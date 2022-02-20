Скунс, семечко и Сахаров: советуем, что почитать с детьми этой зимой.

«Медиаторики» Игоря Мельникова Иллюстрации Кирилла Карпенкова

Бывают большие и серьезные медиаторы, а бывают юные медиаторики, которые хотят прославиться, играя только навороченную музыку. Но им еще предстоит разобраться с тем, что важнее: создать выдающееся произведение или найти настоящих друзей. Если ваш ребенок увлекается рок-музыкой (а книгами не слишком), то аудиосериал от Storytel — отличное решение. Можно слушать его всем вместе, узнавая что‑то новое про рок и обсуждая проблемы героев.

Издательство Kids Rock Fest

«Белые медведи» Джейсона Виолы и Зака Джаллонго

Легко ли быть белым медведем? Конечно, нет. Ведь тебе постоянно приходится контролировать территорию, следить за тем, чтобы быть достаточно толстым, ловко охотиться на тюленей, а из‑за проблем с экологией твои малыши могут серьезно заболеть. В этом научном комиксе мама-медведица увлекательно рассказывает детенышам о различных трудностях и испытаниях, а читатель попутно получает кучу информации о жизни в Арктике (очень важно: тема поедания тюленей дана максимально деликатно).

Издательство «МИФ» , перевод Виктории Лобачевой

«Принцесса Шиповничек» Джейн Йолен

Три маленькие девочки обожают слушать бабушкины сказки. Но годы идут, и вот им уже нужно собраться у бабушкиной постели последний раз. Но в этот вечер за историями про принцессу и замок скрывается история о Холокосте, концентрационном лагере и чудесном спасении. Джейн Йолен придумала эту историю, когда ей предложили написать современную версию классической сказки. Разыскивая материалы о концлагере, расположенном в замке в деревне Хелмно, писательница и поняла, что этот замок станет идеальными декорациями для истории, где героям предстоит сразиться со злом.

Издательство «Книжники» , перевод Галины Гимон, Ольги Бухиной

Подробности по теме Танечка, поплачь! Как детская литература говорит о войне, смерти и наркотиках Танечка, поплачь! Как детская литература говорит о войне, смерти и наркотиках

«Скунс и Барсук» Эми Тимберлейк Иллюстрации Джона Классена

Барсук — молодой ученый-геолог, которому тетушка Лула предлагает пожить у нее, изучая камни. Кажется, все устроилось хорошо: отдельное жилье, четкий график, множество великолепных камней… Только вот однажды на пороге появляется Скунс, который не понимает ценности распорядка, да и камни не слишком любит. Книжка Эми Тимберлейк — это добрая и искренняя история о настоящей дружбе и о том, как важны изменения — особенно когда кажется, что никакие перемены тебе не нужны.

Издательство «Вилли Винки» , перевод Екатерины Юнгер и Анны Дивавиной

«Листы» Кио Маклир Иллюстрации Джулии Сарды

Представьте, что у вашей семьи есть одно увлечение: каждый день вы составляете списки. Перечисляете ужасные домашние дела, черные наборы лего, лучшие сыры и злейших врагов. Но однажды на пороге дома появляется тот, кого нет ни в одном из списков. Забавная история Кио Маклир отлично смотрится вместе с мрачноватыми иллюстрациями Джулии Сарды, напоминающими атмосферу фильмов о семейке Аддамс. Книжка подходит для совместного чтения, если хочется чего‑нибудь не слишком милого.

Издательство «Поляндрия» , перевод Киры Судак

«Андрей Сахаров. Человек, который не боялся» Ксении Новохатько Иллюстрации Поли Плавинской, Евгении Ройзман, Ольги Тереховой

А теперь представьте, что вы растете в большой семье, много размышляете над тем, кем же вы хотите быть, а в это время в мире происходит огромное количество событий, в которых вы благодаря знаниям и таланту примете непосредственное участие. Вы станете знаменитым, но всю жизнь посвятите борьбе с несправедливостью. Биографический комикс Ксении Новохатько, посвященный Андрею Сахарову, заинтересует подростков, которые легко смогут найти параллели между жизнью советских ученых и современностью. Благодаря формату комикса в небольшую книгу удалось уместить множество дат, научных сведений и исторических фактов.

«Крошка-семечко» Эрика Карла