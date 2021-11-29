В одном из самых амбициозных оперно-балетных театров страны — «Урал Опера Балете» — мастер аскетичного и экспериментального театра Дмитрий Волкострелов поставил оперу Петра Чайковского «Евгений Онегин». Сенсации не получилось, зато получилось кое‑что поважнее, считает Алексей Киселев.

Когда Чайковский представил публике своего «Евгения Онегина» в Малом театре в 1878 году, публике опера не понравилась. Композитора обвинили в надругательстве над святыней — собственно, романом Пушкина. Дело в том, что Петр Ильич не только лихо сократил текст и дописал кое‑что от себя, но еще и изменил финал: Татьяна в его первоначальной редакции не отвергла Онегина (выходит, получилось точь-в-точь как в бессмертном меме «Да я люблю тебя»). Пришлось переделывать. Дальше — хуже: кое‑кто из коллег назвал музыку скучной, а другой вообще заявил, что у Чайковского отсутствует слух. Да что уж там, многие современники Пушкина считали, что его история про циника Онегина непозволительно мелка. Критик Бестужев недоумевал, обращаясь к автору: «Для чего тебе из пушки стрелять в бабочку?» — мол, несоразмерную целям и задачам высокого искусства тему выбрал автор.

Впрочем, во время премьеры оперы Чайковского самой обсуждаемой темой в СМИ была война с Турцией, а публикация финала романа Пушкина в 1831 году случилась на фоне эпидемии холеры. В общем, были новости поважнее — как и сейчас.

Премьера оперы Чайковского в постановке Дмитрия Волкострелова могла претендовать на главное театральное событие года, но прошла почти незамеченной под грузом новостей про коронавирус, Белоруссию и иностранных агентов. Возможно, кто‑то из зрителей пожалуется на скуку, кто‑то оскорбится, и, когда повестка сменится, спектакль тоже станут вспоминать как веху. Для Волкострелова это дебют в классической опере. В 2012-м была еще экспериментальная инсталляция с музыкантами «Три, четыре» в подвале башни «Федерация» в Москва-Сити. С тех пор ученик Льва Додина и основатель независимого театра Post с музыкальным материалом не соприкасался, зато наделал делов на пересечении современного искусства и постдраматического театра: поставил пьесу из двух предложений, бессюжетного слайд-шоу, чтения Джона Кейджа, журнала «Новый мир» и новгородских грамот. Год назад получил «Золотую маску» и стал худруком Центра им. Мейерхольда. Ни сенсации, ни скандала не произошло. Опера Чайковского в постановке Волкострелова получилась деликатной и неброской. С виду даже как будто вполне традиционалистской. Во всяком случае, спектакль идет на большой сцене музыкального театра, зрители находятся в зале, артисты в исторических костюмах поют, а музыканты в оркестровой яме честно играют три акта с двумя антрактами. Только несколько деталей сообщают, что не все тут так просто. Первая : сцена превращена в березовый лес. В ходе спектакля на ней появляются еще и брезентовые палатки, стучат капли дождя, а над постепенно пустеющими подмостками нависают антикварные люстры. Вторая : некоторые персонажи появляются на сцене в современной одежде. Секундант Онегина, например, выходит в объемном красном пухане и шапочке петушке, вызывая у публики смех единственный раз за весь спектакль.

© Ольга Керелюк/«Урал Опера Балет» 1 из 4 © Елена Лехова/«Урал Опера Балет» 2 из 4 © Елена Лехова/«Урал Опера Балет» 3 из 4 © Елена Лехова/«Урал Опера Балет» 4 из 4

Третья : иногда главные герои молчат, пока их партии вместо них поет кто‑то другой. И вообще, на сцене заметно больше людей, чем полагается. Разобраться помогает программка: кроме Онегина есть еще Евгений и Евгений Львович, кроме Татьяны — Таня и Татьяна Дмитриевна, и так далее. Все они — представители самих себя из разных эпох и поколений; встречаются на сцене, точно Рик и Морти со своими бесконечными двойниками из альтернативных реальностей. Повзрослевший Ленский из будущего, к примеру, в ожидании дуэли поет юной версии самого себя скорбную арию «Куда, куда вы удалились, весны моей златые дни?», очевидно, заранее зная исход дуэли. А понять, кто чей двойник, помогают костюмы: все Татьяны, например, предпочитают голубые тона, а Ленские — бежевые (художник по костюмам — Леша Лобанов). Четвертая : спектакль стремится к статике. Артисты не двигаются без крайней необходимости и даже многоликий хор поет неподвижно, игнорируя ремарку композитора «пляшут». Впрочем, один из артистов хора в третьем ряду все-таки не удержался и стал приплясывать на словах «В чем ходила, в том и вышла». Если это прорвалась артистическая удаль, это прекрасно. Если режиссерский штрих — это прекрасно вдвойне. Пятая : на экранах по бокам от сцены не только дублируются пропеваемые артистами слова, но и время от времени появляются то загадочные цитаты Байрона и Петрарки, то строфы пушкинского романа, которые в оперу Чайковского не влезли. Режиссер отдал этот канал передачи информации отсутствующей у композитора фигуре рассказчика. То есть Пушкину. Шестая и последняя : перед началом спектакля и после поклонов персонажи играют на сцене в бадминтон. Очевидно, этот элемент перекочевал сюда из другого спектакля: сценограф Ксения Перетрухина, уже поместив однажды бадминтонщиков в «Жестоких детях» московского Театра им. Наталии Сац, не нашла поводов не поделиться этой красотой и с уральской публикой, пусть и в совершенно ином контексте. Как заодно и палатками из «Трех дней в аду» в Театре Наций и стволами берез из «Русского романса» там же.

Перефразируя поэта, можно сказать: самоцитирование свыше нам дано, замена оригинальному решению оно.



На афишах оперных спектаклей первым пишут имя композитора, потом дирижера, а дальше всех остальных. Дирижер Константин Чудовский не сотворил с партитурой ничего такого, что бы бросалось бы в глаза (то есть в уши). Чувствуется приверженность монументальному советскому стилю. Даже филигранные работы Олега Будрацкого в роли Гремина («Любви все возрасты покорны»), и, скажем, Анатолия Ворошилова и Ольги Бельтюковой в финальном дуэте Онегина и Татьяны, проигрывают грохочущим хорам (хормейстер — Эльвира Гайфуллина). Магнит внимания спектакля — придуманная режиссером серия столкновений инородных компонентов. Возникающий на экранах текст Пушкина сталкивается с полонезом Чайковского. Наш современник Онегин танцует, как харассер, на корпоративе с жившей за два века до него Татьяной (режиссер по пластике — Максим Петров). Миллениалы Евгений и Таня — парень в свитере и девушка в малиновом берете — точно заглянувшие в «Урал Оперу» по пути с Индустриальной биеннале в «Ельцин-центр», скромно стоят в сторонке. Парень снимает на телефон грациозных персонажей из параллельной реальности.

Волкострелов провернул на гигантской сцене то, что привык проворачивать в лабораторных условиях крошечных пространств: экспонировал артефакт в пространственно-временном континууме, предоставив зрителю дистиллированное «дано».

