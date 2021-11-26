На русском языке вышел литературный дебют Квентина Тарантино — новеллизация фильма «Однажды в Голливуде». Нашу рецензию на него можно прочитать здесь, а мы тем временем рассказываем, какие книги любит сам режиссер — известный киноман и заядлый читатель.

«9/30/55» Джона Минехэна

Название фильма Джеймса Бриджеса и одноименной новеллизации не зря напоминает о романе Стивена Кинга «11/22/63»Сюжет романа закручен вокруг убийства Джона Кеннеди, произошедшего 22 ноября 1963 года.: 30 сентября 1955 года разбился насмерть Джеймс Дин. Сейчас понятно, что он был одной из первых звезд в современном понимании этого слова, и уж точно его смерть стала переломным моментом в истории кинематографа. Фильм Бриджеса показывал, как гибель Дина изменила жизни молодых американцев. По словам Тарантино, Минехэн — «лучший автор новеллизаций. Он умеет выбирать фильмы, из которых выйдут хорошие книги». Этот роман был опубликован в 1977 году, Тарантино немедленно его прочитал и с тех пор перечитывает каждые несколько лет. Но широкий релиз самого фильма задержался аж до 1979-го. Придя на сеанс, будущий режиссер с негодованием обнаружил, что история на экране — лишь вторая половина книги. Джон Минехэн не просто перенес на бумагу сценарий Бриджеса, но и дополнил его предысторией главного героя, и вот эта-то половина понравилась Тарантино еще больше. Нетрудно увидеть, как вольность Минехэна в обращении с сюжетом фильма повлияло на новеллизацию «Однажды в Голливуде»: если вы ожидаете прямого переложения событий фильма, не дождетесь. «Знамение» Дэвида Зельцера

Сюжет известен: жена американского дипломата в Италии теряет ребенка при родах, и они усыновляют малыша, по совпадению родившегося в тот же день. Правда, есть один нюанс: маленький Дэмиен оказывается Антихристом. За этим последует множество смертей, три сиквела, ремейк, сериал и роман «Благие знамения», интерпретирующий события киносериала в комическом ключе. По словам Тарантино, новеллизация была «так хорошо написана, что многие решили, будто это фильм „Омен“ — экранизация романа». Основания для такой путаницы и правда были: Дэвид Зельцер сам переделал собственный сценарий в книгу — и превзошел себя. «Мемуары» Лени Рифеншталь

Ровесница XX века Лени Рифеншталь прожила удивительную жизнь: училась балету у русской балерины Евгении Эдуардовой, вдохновлялась Эйзенштейном, была знакома с Гитлером и стала главной режиссеркой Третьего рейха, после войны увлеклась фотографией, снимая нубийцев и мальдивские кораллы, была знакома с Миком Джаггером и прожила больше ста лет, оставшись в истории ярчайшим примером неоднозначного гения. Готовясь к написанию сценария «Бесславных ублюдков», Тарантино прочитал не одну книгу о немецком кинематографе и Лени Рифеншталь, но больше всего режиссера поразили ее семисотстраничные мемуары: «Завораживающе. Хотя половине рассказанного невозможно поверить, но все равно остается половина для размышлений. Ее описания обычных дружеских бесед с Гитлером удивительны и очень правдивы». «When the Lights Go Down» Полин Кейл

Полин Кейл, работавшая в The New Yorker, была одним из самых влиятельных кинокритиков своего времени. Она писала именно о тех фильмах, которые сформировали Тарантино: без «Дикой банды» не было бы «Омерзительной восьмерки», «Бонни и Клайд» — важнейший источник вдохновения для «Настоящей любви» и «Прирожденных убийц». И писала так хлестко и метко, как никто. Четырнадцатилетний Тарантино не мог позволить себе купить этот 600-страничный сборник рецензий, и ему приходилось читать его урывками в книжном магазине, куда он заглядывал перед походом в кино. За месяц юноша осилил весь том и сорок лет спустя говорит: «В конечном итоге Полин Кейл — моя любимая писательница. Не просто любимый кинокритик, а любимая писательница, которая много для меня значит».