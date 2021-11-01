Достоевский в стиле дель арте и мюзикл по Акунину: рассказываем, на какие ноябрьские спектакли стоит обратить внимание.

Москва

«Мама» в театре имени Моссовета Первая часть трилогии французского драматурга Флориана Зеллера «Мама»—«Папа»—«Сын» («Папу» уже экранизировал сам Зеллер с Энтони Хопкинсом в главной роли). Молодой режиссер Павел Пархоменко расскажет историю о пропасти и потери коммуникации внутри семьи, в которой надежда станет единственным решением проблем.

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«Solaris» в «Практике»

Уникальный мультижанровый проект художника Павла Пепперштейна и режиссера Дмитрия Мелкина, совмещающий в себе театр, современное искусство и виртуальную реальность. Режиссер Дмитрий Мелкин создает на сцене настоящий цифровой космос. А главной темой его исследования стали сознание и его границы. На протяжении всей постановки зрители смогут насладиться живым электронным концертом.

«Буковски» в «Гоголь-центре» Лауреат «Золотой маски-2021» Антон Федоров размышляет над одним днем из жизни Чарльза Буковски. На сцене — окраина Лос-Анджелеса 70-х годов, искаженная восприятием самого писателя. Режиссер не пытается перенести западные сюжеты в российскую действительность, но развеивает наши стереотипы об условных американцах.

«Война и мир» в Театре имени Вахтангова

Репетиция спектакля © Александра Торгушникова и Юлия Губина/Театр имени Евгения Вахтангова

Масштабная пятичасовая постановка Римаса Туминаса по роману Толстого выходит к столетнему юбилею спектакля. Театр поясняет, что спектакль будет идти два дня, так как уложить «Войну и мир» в один вечер не получится. Классика русской литературы ставится в излюбленном режиссером авангардном стиле. В спектакле худрук занял артистов всех поколений: от народных до самых молодых, а роль Андрея Болконского исполнят сразу три актера: ведущий артист Виктор Добронравов, Ян Гахарманов и Юрий Поляк. Для Туминаса важно, что бессмысленная война не главное в спектакле: основой он сделал мир.

«Вальпургиева ночь» в МХТ им. Чехова 27 ноября Спектакль Уланбека Баялиева по пьесе Венедикта Ерофеева «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» — об изгое, нуждающемся во внимании и любви людей. Герои постановки — пациенты психиатрической больницы, изгои и одинокие люди, каким был и сам писатель. В ролях — Дмитрий Назаров, Игорь Верник, Николай Сальников и другие.

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«Дон Жуан» в Большом театре «Дон Жуан» Вольфганга Амадея Моцарта снова возвращается на сцену в постановке Семена Спивака. Легендарная и одновременно трагическая история, где герои одержимы страстью и жаждой наслаждения. Сценографию оперы разработал Семен Пастух, лауреат «Золотой маски», а за дирижерским пультом — дирижер Большого театра Туган Сохиев.

Петербург «Алмазная колесница» в театре «ЛДМ»

© Театр «ЛДМ. Новая сцена»/MakersLab

Роман Бориса Акунина стал мюзиклом. В его создании участвовали эксперты по культуре Японии, историки и представители посольства, режиссер и актеры, а сцены боев восточных единоборств исполнят настоящие ниндзя. Режиссер-постановщик Борис Малевский вместе с актерами даже посетил город Иокогама, чтобы достоверно передать культуру, обычаи и самобытность Японии.



«Петруша, сын ли ты мой, или нет?» в «Мастерской»

Репетиция спектакля © Варвара Баскова/«Мастерская»

Роман Габриа представит русское дель арте — переосмысленных «Бесов» Достоевского. Эта постановка не про революцию, а про семью, ведь главная сюжетная линия — нелюбовь отца и сына. В центре внимания здесь полупомешанный энтузиаст Петруша Верховенский: его играют сразу два актера и одна актриса, а смены личности происходят прямо на сцене.



«Eifman Gala» в театре балета Бориса Эйфмана

© Театр балета Бориса Эйфмана