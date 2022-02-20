Скунс, семечко и Сахаров: советуем, что почитать с детьми этой зимой.

«Медиаторики» Игоря Мельникова

Иллюстрации Кирилла Карпенкова

Бывают большие и серьезные медиаторы, а бывают юные медиаторики, которые хотят прославиться, играя только навороченную музыку. Но им еще предстоит разобраться с тем, что важнее: создать выдающееся произведение или найти настоящих друзей.

Если ваш ребенок увлекается рок-музыкой (а книгами не слишком), то аудиосериал от Storytel — отличное решение. Можно слушать его всем вместе, узнавая что‑то новое про рок и обсуждая проблемы героев.

Издательство Kids Rock Fest

«Белые медведи» Джейсона Виолы и Зака Джаллонго

Легко ли быть белым медведем? Конечно, нет. Ведь тебе постоянно приходится контролировать территорию, следить за тем, чтобы быть достаточно толстым, ловко охотиться на тюленей, а из‑за проблем с экологией твои малыши могут серьезно заболеть.

В этом научном комиксе мама-медведица увлекательно рассказывает детенышам о различных трудностях и испытаниях, а читатель попутно получает кучу информации о жизни в Арктике (очень важно: тема поедания тюленей дана максимально деликатно).

Издательство «МИФ», перевод Виктории Лобачевой

«Принцесса Шиповничек» Джейн Йолен

Три маленькие девочки обожают слушать бабушкины сказки. Но годы идут, и вот им уже нужно собраться у бабушкиной постели последний раз. Но в этот вечер за историями про принцессу и замок скрывается история о Холокосте, концентрационном лагере и чудесном спасении.

Джейн Йолен придумала эту историю, когда ей предложили написать современную версию классической сказки. Разыскивая материалы о концлагере, расположенном в замке в деревне Хелмно, писательница и поняла, что этот замок станет идеальными декорациями для истории, где героям предстоит сразиться со злом.

Издательство «Книжники», перевод Галины Гимон, Ольги Бухиной
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Танечка, поплачь! Как детская литература говорит о войне, смерти и наркотиках

«Скунс и Барсук» Эми Тимберлейк

Иллюстрации Джона Классена

Барсук — молодой ученый-геолог, которому тетушка Лула предлагает пожить у нее, изучая камни. Кажется, все устроилось хорошо: отдельное жилье, четкий график, множество великолепных камней… Только вот однажды на пороге появляется Скунс, который не понимает ценности распорядка, да и камни не слишком любит.

Книжка Эми Тимберлейк — это добрая и искренняя история о настоящей дружбе и о том, как важны изменения — особенно когда кажется, что никакие перемены тебе не нужны.

Издательство «Вилли Винки», перевод Екатерины Юнгер и Анны Дивавиной

«Листы» Кио Маклир

Иллюстрации Джулии Сарды

Представьте, что у вашей семьи есть одно увлечение: каждый день вы составляете списки. Перечисляете ужасные домашние дела, черные наборы лего, лучшие сыры и злейших врагов. Но однажды на пороге дома появляется тот, кого нет ни в одном из списков.

Забавная история Кио Маклир отлично смотрится вместе с мрачноватыми иллюстрациями Джулии Сарды, напоминающими атмосферу фильмов о семейке Аддамс. Книжка подходит для совместного чтения, если хочется чего‑нибудь не слишком милого.

Издательство «Поляндрия», перевод Киры Судак

«Андрей Сахаров. Человек, который не боялся» Ксении Новохатько

Иллюстрации Поли Плавинской, Евгении Ройзман, Ольги Тереховой

А теперь представьте, что вы растете в большой семье, много размышляете над тем, кем же вы хотите быть, а в это время в мире происходит огромное количество событий, в которых вы благодаря знаниям и таланту примете непосредственное участие. Вы станете знаменитым, но всю жизнь посвятите борьбе с несправедливостью.

Биографический комикс Ксении Новохатько, посвященный Андрею Сахарову, заинтересует подростков, которые легко смогут найти параллели между жизнью советских ученых и современностью. Благодаря формату комикса в небольшую книгу удалось уместить множество дат, научных сведений и исторических фактов.

Издательство «Самокат»

«Крошка-семечко» Эрика Карла

Семена разлетаются по свету, и каждое ждет собственная судьба. Но одному повезет уцелеть и стать удивительным цветком-великаном.

Книга классика детской литературы Эрика Карла, создателя «Очень голодной гусеницы», — отличный подарок для малышей (можно бесконечно рассматривать картинки) и для родителей (замечательный неторопливый текст даст задуматься о случайностях и смысле жизни).

Издательство «Розовый жираф», перевод Евгении Канищевой