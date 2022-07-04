Советуем новые книги, которые увлекут и детей, и их родителей этим летом.

Юная Сильвия вместе с матерью приезжает в маленькую деревню, где все кажется чужим и странным, да еще и мобильник плохо ловит. Это лето должно стать самым скучным, но все меняет знакомство с соседом Габриелем, играющим на загадочной флейте. Дэвид Алмонд — почти классик детской литературы, но к этому роману я советую приглядеться и родителям, и старшим подросткам: история о девушке, осознающей себя и учащейся жить в новом взрослом мире, очень хороша.

Издательство «МИФ» , перевод Ольги Варшавер

«Ведьма» Финбара Хокинса

Иви настороженно относится к магии и вовсе не мечтает стать колдуньей, но после жестокого убийства матери девочка меняется. Теперь она готова пойти на все, чтобы отомстить охотникам на ведьм и спасти младшую сестру. Роман об охоте на ведьм становится разговором про важность семьи, про поиск радости в самые тяжелые дни и про уверенность в победе добра — в общем, сейчас явно актуальная книга. Учитывайте, пожалуйста, впечатлительность юных читателей: некоторые сцены достаточно жестоки и способны напугать.

Издательство «Альпина.Дети» , перевод Анастасии Маркеловой

«Аулия» Вероники Мургии

Аулия едва не умерла вскоре после родов, но выжила, чтобы навсегда оказаться изгоем, ведь в ее стране не нужны калеки и слишком умные женщины. Теперь Аулия готовится прожить всю жизнь среди пустыни, но таинственный незнакомец из далекой страны трогает сердце девушки, и она отправляется в долгое и опасное путешествие, чтобы найти любовь. Книга Вероники Мургии — идеальное летнее чтение для подростков, когда хочется историй о приключениях в далекой загадочной стране, о любви и о том, как выжить в жару (а живущие в Сахаре герои знают об этом не понаслышке).

Издательство «Самокат» , перевод Елены Горбовой

«Боги как люди. Круги на воде» Яны Ткачевой

Потеряв возлюбленного, Ягишна теперь мечтает только о том, чтобы похоронить его по обычаям старой веры. Она помнит, что где‑то на севере сохранились погосты, и отправляется в путь. После похорон Ягишна замечает, что люди, приютившие ее, ведут себя странно, а время в их домике течет по-своему. Роман Яны Ткачевой — это первая книга цикла славянского фэнтези. Герои сказок, знакомые с детства, и пугающие божества живут рядом с людьми, а любовь побеждает все. Отличная история, чтобы погрузиться в нее на каникулах.

«Большая волна» Вероник Массено Иллюстрации Брюно Пилорже

Таро-рыбак не представляет, чем обернется обычный день: волна приносит к нему в лодку младенца. Идут годы, а малыш все остается крошечным, хотя больше всего на свете мечтает вырасти. История, вдохновленная одной из самых известных гравюр Хокусая «Большая волна», понравится и детям, и родителям; тот случай, когда иллюстрации не уступают сюжету, так что рассматривать можно бесконечно.

Издательство «Поляндрия» , перевод Алины Поповой

«Наруза. Продавец ветра» Светланы Решениной

Потеряв родителей в пожаре, Рябушка вынуждена жить у чужих людей. Однажды у реки она встречает двух девочек, принесенных ветром и умеющих колдовать, — и с того дня ее жизнь, в которой, кажется, не осталось ничего хорошего, резко меняется. Повесть Светланы Решениной давно пользуется заслуженной популярностью в электронном виде, а теперь ее можно прочитать в бумажном варианте. Крайне рекомендую всем читателям лет 10–12, любящим волшебные языки, опасные приключения и обязательную победу добра.

«Пылающий» Майка Курато

Эйден Наваро переживает из‑за множества вещей: маленького роста, лишнего веса, ссорящихся родителей, своей порочности и травли в школе. К счастью, с началом летних каникул лагерь скаутов оказывается местом, где герой сможет узнать о себе много нового. Ироничный комикс о страданиях юной души прекрасно удался Майку Курато: проблемы описаны с теплом и вниманием, а герои вызывают искреннюю симпатию. Отдельно хочу отметить стиль иллюстраций: никаких кричащих кусков и утомительных деталей.