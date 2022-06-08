«Афиша Daily» советует лучшие события, которые стоит посетить в Москве и Петербурге этим летом.

Москва «Азбука шедевра» в «Новом Иерусалиме» До 19 июня

Исаак Левитан. Туман над водой, 1890-е. Вятский художественный музей © Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим»

Более ста работ русских живописцев — Ивана Шишкина, Казимира Малевича, Марка Шагала и других — отобранных из музейных собраний по всей стране, представлены на выставке, устроенной по принципу алфавита: каждой букве (и слову на эту букву) отведены свой тематический раздел и отдельная глава повествования.

«Мэт Коллишоу. Зона машин» в Галерее Гари Татинцяна До 25 июня

© Галерея Гари Татинцяна

Персональная выставка одного из самых известных современных британских художников, участника движения Young British Artists Мэта Коллишоу в Галерее Гари Татинцяна затрагивает темы природы человеческого подсознания, истории и эволюции биологии.

«Грезы о молоке» в Центре Вознесенского До 26 июня

© Пресс-служба Центра Вознесенского

Групповая выставка в Центре Вознесенского — «пространственная экранизация» романа Павла Пепперштейна и Сергея Ануфриева: объекты экспозиции здесь выступают в роли декораций и монтажных листов. В числе участников выставки — более 30 художников, среди которых Владимир Сорокин, Андрей Монастырский, группа «ППСС» и другие.

Подробности по теме Павел Пепперштейн: «Мне нравился тот период, когда еще не все друг о друге всё знали» Павел Пепперштейн: «Мне нравился тот период, когда еще не все друг о друге всё знали»

«Вера Мартынов. Мирные ландшафты» в галерее «Тираж» До 30 июня

Вера Мартынов © Галерея «Тираж»

Выставка художницы и режиссера Веры Мартынов состоит из двух частей. Первая серия пейзажей продолжает проект, приуроченный к сценической кантате «SOS», вторая вдохновлена

украинским степями, где проходило детство художницы. «Софья Шпурова. Раненые глазки» в галерее «Сцена» До 30 июня

© Галерея «Сцена»

Персональная выставка молодой художницы Сони Шпуровой в галерее «Сцена» посвящена теме копирования, которое пришло на смену «устаревшей концепции оригинальности» и западному мифу об индивидуальном гении.

«Единорог и потерянное королевство» в Центре визуальной культуры Béton До 3 июля

© Центр визуальной культуры Béton

На групповой выставке под кураторском Анны Заведий представлены работы современных российских и европейских художников (Дуня Захарова, Ян Цоллер, Юлия Спиридонова, Хеннинг Штрассбургер и другие), объединенных темой нового взгляда на искусство в текущих исторических реалиях и атмосферой романа Харуки Мураками «Страна чудес без тормозов и конец света».

«Вчера, сегодня, всегда» в Alina Pinsky Gallery До 5 июля

© Alina Pinsky Gallery

К пятилетнему юбилею в галерее на Пречистенке выставили работы из коллекции (Римма Заневская, Серж Шаршун, Клод Бельгард, Эдгар Жилле) вместе с произведениями художников, которых представляет галерея, — от Игоря Шелковского и Михаила Чернышова до Тима Парщикова и Дуни Захаровой, а также нового имени — Игоря Скалецкого.

«Сергей Борисов. Реконструкция» в Ruarts До 10 июля

Сергей Борисов. Диалог, 1983 © Ruarts Gallery

В проект, посвященный 75-летию классика российской фотографии, вошли более 50 работ разных лет, многие из которых публика увидит впервые. По словам организаторов, «Реконструкция» — это попытка отрефлексировать события наших дней и продумать коренное переустройство на новых основах.

Фотобиеннале в МАММ С 7 июня по 31 июля

Леонид Тишков. 2012. Из проекта «Частная луна». Вашингтон, США © Мультимедиа-арт-музей

На девяти выставках «Фотобиеннале-2022» можно увидеть работы Габриэле Галимберти, Сергея Борисова, Валерия Юрлова, Игоря Мухина, Леонида Тишкова, Дмитрий Булина и Валерия Юрлова. Первая международная «Фотобиеннале» прошла в Москве в 1996 году, тогда же появился и МАММ, и теперь в лобби музея представлены проекты в рамках празднования 25-летия: #МАММлюди, выставка памяти Светланы Рословой и большая экспозиция «МАММ25». «Генрих Семирадский. По примеру богов» в Новой Третьяковке До 21 августа

Г.И.Семирадский. Загадка, 1896. Частное собрание, Москва © Государственная Третьяковская галерея

На выставке мастера европейского академизма, которого современники называли последним классиком искусства XIX столетия, представлено порядка 100 работ художника и его круга. Экспозиция дополнена работами современных авторов из «Новой академии» Тимура Новикова и серией фотографий Тимофея Парщикова.

«Точки зрения» в Музее русского импрессионизма С 9 июня по 2 октября

Ольга Делла-Вос-Кардовская. Автопортрет, 1917. Холст, масло. Государственный Русский музей © Музей русского импрессионизма

В экспозицию выставки вошли автопортреты художников конца ХIХ — начала ХХ века (Ильи Репина, Зинаиды Серебряковой, Роберта Фалька, Александра Родченко и других), выполненные в ключевых направлениях того времени: импрессионизм, реализм, символизм и кубизм.

Петербург «Егор Федоричев. Пастион» в «Новой Голландии» До 26 июня

© MYTH Gallery

Проект Егора Федоричева посвящен идее объединения двух противоборствующих сил: созидания и разрушения, а сам «Пастион» — придуманный художником неологизм, составленный из слов «пасть» и «бастион».

«Александр Рукавишников. Плоть от плоти» в «Эрарте» До 18 сентября