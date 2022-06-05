Советуем новые книги, которые увлекут и детей, и их родителей этим летом.

«Дети всегда правы» Дельфины де Виган

Мелани Кло мечтает прославиться и после рождения детей использует все способы, чтобы сделать их популярными: эти маленькие ангелочки способны влюбить в себя любого, только последствия у популярности совсем не радостные. Триллер Дельфины де Виган начинается с похищения ребенка и превращается в антиутопию о вреде цифрового мира и о безжалостности и потребителей, и производителей контента. Очень рекомендую подросткам, которые слишком любят смартфоны.

«Девочка с морским сердцем» Тани Штевнер Иллюстрации Клаудии Карлс

Алеа встревоженно ждет звонка, сидя на набережной: ее приемную мать забрали в больницу. Но к причалу подходит странный корабль, обитатели которого легко находят общий язык с девочкой и предлагают отправиться в морское путешествие. Для Алеи это и удивительное приключение, и смертельная опасность — ведь от морской воды она может погибнуть. Бестселлер немецкой писательницы Тани Штевнер добрался и до России. Это отличный роман-фэнтези для подростков, мечтающих о море и странствиях, который рассказывает и о сложностях взросления и принятия себя.

Издательство «Эксмо» , перевод Юлии Капустюк

«Второй шанс Роберта Уоррена» Гвидо Згардоли

Как гибель корабля в XIX веке связана с жизнью одного из создателей ядерной бомбы? В середине XX века Роберт Уоррен, потерявший сына, отправляется в Гренландию, чтобы исцелить разбитое сердце. Внезапно во льду герой находит замерзшего ребенка и решает во что бы то ни стало спасти его. Роман итальянского писателя Гвидо Згардоли (известного русскому читателю по книге «Остров Немого») — драматичное повествование о борьбе с судьбой, о важности любви и надежды, помогающих справляться с безвыходными ситуациями.

Издательство «КомпасГид» , перевод Андрея Манухина

«Воксрекордер инженера Термена» Михаила Визеля Иллюстрации Алексея Капнинского

На экскурсию в Музей Жуковского, основоположника авиационной науки, Вовка отправляется с тоской — ведь у него и тренировки, и бесконечная домашка, и допы, за успешную сдачу которых отец обещал макбук. Но на лестнице он слышит голос давно умершего инженера Термена — гениального изобретателя, создавшего удивительный музыкальный инструмент терменвокс. Разумеется, герой берется расследовать это загадочное происшествие. Книга Михаила Визеля балансирует между фантастикой и научно-популярной литературой: не отрываясь от захватывающего сюжета, можно узнать массу интересной информации. Идеально для скептичных средних школьников.

«Ложная память» Павла Шушканова

Размеренная и даже скучная жизнь Максима переворачивается. Ведь его дядя уехал в отпуск на море — а Максим видит его в окне загадочного серого здания, на которое никогда не обращал внимания. И теперь герой ведет бесконечные наблюдения, чувствуя, что сходит с ума, не приближаясь к разгадке. Роман Павла Шушканова удачно сочетает в себе некоторую жуть, динамичный сюжет и ностальгические описания университетской учебы. Отлично подойдет на пару вечеров, когда хочется погрузиться в книгу с головой.

«Лебединое лето» Бетси Байерс Иллюстрации Залины Кишовой

Сара Годфри не ждет от лета ничего хорошего: кеды ужасные, сестра ее не понимает, пес постарел. Да еще и приходится постоянно возиться с младшим братом Чарли с особенностями развития. Впрочем, все это оказывается неважным, когда ночью Чарли уходит из дома. Книга Бетси Байерс — это классика американской детской литературы. Роман о том, как важно уметь видеть в людях хорошее, не замыкаться в собственных проблемах и надеяться на неизбежное чудо — ровно та книга, которая нужна всем в этом году.

Издательство «Лабиринт» , перевод Анастасии Дубининой