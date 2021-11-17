Недавно в Hyundai Motorstudio на Новом Арбате открылась выставка современного цифрового искусства «World on a Wire» («Мир на проводе»), посвященная слиянию искусства и технологий. Мы сходили туда и выяснили, как выглядит реальность будущего в представлении нескольких современных художников.

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© Андрей Золотов

Москва — третья и финальная остановка выставки «World on a Wire», придуманной художественной организацией Rhizome и компанией Hyundai Motor. Rhizome работает под эгидой нью-йоркского Нового музея, который стал одним из первых в мире музеев, посвященных исключительно современному искусству. Партнерство Rhizome и Hyundai — сравнительно новая история, обнародованная только в этом году; «World on a Wire» стала первым плодом этой кооперации. Дебютировала выставка в конце января этого года в Пекине, и сразу же параллельно запустился сайт, где можно рассмотреть все объекты. За все время этих объектов накопилось одиннадцать, в Москве представлено четыре. Продлится выставка до 12 декабря — успейте посетить! Наличие QR-кода необязательно, а вот маску нужно захватить. Техника на грани фантастики

Название проекта отсылает к фантастическому фильму Райнера Вернера Фассбиндера 1973 года «Мир на проводе». В Москве выставку предварил показ картины и несколько дискуссий, организованных музеем современного искусства «Гараж» в рамках программы Garage Digital, а 23 октября прошел паблик-ток и перформанс творческого дуэта Digital Objects Alliance.

Это первый большой опыт взаимодействия «Гаража» и Rhizome — организации, которую куратор программы Garage Digital Никита Нечаев называет важнейшей среди тех, что занимается коллекционированием, поддержкой и сохранением искусства в новейших сетевых медиа.

Художница Мария Федорова © Андрей Золотов

Инсталляция Марии Федоровой «Хронотоп пандемии» © Андрей Золотов

Хронотоп пандемии и другие истории Главная звезда московской экспозиции — инсталляция «Хронотоп пандемии», придуманная художницей Марией Федоровой. Она начала развивать проект еще прошлой весной, во время общенационального локдауна: тогда Мария решила написать и проиллюстрировать сказку, которая осмысляла бы современные пандемические реалии в русском былинном стиле . Как и в случае классической сказки, у работы Федоровой нет единого автора: каждая глава основана на историях и зарисовках, которые присылали ей читатели со всей России. Проект соединил традиционные сюжеты об Иван-Царевиче и Жар-Птице с технофутуризмом: в качестве помощников главных героев выступают, например, волки-киборги. Работа делалась по заказу Объединения финских институтов культуры для программы Together Alone, но она заинтересовала Майкла Коннора из Rhizome, и в результате у Марии появилась возможность воплотить свою идею физически: в форме причудливого крутящегося цилиндра, на котором по кругу бегают те самые волки-киборги и кони в золотых шлемах. Помимо работы Федоровой, которая выставляется на публике впервые, в студии представлены три проекта американских художников. Самая во всех смыслах заметная из них — огромная инсталляция Рейчел Россин «I’m My Loving Memory», состоящая из причудливо смятых и раскрашенных листов плексигласа: художница нагревала их и прикладывала к собственному телу, так что где‑то листы повторяют его изгибы . Над инсталляцией висит планшет, через экран которого предлагается на нее посмотреть для ощущения дополненной реальности.



Инсталляция Рейчел Россин «Я — моя светлая память» © Андрей Золотов

Инсталляция Рейчел Россин «Я — моя светлая память» © Андрей Золотов

Другие две работы представлены на экранах. «Комната бабочек: особый выпуск» Табора Робака — чистый видеоарт, напоминающий самые невинные фильмы Мэттью Барни: на экранах при входе в студию ползают и летают киборгообразные психоделические насекомые. «Комната бабочек» — это 45-минутная трехмерная анимация, в которой появляется около 100 придуманных Робаком футуристических существ: художник фантазирует о том, какой будет природа после слияния с технологиями. Той же теме посвящена и «Гармония» Тео Триантафиллидиса, демонстрирующая совместное существование животных и машин то ли в мире будущего, то ли во вселенной «Звездных войн» . В отличие от большинства фантастов, и Робак, и Триантафиллидис видят техногенное будущее скорее радостным и спокойным, чем апокалиптическим.

Синергия художника и бренда — один из важных трендов в современном искусстве.

Во всем мире коммерческие компании все чаще спонсируют художественные инициативы, выставки и музеи. Междисциплинарное общение, как называет такое сотрудничество Мария Федорова, становится важной частью творческого дискурса — у художников часто нет финансовых и технических средств для реализации своих проектов, а компании благодаря им могут продемонстрировать свое видение мира. Таким образом создаются целые экосистемы, которые сочетают идеи и возможности. И, очевидно, подобное сотрудничество — такая же часть мира будущего, как и новые технологии, осмыслению которых посвящена выставка «World on a Wire».

Инсталляция Тео Триантафиллидиса «Гармония» © Андрей Золотов

Инсталляция Табора Робака «Комната бабочек: особый выпуск» © Hyundai

Место действия Hyundai Motorstudio, где размещена экспозиция — часть футурологической концепции бренда: это не шоу-рум, а культурное пространство с коворкингом, библиотекой и кафе. Всего таких студий в мире пять; московская — первая и пока что единственная в Европе. «Мир на проводе» — не единственная выставка, которая сейчас проходит в студии. Там же расположены экспонаты, объединенные идеей мобильности будущего: это тоже международный проект, в рамках которого бренд представил свое видение технологий передвижения будущего. Летом этого года концерн Hyundai Motor Group купил передовую компанию Boston Dynamics, занимающуюся робототехникой, в 2023 году бренд обещает выпустить на улицы беспилотные роботакси IONIQ, а уже в следующем году в России — предоставить инновационные электромобили IONIQ 5 по программе онлайн-подписки Hyundai Mobility. Экспериментальную модель IONIQ Electric, давшую имя новому семейству электромобилей, можно увидеть уже сейчас : она представлена на выставке в виде силуэта автомобиля, помещенного на реальную электрическую силовую установку.

Среди других арт-объектов проекта «Будущее передвижений» — привезенный электромобиль Hyundai NEXO с силовой установкой на водородных топливных элементах и нулевым уровнем вредных выбросов, а также инсталляция, посвященная водородному двигателю. Разобранный на части и больше похожий на скульптурную композицию, чем на техническую деталь, он символично висит над резервуаром с водой. Вода — единственный продукт распада водородного топлива, наиболее перспективного на данный момент с точки зрения устойчивого развития. Разработка подобных технологий, одновременно экологичных и клиентоориентированных — суть марки : ведь именно они делают лучше жизнь и человечества, и планеты.