы Rosbank Future Cities

«В метавселенной нет дорогих материалов или необходимости ограничивать фантазию художников и архитекторов, — говорит о платформе сооснователь метаверс-экосистемы Arhead Иван Пузырев. — Это позволяет балансировать между мимикрией под реальный мир и привнесением любых художественных замыслов. Кураторы проекта совместно с командой Arhead работали над сканированием зданий в разных городах, используя технологию фотограмметрии. В результате получившийся виртуальный город состоит из последовательно рассказанной истории, ведущей посетителей по улицам сквозь достопримечательности и артворки со всей России».

Он добавляет, что организаторы стремились сделать опыт общения с этой метавселенной как можно более доступным, ведь для многих из посетителей он будет первым: «В некотором роде метаверс напоминает трехмерную версию интернета. Внутри пространства все посетители могут общаться между собой, получить дополнительную информацию про каждую из работ участников, а также найти скрытые секреты».

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