С 3 по 11 июня в Большом театре пройдет XIV Международный конкурс артистов балета — мероприятие, которое называют балетной Олимпиадой. Рассказываем, чем важен этот конкурс и что стоит посмотреть на нем в этом году.

Международный конкурс артистов балета был учрежден в 1969 году и проходит раз в четыре года на сцене Большого театра России. У его истоков стояли легенды русского балетного искусства — Галина Уланова, Игорь Моисеев и Ольга Лепешинская. На Московском конкурсе завоевали любовь публики и признание профессионалов Михаил Барышников, Хулио Бокка, Надежда Павлова, Николай Цискаридзе, Алина Кожокару, Владимир Малахов, Людмила Семеняка, Наталья Осипова и многие другие. В этом году конкурс посвящен 95-летию Юрия Григоровича, легендарного отечественного балетмейстера и хореографа. С 1973 года он является бессменным председателем жюри и одним из главных вдохновителей конкурса. Стоит ожидать, что в этом году участники представят много дуэтов и вариаций именно этого хореографа: впервые они могут выбрать хореографию номеров в постановке или редакции Григоровича.

Юрий Григорович © Архив Международного конкурса артистов балета

В жюри конкурса — главные авторитеты российского классического балета: Марина Леонова (Московская государственная академия хореографии), Николай Цискаридзе (Академия русского балета имени Вагановой), Борис Эйфман (Петербургский театр балета и Академия танца), Юрий Фатеев (Мариинский театр), Светлана Захарова (Большой театр), а также представители зарубежных школ и трупп (Большой театр Беларуси, Римская опера, Пекинская академия танца, Международный конкурс балета в Сеуле и др.). По словам организаторов, в этом году они получили 343 заявки из 33 стран мира. По итогам отборочного тура по видеозаписям участниками конкурса стали 112 танцовщиков из России, Армении, Австрии, Великобритании, Италии, Румынии, Южной Кореи, Вьетнама, Японии и других стран. Соревноваться конкурсанты будут традиционно в двух возрастных категориях — младшей (до 18 лет) и старшей (до 27 лет). Для «малышей» конкурс — это возможность нарастить репертуар и уже в училище заявить о себе крупным балетным профессионалам, их вероятным работодателям. Старшие же, как правило, уже служащие в театрах, могут продемонстрировать руководству свои способности и таланты.

Мария Ильюшкина и Никита Корнеев в дуэте из «Легенды о любви» Юрия Григоровича © Михаил Вильчук/Мариинский театр

Например, от Мариинского театра в этом году заявлено несколько участников разных «весовых категорий». В младшей группе выступает Мария Кошкарева, еще ученица Академии русского балета имени Вагановой, которая уже попала в труппу в качестве стажера (не для того ли, чтобы после конкурса ее случайно не переманили конкуренты?). В старшей группе — необычно много участников; как правило, руководство неохотно отпускает артистов на конкурсы: во-первых, это стресс, во-вторых, вероятность травм, в-третьих, а кто же спектакли будет танцевать. Мария Ильюшкина, выпустившаяся в 2016 году, уже стала первой солисткой и танцует титульные партии в главных классических балетах вроде «Баядерки» и «Раймонды». Ее партнер Никита Корнеев — пока только второй солист, но тоже уже танцует премьерский репертуар. Руслан Стенюшкин выпустился по классу Николая Цискаридзе в 2017 году, но из заметных сольных партий пока исполнил только Эспаду в «Дон Кихоте». Максим Изместьев хорош в ярких, но небольших ролях вроде Шута в «Лебедином озере» и Ланкедема в «Корсаре». Каждая группа проходит три отборочных тура, похожих на парад-алле балетного мастерства и, безусловно, вызывающих интерес у балетоманов всего мира. Для конкурса артисты готовят несколько концертных номеров, которые позволят продемонстрировать технику, выразительность, артистизм танцовщика, поэтому в программе часто заявлены основные балетные хиты: сольные и дуэтные вариации из балетов «Талисман», «Дон Кихот», «Корсар», «Жизель», «Баядерка», «Grand Pas Classique» Обера. Как любое соревнование, балетный конкурс — это еще и состязание воли и умения сохранять холодную голову при быстрых ногах. Самых достойных, самых красивых и уверенных в себе можно будет увидеть в третьем туре, 9 и 10 июня. Победителей объявят вечером 10 июня, а 11 июня в 19.00 на Исторической сцене Большого театра состоится церемония награждения и гала-концерт лауреатов. Большой театр — основная площадка конкурса, и мероприятия будут проходить как на Исторической, так и на Новой сцене. Билеты на все события уже доступны на сайте Большого театра, на сайте конкурса и в кассах, причем совершенно по гуманным ценам. Учитывая состав участников, для столичных балетоманов это прекрасная возможность увидеть молодые дарования из разных городов мира, найти новых любимчиков или поглядеть на артистов, уже хорошо зарекомендовавших себя в родных театрах и вызывающих любопытство. Все этапы конкурса можно также будет посмотреть онлайн. С 4 по 11 июня все события балетного состязания будут транслироваться в прямом эфире на официальном сайте конкурса, а также в сообществе «ВКонтакте». На самом деле, балет как искусство будто бы не является соревнованием, однако его техника в последнее время совершенствуется и усложняется прямо на глазах. Наблюдая за эмоциями участников и решением жюри, можно переволноваться больше, чем следя за чемпионатом мира по фигурному катанию. Так что обязательно приходите поболеть за танцовщиков, ведь они трудятся едва ли не больше, чем многие спортсмены.

© Архив Международного конкурса артистов балета