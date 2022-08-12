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Театр
За кулисами: как российский театральный мир переживает 2022 год
Елена Смородинова
Сегодня в 14:34
Театр в этом году столкнулся с рядом проблем, многие из которых кажутся неразрешимыми: отъезд из России режиссеров и драматургов, отмена международных проектов и фестивалей, смена художественных руководителей. Мы поговорили с театральными деятелями о том, как они видят настоящее и будущее индустрии.

Театр в России исторически больше чем театр. Еще во время Гражданской войны Всеволод Мейерхольд в спектакле-митинге «Зори» задействовал зрителей в качестве массовки и сообщил в одной из сцен о взятии крепости Перекоп в 5-й картине — с тех пор каждый вечер актеры зачитывали в спектакле свежие сводки с фронта.

Театр острее и часто быстрее других видов искусства реагирует на социальные и исторические изменения, ищет способы рассуждать о самых насущных вопросах, помогает выстраивать диалог — в том числе и международный. Тем более что российский и мировой театр взаимодействуют давно: системой Станиславского пользуются во всем мире, а эмигрировавший Михаил Чехов не только был востребованным педагогом и создателем собственной методы, но и получил номинацию на «Оскар» в 1946 году.

Когда в этом году международные политические конфликты коснулись культуры, театр столкнулся с множеством сложностей. Самые заметные потери — список людей, которые больше не работают в российских театрах. Среди них и зарубежные мастера, много лет посвятившие российской сцене, и соотечественники, во многом сделавшие наш театр важной и заметной частью театра европейского: режиссеры Римас Туминас, Миндаугас Карбаускис, Кирилл Серебренников, Дмитрий Крымов, Тимофей Кулябин, художники Ксения Перетрухина и Вера Мартынов, драматурги Михаил Дурненков и Саша Денисова, актрисы Чулпан Хаматова и Юлия Ауг.

Российский театр активно участвовал в мировых процессах: по осени начинались международные фестивали. Кастеллуччи и Уилсон на Solo, Тальхаймер и Остермайер на NET, Де Керсмакер и Фабр на «Территории» — при должном запасе времени и билетов театрал в Москве с начала осени до зимы мог себя чувствовать как в Европе. Поэтому даже те зрители, кто решил не уехать, а остаться, не могут не ощущать, как рвутся связи, которые кропотливо выстраивались в течение многих лет.

С 2015 года в Санкт-Петербурге проходил международный фестиваль «Точка доступа», специализировавшийся на сайт-специфических проектах в нетеатральных пространствах. Российские и зарубежные режиссеры приглашали зрителя в торговый центр и отель, в Русский музей и заброшенный ДК, в супермаркет и в салон сотовой связи. В ковидном 2020 году «Точка доступа» прошла онлайн — например, берлинская театральная компания Rimini Protokoll специально для «Точки доступа» перенесла в интернет спектакль «Call Cutta at Home». 24 марта команда Международного летнего фестиваля искусств «Точка доступа» сообщила о том, что фестиваля больше не будет: «Как институция мы где‑то выбирали быть чуть тише, чтобы маленькими шагами приближаться к прекрасной России будущего, чтобы существовать дальше, чтобы голоса очень разных художников могли равноправно звучать. Но нашей ключевой ценностью всегда была свобода. <…> У нас нет никаких прогнозов. Но есть огромная благодарность зрителям и участникам, всем тем, кто помогал делать фестиваль. Спасибо, что были с нами, и берегите себя. Любовь обязательно победит».

Как рассказала «Афише Daily» главный редактор журнала «Театр» и один из создателей фестиваля NET, он же Новый европейский театр, Марина Давыдова, мешает не только политика, но и экономика: «Театры из Европы в Москву сейчас невозможно довезти даже логистически: фура [с оборудованием и декорациями] будет ехать вечность, стоимость билетов одного коллектива сожрет половину всего бюджета». Фестиваль NET в 2022 году не состоится.

Тем не менее нельзя сказать, что театральная жизнь замерла совсем. В последние дни июля объявил свою программу фестиваль моноспектаклей Solo, который в разные годы привозил в Москву спектакли Ромео Кастеллуччи, Боба Уилсона и Теодороса Терзопулоса. Строго говоря, в этом году его по-прежнему можно назвать международным благодаря участию театра из Сухума. Впрочем, Абхазия представлена Русским театром драмы имени Ф.А.Искандера, а в моноспектакле «Не обо мне» Марии Романовой играет Вера Бабичева — заслуженная артистка Российской Федерации, хорошо знакомая московскому зрителю по ярким ролям в постановках прошлого худрука Театра на Малой Бронной Сергея Голомазова. Кроме него, с 1 по 10 октября в Театральном центре «На Страстном» и в «Боярских палатах», где проходит фестиваль, можно будет увидеть спектакли из Москвы, Санкт-Петербурга, Лесосибирска, Петропавловска-Камчатского, Тюмени, Вологды, Владимира, Нижневартовска и Великих Лук.

К концу сезона российские театры оказались в ситуации неопределенности — и это мягко сказано. Тем не менее многие из них не опускают рук, находят способы продолжать творить, ищут новых инвесторов и спонсоров и вообще строят планы на будущее в меняющейся ситуации в стране и мире. Мы узнали у представителей индустрии, как сказалась нарастающая изоляция России на жизни театральных институций, как они ощущают себя в это тревожное время и как планируют справляться с вызовами, которые ставит перед ними 2022 год.

Екатерина Якимова

Директор Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория»

«Территория» не только знакомила столичную публику с работами главных героев мирового театра, танца и совриска (среди них, например, компания Rimini Protokoll, Боб Уилсон, Эймунтас Някрошюс, Саймон Стоун, Ян Фабр, танцевальная компания Peeping Tom, хореографы Анне Тереса Де Керсмакер, Мег Стюарт), но и проводила школу для специалистов театрального дела. И практически все участники фестивальной программы так или иначе общались со студентами «Территории» — в формате лекции, мастер-класса или беседы. Кроме того, после спектакля предполагалось обсуждение со зрителями команд спектаклей — так «Территория» образовывала и зрителя. В этом году не будет основной программы. Но с 21 по 30 октября пройдет фестиваль «Территория.Kids». Среди участников программы — Кирилл Люкевич, Галина Зальцман, Полина Кардымон, Вячеслав Игнатов и Мария Литвинова. Игнатов и Литвинова, а также Люкевич знакомы зрителю «Территории», Зальцман и Кардымон становились номинантами «Золотой маски». А уличный спектакль Люкевича «4elovekvmaske» получил эту премию в номинации «Эксперимент» в 2021 году.

Чтобы переформатировать большой фестиваль, которому семнадцать лет, нужно время. Осмысление происходящего, перепрограммирование — все это не механические процессы. Не будем делать вид, что международный фестиваль не изменится оттого, что в программе условную Германию заменили на условную Турцию. Построение экспертизы в области новых зарубежных культурных рынков, выстраивание нового диалога с культурными инстанциями и бизнесом требуют и времени, и средств.

Уникальность «Территории» — не только в сильной гастрольной программе, но и в том, что это фестиваль-школа. И нам важно сохранить программу стажировок для талантливых молодых людей, представляющих современную культуру России. И это тоже требует новых подходов и нового осмысления, то есть времени.

Поэтому в этом году мы берем тайм-аут в основной программе. Но вместе с арт-директором Юлией Пересильд проведем уже второй ежегодный фестиваль современного искусства для детей «Территория.Kids». Он пройдет с 21 по 30 октября при поддержке Фонда Михаила Прохорова. Критики Алексей Гончаренко и Юлия Клейман будут курировать основную и спецпрограмму соответственно. Я отвечаю за междисциплинарную часть.

Нам важно объединить в этом проекте наших коллег.

А сейчас вопрос продолжения, развития стал еще более острым и актуальным.

«Мастерская Брусникина», Большой фестиваль мультфильмов, «Винзавод», «ГЭС-2», Музей современного искусства «Гараж», ММОМА, Театр Наций, РАМТ, «Электротеатр Станиславский», Московская филармония и многие другие институции объединятся, чтобы в дни школьных каникул в Москве случился этот масштабный проект «Территории», цель которого — новый взгляд на современное искусство для семейного просмотра.

Образовательную часть фестиваля мы в этом году тоже сохраним и привезем в Москву молодых кураторов, режиссеров, актеров, художников и арт-менеджеров, то есть всех тех, кому важно делать детские программы современными и интересными и кого интересует развитие форматов детского досуга в регионах.

Дмитрий Волкострелов

Режиссер, создатель независимого петербургского театра Post, экс художественный руководитель московского Центра им. Мейерхольда

Проекты Волкострелова и театра Post не раз становились участниками международных фестивалей, в том числе NET и «Территории». В конце июля Волкострелов представил сразу два проекта на фестивале «Архстояние» в Никола-Ленивце.

Почему я не уехал? Есть довольно смешная история: во время пандемии у меня закончился загранпаспорт. И я подумал: а зачем делать новый, если даже никуда не уехать. Вот поеду, тогда и сделаю. Возможно, если бы у меня был паспорт, я бы психанул и куда‑то поехал — но у меня просто не было возможности. Но, с другой стороны, сейчас мне кажется, что и правильно, что так все вышло.

Я продолжаю верить, что наша работа — людей, которые чего‑то делают в искусстве, в театре и так далее — на самом деле важна и для людей, которые уехали, и для людей, которые остались. Для тех, кто остался, даже в большей степени. Потому что им важно ощущать некое сообщество вокруг, поддерживать эти связи между людьми, образовывать новые.

После ситуации с ЦИМом я какое‑то время очень долго лежал на диване или кровати. Это был сложный период. Но была лаборатория, на которую я должен был ехать. И постепенно я понял, что взаимодействие с другими людьми дает силы. Когда я начал вновь репетировать, я очень сильно переживал: я думал, что мир настолько изменился, что навыки, которыми я пользовался, остались в прошлой жизни. Но тем не менее оказалось, что они продолжают работать.

Творческий диалог между людьми по-прежнему важен, это рабочая штука. И, наверное, мы всё делали правильно прошлые годы, и нужно просто продолжать это делать.

Алексей Киселев

Директор Мобильного художественного театра, драматург, театральный критик

Мобильный художественный театр (художественный руководитель — Михаил Зыгарь) появился в 2019 году и за время своего существования МХТ выпустил множество аудиоспектаклей-променадов, в озвучании которых участвовали, например, Леонид Парфенов, Елизавета Боярская, Михаил Козырев, Чулпан Хаматова, Ингеборга Дапкунайте, Кирилл Серебренников, Ян Гэ, Муся Тотибадзе, Ксения Собчак. В репертуаре МХТ — как интерпретации классики, например, «Война и мир» Толстого с Варварой Шмыковой и Максимом Матвеевым, так и променады по специально созданным пьесам — например «Рок-Тверская».

Мобильный художественный театр продолжает существовать. В апреле мы выпустили спектакль «Москва по кругу» (это спектакль, который можно слушать в поезде МЦК, в котором, например, можно узнать, о чем пишет Бродский в психиатрической клинике на «Площади Гагарина», что думает Маяковский о ЗИЛе и как Брюсов относится к небоскребам Москва-Сити; спектакль создан при участии проекта «Полка». — Прим. ред.). Мы долго совещались внутри команды и решили, что все-таки это уместно.

Это история России глазами поэтов. Вы самостоятельно проезжаете круг по Московскому центральному кольцу. Причем с любой станции, в любое время и в любом направлении. Спектакль собирается для вас как конструктор исходя из тех станций, которые у вас на пути. Вы выходите на любой станции, нажав на кнопку «Мне пора», и слушаете финал уже на платформе, глядя вслед уходящему поезду.

Сейчас мы перестраиваем экономическую модель. Потому что МХТ — это театр, который существует внутри приложения. Мы существуем в App Store и в Google Play. Как известно, для тех, кто в России, эти магазины теперь работают с ограничениями. Невозможно ничего в них приобретать. Соответственно, мы теперь не можем продавать билеты. Но есть и другие способы зарабатывать. Например, выпуская спектакли в партнерстве с теми или иными компаниями или институциями.

Например, сейчас мы готовим к выпуску копродукцию с Красноярским фондом поддержки и развития искусства им. Хворостовского. Это мобильная опера «Синтезатор „Юность“» на основе реальных событий — про двенадцатилетнего подростка, который ушел из дома зимой 1972 года на правом берегу (скажем прямо, довольно хмурое место). С элементами AR. Нетрудно, наверное, догадаться, что подростка этого звали Дмитрий Хворостовский. В команде спектакля собрались люди, чьи имена могли бы соседствовать на афише оперного спектакля на какой‑нибудь большой сцене: композитор Владимир Раннев, драматург Максим Жегалин и художница Галя Солодовникова. Но еще раз: это сайт-специфический мобильный спектакль для гуляющего в одиночестве зрителя в наушниках. Чтобы был понятен уровень серьезности наших намерений, центрального героя мы записываем на аутентичный бобинный магнитофон.

Разумеется, мы готовы принимать участие только в тех проектах, которые считаем уместными в сложившемся контексте. Оказалось, что таких не то чтобы много. Так что, возможно, спектакли мы будем выпускать несколько реже, чем прежде. В крайнем случае он просто перестанет быть основным местом работы для всех, кто принимает участие в этом проекте.

Екатерина Троепольская

Директор «Мастерской Брусникина», драматург

«Мастерская Брусникина» — независимый театр, созданный на основе курса Дмитрия Брусникина в Школе-студии МХАТ, выпустившегося в 2015 году. С «Мастерской» работали Максим Диденко, Юрий Квятковский, Юрий Муравицкий, Андрей Стадников, Марина Брусникина. Многие брусникинцы хорошо известны кинозрителю: Василий Буткевич получил приз «Кинотавра» за лучшую роль в фильме «Тряпичный союз» Михаила Местецкого, Марина Васильева сыграла главные роли в фильмах «Как меня зовут» Нигины Сайфуллаевой и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, Петр Скворцов — в «Ученике» Кирилла Серебренникова.

Быть независимым театром тяжело. «Мастерская Брусникина» всегда строилась на любви. На любви друг к другу, к человеку, к реальности. Других скреп у нас нет. Мы и сейчас меряем наши действия любовью. Сначала это была благотворительность — Brus Help Fest, который мы собрали в мае как спасительный круг для себя и для друзей. Стали искать новые независимые площадки, где можно играть, экспериментировать без дополнительного риска. Провели питчинг в клубе «Поле».

Мы занимаем такое место, которое показывает, что это пока возможно: оставаться в реальности и при этом оставаться на свободе. Возможно, эти действия сейчас бессмысленны и недостаточны.

Так уж совпало, что параллельно мы меняем структуру «Мастерской», и уже в августе директором станет Маша Синицына, наш давний друг и партнер. Эти перемены никак не связаны с глобальной ситуацией, а только с моим старым желанием отойти от ежедневной административной деятельности в более творческое поле. Работаем мы над этой сменой с декабря, и я, безусловно, останусь где‑то рядом. У нас невероятное количество планов на начало сезона, давно такого не было.

Что касается меценатов, спонсоров, международных проектов — даже те немногие, кто нам помогал, столкнулись с проблемами: экономическими, логистическими, правовыми. Все наши партнеры, с которыми уже были договоренности, их реализовали, и спасибо им большое! Конечно, самое интересное впереди: авторские права, перевод денег из‑за границы, работа с зарубежными театральными мастерами, международные фестивали — все это почти невозможно. Два года ковида уже нанесли удар по международным связям, но оказаться в индивидуальной изоляции — это совсем другое.

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