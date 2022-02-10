Учиться может быть весело: редакции «Афиша.Daliy» вместе с Kinder Delice выбрала 10 занимательных онлайн-курсов, которые помогут школьникам подтянуть оценки, научиться основам тайм-менеджмента и найти новые увлечения.

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Для творчества «Анимация и я» Бесплатно Курс о том, как своими руками сделать мультфильм, — настоящая мечта не только для ребенка: вы тоже наверняка будете тайком подглядывать через плечо. Лекторы — сплошь звезды: Юрий Норштейн («Ежик в тумане»), Константин Бронзит («Алеша Попович и Тугарин Змей»), Михаил Алдашин («Гора самоцветов») и еще двенадцать мастеров этого искусства. Кроме практических занятий тут есть и много увлекательных лекций: как минимум юным студентам станет еще интереснее пересматривать любимые мультики.

Трехмерное моделирование в 3DS Max От 750 рублей в час Если ваш ребенок обожает компьютерные игры и блокбастеры о супергероях (а кто же их не любит), то наверняка ему интересно, как они делаются. Преподаватели этого курса познакомят девочек и мальчиков с одной из самых популярных программ для 3D-моделирования и расскажут, как компьютер помогает дизайнерам создавать целые виртуальные миры. Кто знает — возможно, эти уроки не только развлекут, но и станут первым шагом в одной из самых перспективных профессий XXI века.

«Сделай погромче» Две недели бесплатно, дальше 249 рублей в месяц или 1590 в год Музыкальный журналист Лев Ганкин для взрослых ведет подкаст про британскую музыку «От хора до хардкора», а для меломанов помладше — «Сделай погромче». Тут он рассказывает, зачем металлисты орут, почему под Little Big танцевать веселее, чем под Шуберта, и даже о причинах популярности современного рэпа. Впрочем, не переживайте, детей Ганкин плохому не научит — только познакомит с отличной музыкой.

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Программирование для детей Бесплатно

Даже в мире будущего, где компьютеры отберут у людей работу, кто‑то будет эти компьютеры программировать. Так что начать учиться программированию уж точно никогда не рано. На этом курсе школьники получат основы: узнают, чем занимаются программисты и веб-дизайнеры, кто такие фрилансеры и какими бывают языки программирования. В конце курса у юного студента наверняка появятся новые варианты ответа на вопрос «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?».

Для школы «Зоология беспозвоночных» Бесплатно Существует отличный способ узнать побольше о реальных прототипах героев мультфильма «Губка Боб Квадратные штаны» — а заодно и похвастаться новыми знаниями на уроке. Проект «Дети и наука» — это как школьные уроки, только гораздо интереснее. В этом курсе, например, рассказывают про моллюсков, бабочек и других беспозвоночных. А если ребенку интересна не биология, то на сайте «ДИН.курсы» есть еще множество курсов по разным школьным предметам.

Мини-курс по решению увлекательных задач по математике для 5–6 классов 990 рублей

Маленький секрет: математика на самом деле — увлекательнейший предмет, в премудростях которого ужасно интересно разбираться. В этом курсе Дмитрий Максимов из ИТМО учит пытливых школьников и школьниц решать задачи, которые вряд ли зададут на обычном уроке. После 22 дней можно и оценки подтянуть, и к олимпиаде подготовиться, и даже — кто знает — начать думать о поступлении на тематическую специальность.

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Puzzle English От 1490 рублей Если хочется смотреть «Гарри Поттера» на английском и понимать тиктоки от английских ровесников, а в школе учат только тому, что London is a capital of Great Britain, можно взяться за дело самому. На Puzzle English есть курсы для детей всех возрастов — с видеоуроками и увлекательными заданиями.

Для жизни Тайм-менеджмент для подростков 3900 рублей Тот случай, когда можно научиться вещам, которые точно пригодятся на протяжении всей жизни. Сооснователь петербургской частной «Шуваловской школы», предприниматель и папа рассказывает, как разобраться с кучей дел, которых у подростков всегда слишком много, зачем «есть лягушку» и как помидоры помогают в работе. Пять занятий — для детей, шестое — для их родителей.

«Первому пешеходу приготовиться» Бесплатно

Онлайн — это хорошо, но каждый из нас проводит много времени на улице, где стоит быть внимательнее. В школе о правилах дорожного движения обычно рассказывают скучновато, а здесь — целый интерактивный квест от первого лица. Дети смогут проверить, насколько хорошо они знают, как вести себя на дороге, а если и ошибутся — это же игра, она подскажет, как нужно поступать.

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Управление личными финансами для детей 2990 рублей Хочется накопить на новую приставку? Интересно, почему шоколадки в магазине с каждым годом все дороже? Карманных денег постоянно не хватает? О том, как работают деньги, стоит узнавать пораньше — и этот курс наверняка поможет научиться планировать расходы и грамотно распорядиться накоплениями. Кто знает, может быть, в конце курса уже ребенок сможет дать вам пару грамотных финансовых советов.