Недавно в Hyundai Motorstudio на Новом Арбате открылась выставка современного цифрового искусства «World on a Wire» («Мир на проводе»), посвященная слиянию искусства и технологий. Мы сходили туда и выяснили, как выглядит реальность будущего в представлении нескольких современных художников.
Москва — третья и финальная остановка выставки «World on a Wire», придуманной художественной организацией Rhizome и компанией Hyundai Motor. Rhizome работает под эгидой нью-йоркского Нового музея, который стал одним из первых в мире музеев, посвященных исключительно современному искусству. Партнерство Rhizome и Hyundai — сравнительно новая история, обнародованная только в этом году; «World on a Wire» стала первым плодом этой кооперации.
Дебютировала выставка в конце января этого года в Пекине, и сразу же параллельно запустился сайт, где можно рассмотреть все объекты. За все время этих объектов накопилось одиннадцать, в Москве представлено четыре. Продлится выставка до 12 декабря — успейте посетить! Наличие QR-кода необязательно, а вот маску нужно захватить.
Техника на грани фантастики
Название проекта отсылает к фантастическому фильму Райнера Вернера Фассбиндера 1973 года «Мир на проводе». В Москве выставку предварил показ картины и несколько дискуссий, организованных музеем современного искусства «Гараж» в рамках программы Garage Digital, а 23 октября прошел паблик-ток и перформанс творческого дуэта Digital Objects Alliance.
Хронотоп пандемии и другие истории
Главная звезда московской экспозиции — инсталляция «Хронотоп пандемии», придуманная художницей Марией Федоровой. Она начала развивать проект еще прошлой весной, во время общенационального локдауна: тогда Мария решила написать и проиллюстрировать сказку, которая осмысляла бы современные пандемические реалии в русском былинном стиле.
Как и в случае классической сказки, у работы Федоровой нет единого автора: каждая глава основана на историях и зарисовках, которые присылали ей читатели со всей России. Проект соединил традиционные сюжеты об Иван-Царевиче и Жар-Птице с технофутуризмом: в качестве помощников главных героев выступают, например, волки-киборги. Работа делалась по заказу Объединения финских институтов культуры для программы Together Alone, но она заинтересовала Майкла Коннора из Rhizome, и в результате у Марии появилась возможность воплотить свою идею физически: в форме причудливого крутящегося цилиндра, на котором по кругу бегают те самые волки-киборги и кони в золотых шлемах.
Помимо работы Федоровой, которая выставляется на публике впервые, в студии представлены три проекта американских художников. Самая во всех смыслах заметная из них — огромная инсталляция Рейчел Россин «I’m My Loving Memory», состоящая из причудливо смятых и раскрашенных листов плексигласа: художница нагревала их и прикладывала к собственному телу, так что где‑то листы повторяют его изгибы. Над инсталляцией висит планшет, через экран которого предлагается на нее посмотреть для ощущения дополненной реальности.
Другие две работы представлены на экранах. «Комната бабочек: особый выпуск» Табора Робака — чистый видеоарт, напоминающий самые невинные фильмы Мэттью Барни: на экранах при входе в студию ползают и летают киборгообразные психоделические насекомые. «Комната бабочек» — это 45-минутная трехмерная анимация, в которой появляется около 100 придуманных Робаком футуристических существ: художник фантазирует о том, какой будет природа после слияния с технологиями. Той же теме посвящена и «Гармония» Тео Триантафиллидиса, демонстрирующая совместное существование животных и машин то ли в мире будущего, то ли во вселенной «Звездных войн». В отличие от большинства фантастов, и Робак, и Триантафиллидис видят техногенное будущее скорее радостным и спокойным, чем апокалиптическим.
Во всем мире коммерческие компании все чаще спонсируют художественные инициативы, выставки и музеи. Междисциплинарное общение, как называет такое сотрудничество Мария Федорова, становится важной частью творческого дискурса — у художников часто нет финансовых и технических средств для реализации своих проектов, а компании благодаря им могут продемонстрировать свое видение мира. Таким образом создаются целые экосистемы, которые сочетают идеи и возможности. И, очевидно, подобное сотрудничество — такая же часть мира будущего, как и новые технологии, осмыслению которых посвящена выставка «World on a Wire».
Место действия
Hyundai Motorstudio, где размещена экспозиция — часть футурологической концепции бренда: это не шоу-рум, а культурное пространство с коворкингом, библиотекой и кафе. Всего таких студий в мире пять; московская — первая и пока что единственная в Европе.
«Мир на проводе» — не единственная выставка, которая сейчас проходит в студии. Там же расположены экспонаты, объединенные идеей мобильности будущего: это тоже международный проект, в рамках которого бренд представил свое видение технологий передвижения будущего. Летом этого года концерн Hyundai Motor Group купил передовую компанию Boston Dynamics, занимающуюся робототехникой, в 2023 году бренд обещает выпустить на улицы беспилотные роботакси IONIQ, а уже в следующем году в России — предоставить инновационные электромобили IONIQ 5 по программе онлайн-подписки Hyundai Mobility. Экспериментальную модель IONIQ Electric, давшую имя новому семейству электромобилей, можно увидеть уже сейчас: она представлена на выставке в виде силуэта автомобиля, помещенного на реальную электрическую силовую установку.
Среди других арт-объектов проекта «Будущее передвижений» — привезенный электромобиль Hyundai NEXO с силовой установкой на водородных топливных элементах и нулевым уровнем вредных выбросов, а также инсталляция, посвященная водородному двигателю. Разобранный на части и больше похожий на скульптурную композицию, чем на техническую деталь, он символично висит над резервуаром с водой. Вода — единственный продукт распада водородного топлива, наиболее перспективного на данный момент с точки зрения устойчивого развития. Разработка подобных технологий, одновременно экологичных и клиентоориентированных — суть марки: ведь именно они делают лучше жизнь и человечества, и планеты.