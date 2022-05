Оценка в 10⁸⁰, которую мы знаем сегодня, ничтожно мала по сравнению с количеством параману, которое предполагал Будда.

Индийцы не единственные развлекались большими числами. Несмотря на то что они, несомненно, лучше прочих освоили искусство жонглировать гигантскими значениями, в китайской и греческой культурах тоже можно встретить огромные степени. Тем не менее следует признать, что этот поиск больших чисел, когда он не связан с религиозным или философским поиском, второстепенен для математиков. Вы можете опьянеть от их величия и даже испугаться их необъятности, но, по сути, эти числа не имеют практической пользы. Начиная с эпохи Возрождения, европейские ученые, похоже, совсем перестали уделять этим гигантам внимание, и гонка возобновилась лишь в XX веке.

В 1940 году математики Эдвард Казнер и Джеймс Ньюман опубликовали книгу под названием «Математика и воображение» (The Mathematics and the Imagination), в которой они обсудили монументальные 10¹⁰⁰. Единица со 100 нулями.