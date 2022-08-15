Университет «Сколково». Архитектурное бюро Herzog de Meuron. 2018 © Константин Антипин

Архитектурная съемка — это в какой‑то мере процесс реконструкции реальности посредством отсечения от нее всего лишнего. Основная часть этой работы делается «в поле», в процессе построения кадра, но что‑то приходится убирать и при постобработке. В идеале при работе с изображением на компьютере остается лишь добиться нужных света и цвета, но такое бывает очень редко.

В случае со Сколтехом сложности возникли в основном при съемке с воздуха: несмотря на то, что здание давным-давно готово и находится в хорошем состоянии, его со всех сторон окружают строительные площадки, резервные территории без благоустройства и жилой комплекс с сомнительной архитектурой — в результате приходилось подбирать время и направление съемки исходя из этого контекста. Я заранее спланировал съемку, оставалось только найти оптимальные ракурсы среди более мелкого визуального мусора типа фонарей и дорожных знаков.

Даниил Анненков

Дом культуры «ГЭС-2». Архитектурное бюро Renzo Piano Building Workshop, проектное бюро «АПЕКС». 2021 © Даниил Анненков

В архитектурной фотосъемке важно расположение объекта относительно соседних зданий и движения солнца. От этого будет зависеть время съемки, используемая техника и возможные ракурсы. Всегда легко и приятно работать со зданием, которое «встает» в городскую среду так, что без него это место трудно представить.

За последние десять лет в Москве появилось много новых качественных архитектурных объектов, что меняет облик города к лучшему.

Все больше современной архитектуры, чуть меньше историзирующей, и это очень радует, надеюсь, тенденция продолжится.

При фотосъемке «ГЭС-2» главная особенность ждет нас внутри. Я говорю, конечно, о свете, который в огромном объеме проникает через стеклянную крышу, усложняясь узорами от солнечных батарей. Добавим сюда систему нефов и общий белый цвет внутреннего убранства и получаем в буквальном смысле храм света.

При съемке архитектуры «ГЭС-2» мне хотелось бы использовать квадрокоптер, но, к сожалению, в данной локации это не представляется возможным. Надеюсь, в Москве появится регламентация использования квадрокоптера, что позволит создавать еще больше красивых фотографий архитектуры города.

ЖК Caméo Moscow Villas. Архитектурное бюро WALL. 2021 © Илья Иванов

Именно через архитектурную фотографию большинство людей знакомятся и взаимодействуют со зданием. От того, как снят объект, сложится и мнение человека о том, хороший он или нет.

Чтобы по максимуму раскрыть объект, я люблю сочетать съемку на широкий угол для общих планов и на длиннофокусный объектив — для крупных планов и выявления фактуры материала.

Больше всего из моих работ для выставки мне нравится съемка павильона метро «Солнцево». Это классный объект моих друзей из Nefa Architects. Я начал снимать его еще на стадии котлована. Было круто наблюдать за тем, как объект растет и взрослеет. Ну и в итоге это самая позитивная и жизнерадостная станция метро в городе.

Алексей Народицкий

Парк «Зарядье» с концертным залом. Архитекторы Сергей Кузнецов, консорциум Diller Scofidio + Renfro, Hargreaves Associates, Citymakers, ТПО Резерв, МАХПИ имени академика Полянского, Arteza. 2017 © Алексей Народицкий

Для архитектурной фотографии помимо технических аспектов важно видеть контекст, в котором находится объект, и уметь работать со светом в разное время суток. Парк «Зарядье» — уникальный объект для съемки: колокольни храмов на Варварке, крыша собора Василия Блаженного, Кремлевская стена и даже открытая галерея с колоколами над курантами Спасской башни.

Я думаю, роль человека в городе изменилась. Появилось много современных и комфортных общественных пространств. Самым удивительным примером стал парк «Зарядье». Десять лет назад сложно было представить, что на этом месте не будет построен торговый центр или жилой комплекс.

Ольга Отченашева

Триумфальная площадь. Buromoscow, Arteza. 2015 © Ольга Отченашева

Для меня прежде всего важна лаконичность линий в кадре, когда в фотографии появляется ритм, игра геометрии и света. Когда я работала над Триумфальной площадью, я столкнулась с тем, что она очень по-разному выглядит в зависимости от положения солнца. А еще это излюбленное место горожан — а мне хотелось показать площадь главным героем, чтобы ничего не отвлекало в кадре от красоты архитектуры. Это была увлекательная фотоохота на идеальное время для теней и «чистый кадр».

Москва за последние годы очень изменилась. Я на 3,5 года уезжала с семьей в Швейцарию. Мы объехали почти всю Европу на машине, появилась архитектурная насмотренность. Вернулись в 2017-м, и я не узнала город. Многие мои психологические привязки к нему были стерты, привычные пешие и автомаршруты переложены. Всюду шла глобальная стройка, сначала это очень раздражало. Но прошло время, Москва помолодела, стала выглядеть более эстетично и современно, при этом сохранив свой исторический стержень. Стала более уютной и комфортной для жизни.

Михаил Розанов

Реконструкция Большой спортивной арены «Лужники». Архитектурное бюро Laba.space. 2017 © Михаил Розанов

Для меня очень важно показать при съемках замысел архитектора. Поэтому я максимально убираю «визуальный мусор»: провода, кондиционеры и так далее. Стараюсь не допускать людей в кадре. Чистая архитектура. Чтобы фотография была похожа на рендер, который воплотился в реальности.

Я снимал панораму «Лужников» для издания, посвященного ЧМ-2018. При съемках использовал подъемник. Снимать панораму со стрелы — это отдельное развлечение, но все получилось.

Новые ЖК, офисные здания в Москве сильно отличаются от того, что строилось 10 лет назад, и это только радует. Мне нравится, что стали строить районами, а не отдельными объектами и в застройках появился общий смысл.

Влад Феоктистов

Станция метро «Терехово». Buromoscow, «Бустрен». 2021 © Влад Феоктистов

Для меня прежде всего важно передать нейтральный взгляд на объект со стороны. Плюс зрителю за минимальное количество кадров должно показаться, что он знаком с объектом.

Я снимал станцию метро. Мне хотелось передать свет и легкость, это требует использования долгой выдержки, но из‑за нее в кадр могут попасть поезд, случайные пассажиры или сотрудники метро. Пришлось постараться, чтоб сделать визуально чистый кадр.

Новые общественные пространства и дворы стали кратно лучше; но они окружают невероятно плотную и высокую застройку. Идет поиск нового баланса между общественным и личным.

Дмитрий Чебаненко

БЦ «Академик». Архитектурное бюро UNK. 2019 © Дмитрий Чебаненко

Для меня самое важное в архитектурной фотографии — это сама архитектура и контекст места. Большая редкость получить заказ на съемку объекта в «чистом поле», в основном приходится работать с архитектурой в плотной существующей застройке, и тут важно показать, как объект взаимодействует с окружением и как с этим объектом взаимодействует человек.

Здание — это сложная машина. Перед фотографом стоит задача в 20–30 снимках объяснить, как «работает» здание, человеку, который, возможно, никогда его не увидит вживую.

На выставке представлены две мои съемки: бизнес-центр «Академик» от бюро UNK и штаб-квартира «Новатэка» за авторством «СПИЧ». Съемка «Академика» проходила осенью 2019 года. Надо было закончить до того, как опадут последние листья и выпадет снег. Мне пришлось несколько дней дежурить на площадке, чтобы поймать ясную погоду и закатный свет. У бизнес-центра выразительный дворовый фасад, который важен для понимания формообразования здания, но находится он в плотной застройке, что добавило трудностей при съемке.

По моим наблюдениям, за последние 10 лет в Москве окончательно сформировался пласт качественной современной архитектуры. Этот пласт не просто развивается, но еще и органично вплетается в существующую ткань города. Примерно те же 10 лет назад я начал профессионально снимать архитектуру. Архитектурному фотографу сложно состояться в профессии, если у него нет качественной натуры для съемок, — а в Москве эта натура есть в достатке.

Рустам Шагиморданов

ММДЦ «Москва-Сити». 2007-2020 © Рустам Шагиморданов

Для меня важно показать, что здание живет. Чтобы человек захотел приехать и увидеть его воочию.

При съемке архитектуры в основном я придерживаюсь правила симметрии, ведь именно так объект удается показать лучше всего.

Люблю передавать динамику здания — в этом мне помогают широкоугольные объективы, которые отлично подчеркивают архитектуру.

Мне безумно понравилось снимать жилой комплекс «Зиларт», потому что для меня это новое место. Мне было интересно искать новые ракурсы. И я был рад посмотреть на архитектуру зданий комплекса, потому что там много решений, на которые мне было интересно посмотреть, — и как фотографу, и как обычному человеку.

Для меня любая съемка — это вызов. Передать настроение так, чтобы зритель ахнул, понял, что современная архитектура может быть крутой. Москва меняется, и я каждый раз рад показать зрителям современную архитектуру с совершенно другого ракурса, которая раскрывает весь замысел архитекторов. Мне как фотографу нравится то, что происходит в городе. Есть что поснимать. Город растет, развивается и его архитектурный облик. Я несказанно рад, что могу при помощи своего видения передавать на фотографиях современный облик Москвы. Я люблю высотное строительство. Восхищаюсь красотой сталинских высоток и рад, что в Москве появляются грандиозные проекты, благодаря которым люди будут стремиться приехать в наш город.

Вадим Щербаков

Музей русского импрессионизма. Архитектурное бюро John McAslan+Partners. 2016. jpg © Вадим Щербаков

Безусловно, на первое место выходит красота самого объекта, и не важно, будь то старинное здание или современное, — я одинаково их люблю.

Так как я снимаю в технике тайм-блендинг (разновидность композитной фотографии. — Прим. ред.), то на съемку приходится тратить 1–2 часа, стоя на одном месте, что иногда привлекает любопытных охранников, которые недоумевают, что же можно снимать так долго. Так случилось и здесь. Пришлось объяснять, что снимать музеи не запрещается… пока. Плюс в начале шел дождь, что придало всему процессу дополнительного неудобства.

В переменах города я отмечаю как позитивные моменты, так и негативные. Из позитивных — появление интересных объектов мировых архитектурных бюро, неплохую реконструкцию некоторых исторических объектов. Из негативных — исчезновение различных старых архитектурных объектов, в то время как многие примеры абсолютной безвкусицы продолжают существовать.

Дмитрий Яговкин

ЖК «Символ». Архитектурное бюро ATRIUM. 2021 © Дмитрий Яговкин

Я рассматриваю фотографию не как средство фиксации реальности, но как средство фиксации ее настроения.

Для меня важно «подсветить» характер здания или места, раскрыть всю его сущность в предложенном ландшафтном контексте. Чтобы кадр сложился, я тщательно выбираю не только время суток и свет, но также разные точки будущей съемки и даже погоду — далеко не всегда здания выглядят выигрышно в ярком дневном солнце на фоне безоблачного голубого неба.

Каждая новая съемка для меня — увлекательная экспедиция, где я чувствую себя первооткрывателем, который посредством камеры делает свои походные заметки. Еще Гоголь писал: «Архитектура — тоже летопись мира, она говорит тогда, когда молчат и песни, и предания». И без архитектурной фотографии в этой летописи — никуда.

В самом комплексе ЖК «Символ» масса интереснейших деталей, которые легко складываются в целостное впечатление, если по комплексу погулять. Мне же выпало собрать все эти впечатления в нескольких фотографиях, поэтому сложнее всего было выбрать точки съемки, в которых бы сходились и динамика зданий, их масштаб, и одновременная легкость конструкций.

Москва — один из самых эклектичных городов мира, поэтому самыми примечательными изменениями за последнее время стал отказ от пестрой наружной рекламы. Сразу после того, как город очистился от визуального шума, вернулась и эклектика, но в ее современном прочтении — в глаза больше не бросаются глянцевые плоскости быстро возведенных торговых центров, но проглядывают настоящие произведения архитектурного искусства — ЖК «Бродский», «ГЭС-2», «Зарядье», например. Город усложняется композиционно, но становится более приветливым — улицы шире, свет мягче, — все это приятные изменения, которые объединяют город, делают его еще более узнаваемым и целостным.

Подробнее на Афише Расписание и билеты