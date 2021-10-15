В Петербурге стартовал новый аудиоспектакль Pop-up театра «Любовные письма» — это одиночная прогулка по улицам города, а также самое нежное происшествие этого театрального сезона.

«Pop-up театр» Семена Александровского — партизаны Петербурга, создающие спектакли в неожиданных местах: бар, дворец, отель, библиотека, поле. На этот раз площадь покрытия самая внушительная: местом действия стал весь Петербург. В дальнейшем проект планирует охватить Красноярск и Москву. Устроен спектакль так: в бесплатном мобильном приложении Love Letters на карте города расположены любовные письма великих петербуржцев XVIII–XX веков. Письма прикреплены к домам, в которых были созданы, и сопровождаются портретами отправителя и адресата и изображением здания времен переписки. Озвучивают их сегодняшние видные горожане: кутежное послание Пушкина Гончаровой читает Евгений Водолазкин, за Зинаиду Гиппиус отвечает Ксения Раппопорт, за Чехова — Максим Матвеев, а за Дидро — Покрас Лампас.

Сквозь толстые стены многовековых домов литрами сочится нежность.

Чехов, Мандельштам и Маяковский отправляют письма своим «балбесикам», «пташенькам» и «лисенышам». Художники, балерины, артистки, поэты бесконечно признаются друг другу в любви, целуют ручки, ножки, спины, волосы. Кажется, что наполненный суетой, бензином и проблемами город вдруг надламывается и открывается в своей предельной беззащитности. Книппер плачется Чехову, как Станиславский плохо сыграл Вершинина в «Трех сестрах», отчего и она абсолютно провалилась в роли Маши; Николаю II признаются в любви разом Матильда Кшесинская и будущая супруга Аликс; Рылеев пишет жене из Петропавловской крепости за считаные месяцы до казни, а Бальмонт, Маяковский и Гумилев отправляют свеженаписанные стихи своим возлюбленным. Несколько веков репрессий, революций, восстаний, переворотов преломляются и оборачиваются нежностью. У каждого из этих зданий много историй, но благодаря проекту «Любовные письма» в этот раз они говорят о любви.

Спектакль «Любовные письма» — это тот случай, когда форма как влитая соответствует содержанию, а весь инструментарий подобран предельно точно. Идеального мэтча режиссер добивается сразу несколькими путями: во-первых, этот спектакль рассчитан на индивидуальную прогулку. Проекты Семена Александровского часто заточены на тет-а-тет-взаимодействие зрителя с материалом: спектакль «С Чарльзом Буковски за барной стойкой» предполагает одинокое выпивание в баре, «Время, которое» — это уединение в библиотеке. Для «Любовных писем» одиночество тоже необходимо: зритель соприкасается с очень интимной информацией, попадает в сферу слишком тонких переживаний, в тот чат, который сейчас бы предпочли засекретить.

Происходящий акт — слегка вуайеризм, и чрезмерная публичность тут была бы неуместна.

Спектакль-бродилка оправдывает свой формат только в том случае, если органично вписывается в ландшафт, доказывает, что выбранная локация — чрезвычайная художественная необходимость. «Любовные письма» — тот случай, когда без городских декораций не обойтись. Каждый дом — реальное место действия переписок, а прогулка под окнами этих домов — трамплин для воображения и возможность подслушать голоса прошлого. Проект полностью документальный: все тексты реальны, сочинен лишь механизм точной и деликатной их трансляции. Каждое из этих писем ценно уже и само по себе, а соседствуя друг с другом, они вступают в диалог, и начинается разговор между петербуржцами, домами, эпохами. И несмотря на временную пропасть, этот диалог все-таки ведется на одном языке. Полная свобода перемещений — тоже безусловная сила спектакля: зритель может начать свою прогулку из любой точки и выбрать произвольный маршрут, когда угодно отключиться, а потом возобновить прослушивание. Приложение можно включить вместо фоновой музыки во время своего каждодневного перемещения по городу. Для театра, соседствующего в твоем айфоне с десятком других конкурирующих приложений, и эта опция немаловажна.

Главный же бонус проекта в том, что он предлагает горожанам вписать историю своей семьи в городскую сагу.

Дополнить архив любовных писем сможет любой петербуржец. В приложении есть форма, которую можно заполнить, зачитать переписку своих, скажем, бабушек и дедушек и отправить заявку на модерацию, после чего их любовные письма среди прочих появятся на карте города. В перспективе, как надеются создатели, петербуржцы начнут использовать приложение для того, чтобы признаваться друг другу в любви, и постепенно возродят свои эпистолярные навыки, которые наверняка унаследовали от этого города. Засим откланиваюсь и, как писал Владимир Маяковский Лиле Брик, «целую нежно, долго, много лапушки твои и волоски, и глазы», дорогой мой читатель.