Кукольные спектакли могут быть интересны не только детям — и рассказывают не только детские истории. 15 апреля показ спектакля Тимура Бекмамбетова «Ходжа Насреддин» откроет проект «Золотая маска в кино» — а мы советуем, какие еще спектакли стоит посмотреть в Москве и Петербурге.

Москва «Ходжа Насреддин» (Театр Наций) Режиссер Тимур Бекмамбетов

© Пресс-служба Театра Наций

Кукольный спектакль Бекмамбетова — блокбастер камерный и нежный: притчу о восточном мудреце Ходже режиссер мечтал поставить всю жизнь. На помощь пришла ученица самого Резо Габриадзе Анна Викторова и артисты Театра Образцова, а целая толпа драматических небезызвестных актеров спектакль озвучила: за Ишака здесь Евгений Миронов, за Ходжу — Константин Хабенский, за Махаббат — Чулпан Хаматова. Для всех, кому политолог Екатерина Шульман в последние недели рекомендовала перечитать «Повесть о Ходже Насреддине» Леонида Соловьева, спектакль прекрасно подходит.

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«Я — Сергей Образцов» (Театр кукол им. Образцова) Режиссер Екатерина Образцова

© Пресс-служба Театра кукол им. Образцова

Отличный способ напомнить себе, что Евгений Цыганов — актер блистательный, и особенно блистает он в театре. Он здесь за главного героя, великого кукольника, основателя театра Сергея Образцова, все его окружение — куклы. Через судьбу Образцова проходит весь XX век вместе с трагедиями и тяготами, с Федором Шаляпиным и Чарли Чаплином, Любовью Орловой и Леонидом Утесовым, Гитлером и Муссолини.

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«И дольше века длится день» (Музей истории ГУЛАГа) Режиссеры Антон Калипанов, Ольга Шайдуллина

«Можно отнять землю, можно отнять богатство, можно отнять и жизнь, но кто придумал, кто смеет покушаться на память человека?» Роман Чингиза Айтматова в Музее ГУЛАГа посвящен памяти. Это история одной семьи, оказавшейся в маленьком станционном поселке посреди казахской степи. Маленькие судьбы складываются на фоне глобальных событий, ракеты улетают с космодрома, разрывая небо грохотом и пламенем, а начальство распоряжается уничтожить кладбище и освободить землю под строительство нового микрорайона. Помимо кукол в спектакле задействованы артефакты Музея ГУЛАГа, за каждым предметом, будь то арестантская миска или колючая проволока, стоит судьба реального человека.

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Петербург «Сказка о Золотом Петушке» (Karlsson Haus) Режиссер Максим Исаев

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Сказку Пушкина режиссер Максим Исаев, один из создателей Инженерного театра АХЕ, разъял на составляющие и выдавил из нее главное: спектакль получился о природе жестокости, о невозможности избежать насилия, о неизбывной братоубийственной вражде. Кукла тут всего одна — инфернальный петушок, созданный из двух больших циркулей и управляемый двумя артистами. Также имеются ароматы ладана, обволакивающая музыкальная партитура, пластические этюды и липкое ощущение ночного кошмара.

«Джинжик» (Театральная лаборатория Яны Туминой) Режиссер Яна Тумина

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Нежная притча о старичке, спасшем пингвина посреди катастрофы, — это то, что сейчас необходимо. Распоясавшееся государство, ограничение свободы передвижения и высказывания, экологическое бедствие — а на фоне этого милый ностальгирующий дед ныряет в засоренный океан и среди пластиковых пакетов и нефтяных пятен спасает задыхающегося пингвина Джинжика. Так история постапокалипсиса становится историей любви. Отдельное удовольствие наблюдать, как два артиста в миниатюрном пространстве создают атмосферу светлой ностальгии среди большой беды: дедушка постоянно чинит неработающие приборы, смотрит диафильмы и читает, а Джинджик бегает, отряхивается, чихает — в общем, ведет себя ровно так, как положено пингвину.

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«Птифуры» (театр «Кукольный формат») Режиссер Анна Викторова

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