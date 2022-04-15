Что делать, если вы нашли на улице птенца? А если в раскрытое окно влетела синица? Объясняет американский орнитолог Дэвид Сибли, чей иллюстрированный путеводитель «Каково быть птицей» выходит в издательстве «Эксмо».

Что делать, если… …птица врезалась в окно Если, несмотря на все ваши попытки это предотвратить, птица оглушена ударом о стекло, осторожно поднимите ее и положите в небольшую картонную коробку или бумажный пакет и обязательно плотно закройте. Положите коробку в темное теплое место, где птица сможет отдохнуть. Скорее всего, птица придет в себя в течение часа. Не открывайте коробку в доме, даже чтобы посмотреть. Если вы слышите поскребывание или трепыхание крыльев в коробке, то это может означать, что птица готова улететь. Вынесите коробку наружу и откройте: если у птицы все в порядке, то она сразу же вылетит. Если этого не произошло, то подержите ее в темноте подольше. Нет необходимости срочно кормить или поить ее, за несколько часов с птицей ничего не случится . Если ей нужна дальнейшая помощь, то поищите лицензированного ветеринара, работающего с дикими животными. А если птица не очнулась, смотрите ниже «Вы нашли мертвую птицу». …птица бьется о стекло Это совсем не то же самое, что врезаться в окно (см. выше), и в целом это не проблема . Иногда птицы видят в своем отражении потенциального врага и предпринимают бесплодные попытки прогнать его. …ваш дом обстукивает дятел Для начала определите, чем дятел занят. Если он ищет пищу, то вам стоит вызвать специалиста и выяснить, не поселились ли в стенах насекомые. Если он барабанит или выдалбливает углубление, то такое поведение само по себе закончится через пару недель. Тем временем можно повесить что‑то, что помешает дятлу: брезент, чтобы он не доставал до дерева, полоски фольги или CD-диски, чтобы отпугнуть его. Обычно дятлы обстукивают дома с естественным цветом стен, так что в крайнем случае можно перекрасить дом . …птица свила гнездо у вас на крыльце Есть виды птиц, готовые гнездиться на крыльце, подоконнике и т. п. Обеспечьте им покой по возможности, особенно в начале процесса, и порадуйтесь возможности понаблюдать за циклом гнездования.

…к вам в дом влетела птица Попавшая в здание птица будет искать выход и лететь на солнечный свет, колотясь в окна или врезаясь в них. Если вы находитесь в комнате, особенно между птицей и выходом, она может пролететь близко, но вам ничто не угрожает. Птица не нападает на вас, а просто ищет выход. Двигайтесь медленно и спокойно, чтобы не напугать птицу. Сначала закройте двери, чтобы птица осталась в той же комнате и не полетела дальше в дом. Затем откройте настежь все окна и двери, ведущие наружу , чтобы птице было легче вылететь. Закройте занавески на тех окнах, которые нельзя открыть, чтобы дневной свет проникал только через открытые проемы. Если вы подойдете к птице, она, скорее всего, взлетит, так что старайтесь подходить так, чтобы направить ее к выходу и не стоять на ее пути. Если вы увеличите свой размер, раскинув руки над головой, то птица вряд ли полетит к вам, но делать это нужно медленно и спокойно, как и все остальное. Если птица бьется о стекло, а вы можете ее схватить, то аккуратно, но крепко возьмите ее и сразу же передвиньте к проему, чтобы выпустить наружу. …вы нашли мертвую птицу Чаще всего найденные мертвыми птицы погибли по причинам, связанным с человеком: ударились о стекло, были сбиты машиной или убиты домашней кошкой. Вряд ли птица чем‑то заражена, но все же берите ее осторожно, а после вымойте руки . В большинстве случаев следует просто избавиться от тельца: похоронить или выбросить в мусорный бак. Если вы знаете, что местные учреждения, например музей или университет, хотели бы заполучить эту птицу для исследований, то осторожно заверните тельце в бумажное полотенце или газету. Положите сверток в пластиковый пакет и обязательно запишите, где, когда и как вы нашли птицу. Положите пакет в морозилку. Вымойте руки. …вы нашли птенца Прежде всего, два важных момента.

Чаще всего птенцы не нуждаются в помощи, и лучше всего просто оставить их в покое. Как правило, птенцов спасать не надо.

Держать дома местных диких птиц незаконно, и из них не получаются хорошие питомцы. Держать у себя раненых или осиротевших птенцов могут только лицензированные специалисты по реабилитации диких животных. Оцените ситуацию Если птенец выглядит примерно так, как на этом рисунке…

…значит, это оперившийся птенец, а в этом возрасте для птиц нормально вылетать из гнезда. Скорее всего, его родители находятся неподалеку, и птенца лучше оставить в покое. Если вы слышите резкий повторяющийся окрик, подходя к птенцу, или вокруг вас кружит взрослая птица, вероятно, это родитель, защищающий своего детеныша. Вам лучше отойти и положиться на них. Не нужно приносить птенцу еду и воду, это бесполезно и может привлечь хищников. Только в нескольких ситуациях понадобится ваше вмешательство.

Если птенцу в данный момент угрожает опасность от кошек, собак, машин и т. д. Если вы уверены, что он в опасности, отгоните его в безопасное место или осторожно поднимите и переложите в такое место, например на дерево или в кустарник.

Если птенец очевидно ранен (например, вам его принесла кошка или собака). Если раны незначительные и птенец может стоять и прыгать, то, скорее всего, ему будет лучше в дикой среде рядом с родителями. Вынесите его на улицу и посадите на относительно высокий и укромный насест в кустарнике или на дереве, где его смогут найти родители. Если раны более серьезные, обратитесь в центр реабилитации диких животных.

Если птенец заблудился или осиротел. Во-первых, маловероятно, что вы нашли осиротевшего птенца. Скорее всего, его родители где‑то рядом. Прежде всего нужно выяснить, не улетели ли родители. Понаблюдайте не менее двух часов из такого места, где ваше присутствие не спугнет родителей (например, из дома), и будьте начеку. Родители будут стараться проникнуть незаметно, а накормить птенца можно за пару секунд. Если вы убедитесь, что птенец осиротел, обратитесь в центр реабилитации диких животных. Если птенец выглядит вот так…