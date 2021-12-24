Первый сезон «ГЭС-2» под общим названием «„Санта-Барбара“. Как не поддаться колонизации?» продлится до 13 марта. Разбираемся, из чего состоит масштабный проект и как его лучше смотреть.

«„Санта-Барбара“. Живая скульптура Рагнара Кьяртанссона»

Рагнар Кьяртанссон. «Санта-Барбара», 2021–2022. Продолженный перформанс. Режиссер: Аса Хельга Хьорлейфсдоттир. Постановка перформанса и производство: Lorem Ipsum. Работа создана по заказу и произведена фондом V–A–C, Москва © Пресс-служба фонда V-A-C 1 из 8 Рагнар Кьяртанссон. «Санта-Барбара», 2021–2022. Продолженный перформанс. Режиссер: Аса Хельга Хьорлейфсдоттир. Постановка перформанса и производство: Lorem Ipsum. Работа создана по заказу и произведена фондом V–A–C, Москва © Пресс-служба фонда V-A-C 2 из 8 Рагнар Кьяртанссон. «Санта-Барбара», 2021–2022. Продолженный перформанс. Режиссер: Аса Хельга Хьорлейфсдоттир. Постановка перформанса и производство: Lorem Ipsum. Работа создана по заказу и произведена фондом V–A–C, Москва © Предоставлено художником, галереей Luhring Augustine, Нью-Йорк, и галереей i8, Рейкьявик 3 из 8 Рагнар Кьяртанссон. «Санта-Барбара», 2021–2022. Продолженный перформанс. Режиссер: Аса Хельга Хьорлейфсдоттир. Постановка перформанса и производство: Lorem Ipsum. Работа создана по заказу и произведена фондом V–A–C, Москва © Предоставлено художником, галереей Luhring Augustine, Нью-Йорк, и галереей i8, Рейкьявик 4 из 8 Рагнар Кьяртанссон. «Санта-Барбара», 2021–2022. Продолженный перформанс. Режиссер: Аса Хельга Хьорлейфсдоттир. Постановка перформанса и производство: Lorem Ipsum. Работа создана по заказу и произведена фондом V–A–C, Москва © Предоставлено художником, галереей Luhring Augustine, Нью-Йорк, и галереей i8, Рейкьявик 5 из 8 Рагнар Кьяртанссон. «Санта-Барбара», 2021–2022. Продолженный перформанс. Режиссер: Аса Хельга Хьорлейфсдоттир. Постановка перформанса и производство: Lorem Ipsum. Работа создана по заказу и произведена фондом V–A–C, Москва © Предоставлено художником, галереей Luhring Augustine, Нью-Йорк, и галереей i8, Рейкьявик 6 из 8 Эскиз Рагнара Кьяртанссона для живой скульптуры «Санта-Барбара» © Предоставлено художником, галереей Luhring Augustine, Нью-Йорк, и галереей i8, Рейкьявик 7 из 8 Эскиз Рагнара Кьяртанссона для живой скульптуры «Санта-Барбара» © Предоставлено художником, галереей Luhring Augustine, Нью-Йорк, и галереей i8, Рейкьявик 8 из 8

Главным художником первого сезона «ГЭС-2» стал исландский художник Рагнар Кьяртанссон. Он задумал переснять почти сотню эпизодов теленовеллы под руководством режиссера Асы Хельги Хьорлейфсдоттир при участии российских актеров. Именно «Санта-Барбара» в начале 90-х годов стала первой (и самой длинной) мыльной оперой, показанной в России. За съемочный процесс отвечает компания Lorem Ipsum, участвовавшая в создании «Ельцин-центра» в Екатеринбурге, Еврейского музея и павильона «Атом», строящегося на ВДНХ.

Для живой скульптуры в «Проспекте» Дома культуры построили огромную съемочную площадку с четырьмя павильонами, открытыми зонами грима и костюма, художественной мастерской, где производят элементы декораций, и зоной постпродакшена — монтаж серий идет параллельно со съемками. Готовые эпизоды можно увидеть на втором этаже, заглянув в просмотровую зону перформанса. «В Москву! В Москву! В Москву!»

Фотодокументация перформанса Рагнара Кьяртанссона «Посетители», 2012 © Пресс-служба фонда V-A-C

Вторым из трех основных проектов сезона стала масштабная выставка, части экспозиции которой расположены на разных этажах. Куратором проекта также выступил Рагнар Кьяртанссон, взяв в качестве названия реплику из чеховских «Трех сестер». По мнению Рагнара, слова «В Москву!» символизируют неизбывное стремление русского человека «к чему-то прекрасному, но недосягаемому». Титульным изображением выставки стала фотография трех сотрудниц «Макдоналдса» с чеховскими именами Ольга, Ирина и Маша. На выставке работы самого Рагнара перекликаются с произведениями других авторов — к примеру, с серией фотографий Ольги Чернышевой: она тоже называется «В Москву», но посвящена водителям общественного транспорта.

Фотодокументация перформанса Рагнара Кьяртанссона «Посетители», 2012 © Пресс-служба фонда V-A-C

Стоит обратить внимание и на фотодокументации перформансов Кьяртанссона, которые он проводил на разных площадках по всему миру. Скажем, в 2013 году он предложил группе The National исполнять ее песню «Sorrow» в течение шести часов в бруклинском МоМА, а в 2019-м сам распевал «Печаль победит счастье» в здании Театра им. Маяковского в Москве. «Я моторы гондолы разбираю на части. Карнавал в четырех действиях»

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Название третьей части сезона отсылает к знаковой песне Ильи Лагутенко «Карнавала не будет», она посвящена теме карнавалов и праздничных уличных шествий. Состоят «Моторы» из четырех частей: выставка, уличная танцпроцессия, рейв и программа стендап-выступлений. Экспозиция, устроенная по принципу ярмарочной площади, включает в себя работы российских художников (Евгения Антуфьева, Ольги Чернышовой, Ульяны Подкорытовой, «Новой академии» Тимура Новикова и других) на тему «преобразующей силы карнавала» и, по словам куратора Елены Яичниковой, выводит на первый план такие аспекты карнавальной культуры, как смешение высокого и низкого. Танцпроцессия и рейв отсылают к традиции гуляний, а стендап — к народной смеховой культуре и скоморохам.