Исследовать космос, вырастить пару монстров и организовать работу веселого ресторана — все это можно сделать в этих настольных играх, которые мы собрали вместе с Kinder Delice. Играть в них будет весело и детям, и их родителям!

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«Штука»

© Издательство «Экивоки»

Новая игра от создателей «Экивоков»: участники по очереди тянут из колоды карточку с какой‑нибудь штукой (вам может попасться «Шапочка Санты», «Косичка с бантиком» или что‑то ещё) и объясняют, что это, а остальные пытаются отыскать изображение этой штуки на большом игровом поле. Правила очень простые — разобраться получится быстро. Пригласите к игре бабушку с дедушкой, вместе всегда веселее!

Игроки 3–7 человек Возраст 12+ Партия 30–60 минут Купить 1990 р.

«Артишоки в шоке»

© «Мосигра»

Игра для тех, кто скучает зимой по огороду. Каждый ход игроки собирают с грядок морковь, баклажаны, кукурузу и другие овощи, меняются ими, пропалывают колоду, сбрасывают карты из руки или разыгрывают их. Главная цель проста: раньше прочих игроков сбросить в компост все карты артишоков, которые вам выдали в начале партии. Правила этой игры можно объяснить за пять минут, зато играть в нее всей семьей — сколько угодно.

Игроки 2–4 человека Возраст 10+ Партия от 20 минут Купить 490 р.

«Паника в ресторане»

© Издательство «Стиль жизни»

Юным рестораторам приготовиться! Игрокам здесь нужно обслужить всех посетителей, быстро и точно выполняя их заказы, и не забывать мыть посуду. А иногда в кафе случаются особые события, которые меняют правила игры: то День святого Патрика, то футбольный чемпионат, то нашествие пингвинов. Приготовьтесь, 90 минут игры ваша семья проведет весело и задорно.

Игроки 2–5 человек Возраст 7+ Партия 15–20 минут Купить 1270 р.

«Город мечты»

© «Мосигра»

Время реновации! Вы новый мэр города, и вам предстоит строить новые дома, прокладывать метро и разбивать парки. На радость юным урбанистам больше всего очков получит тот, у кого получится сделать вверенную территорию удобнее для жителей. Несмотря на то, что вам придется соревноваться друг с другом, игра имеет скорее медитативный характер: каждый систематически пытается улучшить жизнь в городке (пусть и не настоящем). Кто знает, возможно, стремление ребенка улучшить город в игре перейдет и в реальную жизнь!

Игроки 1–4 человека Возраст 8+ Партия от 30 минут Купить 990 р.

«Портрет императора»

© «Мосигра»

Наступила весна, император, как обычно, отправился на прогулку по дворцовому саду. А за ним по пятам следуют художники-игроки, которые очень хотят запечатлеть правителя с самого удачного ракурса и, конечно, не разгневать, попав ему под ноги. Простая и элегантная, игра очарует членов семьи, неравнодушных к японской эстетике.

Игроки 2–6 человек Возраст 10+ Партия 20–40 минут Купить 790 р.

«Кошмариум»

© Издательство «Магеллан»

Почувствуйте себя доктором Франкенштейном: в этой игре вам предстоит собирать из разбросанных кусочков больших монстров (диких, но симпатичных!). А когда питомец оживет, можно отправить его съесть чужого монстрика или сделать еще что‑нибудь полезное. Несмотря на кошмарное название, игра очень веселая: обещаем, что и вас, и ваших детей от нее будет не оторвать.

Игроки 2–5 человек Возраст 12+ Партия 20–60 минут Купить 490 р.

«Крылья»

© Издательство Stonemaier Games

Игроки-орнитологи стараются приманить в свои заповедники самых интересных птиц — лесных, степных и болотных. Разным пернатым нужен разный корм, все по-своему организовывают гнезда, но настоящие любители наблюдения за птицами, конечно, без труда разберутся в хитростях этого дела. На карточках с птицами — чудесные иллюстрации: даже рассматривать этих пеликанов и пустельг чрезвычайно увлекательно. А когда вы изучите этих птиц, можно купить новые наборы — с птицами Европы или Океании.

Игроки 1–5 человек Возраст 10+ Партия 40–70 минут Купить 4490 р.

«Драконий рынок»

© Издательство Blue Orange Games

У принцессы Сюэ из Драконьей бухты скоро свадьба, и вот игроки отправляются на плавучий рынок за подарками для невесты. Чтобы увести лучшие подарки из‑под носа конкурентов, придется вдоволь попрыгать с лодки на лодку, а потом еще и вернуться с дарами на пристань. Если соберется четыре игрока, можно играть командами — еще интереснее! А если позовете бабушку с дедушкой, это еще больше сблизит все поколения в семье.

Игроки 2–4 человека Возраст 7+ Партия 40–45 минут Купить 2670 р.

«Я планета»

© Издательство «Простые правила»

В какой еще настолке вам удастся сыграть за планету Солнечной системы? Игроки движутся по орбитам, устраивают друг для друга викторины и узнают много нового о космосе. А для того, чтобы атаковать другого игрока, придется использовать карточки с интересными фактами о планетах. Осторожно: после нескольких партий ваш юный игрок наверняка попросит вас купить пару энциклопедий о космосе!

Игроки 3–8 человек Возраст 10+ Партия 40 минут Купить 2950 р.

«Доббль. Гарри Поттер»

© Издательство «Стиль жизни»

Коробка с этой игрой похожа на баночку для монпансье, но внутри — 55 круглых карточек, на каждой — по восемь персонажей или предметов из вселенной «Гарри Поттера»: Добби, снитч, метла и даже очки главного героя. И вот настоящее волшебство: какие бы две карты вы ни взяли, у них всегда будет ровно одна общая картинка. Играть в «Доббль» можно по-разному, но всегда пригодятся внимательность, скорость и любовь к книгам и фильмам про юных волшебников.

Игроки 2–8 человек Возраст 6+ Партия 15–20 минут Купить 1290 р.

«Фобия»

© Издательство Hobby World

Некоторые люди боятся привидений, а кто‑то — сложных настолок с правилами, запомнить которые не так‑то просто. Не бойтесь «Фобии» — в этой игре правил нет совсем: открываете коробку, достаете колоду и начинаете по ходу дела изучать правила и охотиться на призраков. Научиться играть в «Фобию» проще простого — чем больше партий вы сыграете, тем интереснее. И совсем чуточку страшнее!

Игроки 2–5 человек Возраст 10+ Партия 15–30 минут Купить 690 р.

«Печворк»

© Издательство Lookout Games

А вот игра, в которую можно сыграть не только с детьми, но и с бабушками-дедушками. Два игрока не воюют друг с другом, а шьют из разноцветных кусочков одеяла и стараются сделать это быстрее и качественнее, чем соперник. Звучит просто, но подогнать лоскуток к лоскутку — большое искусство. Не удивляйтесь, если после этой игры ваш сын или дочка потянется к настоящим ниткам и иголкам.

Игроки 2 человека Возраст 8+ Партия 15–30 минут Купить 1190 р.