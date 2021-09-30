Сказки, видеоблоги и Беслан: советуем, что почитать с детьми осенью.

«Где кончается мир» Джеральдин Маккорин

Существует множество верных дурных знамений. Например, из туч идет кровавый дождь. Или зловещая птица садится рядом. Впрочем, когда ты молод и готов отправиться в первое большое путешествие, то можешь что‑то и пропустить по неопытности — и тогда жизнь твоя круто изменится.

Этот жутковатый роман про подростков, оказавшихся забытыми на маленьком островке, немного напоминает «Повелителя мух» и «Голодные игры», но еще больше пугает то, что читатель вместе с героями не знает, осталась ли какая‑то жизнь вне маленького острова.

Издательство Wonder Books, перевод Е.Зиганшина

«На краю небес» Айвена Саутолла

Иллюстрации Сергея Маковецкого

Как отпраздновать день рождения? Разумеется, пригласить всех друзей и предвкушать отличный праздник. Правда, добраться до места можно только на самолете, но они много раз летали, и все было в порядке, поэтому все ждут рядового путешествия.

Австралийский роман о детях, оказавшихся перед лицом смерти в маленьком самолете, очень хорош и напряженностью, и вниманием к характеру героев. Отличное чтение для выходных или каникул.

Издательство «Мелик-Пашаев», перевод Елены Тепляшиной

«Сказки Гамаюн» Александра Уткина

Истории про мышь и воробья, про Ивана-царевича и молодильные яблоки знакомы каждому с детства. Еще все знают, что лев — царь зверей. Но никто не догадывается, как эти сюжеты связаны между собой.

Александр Уткин нарисовал историю, где знакомые с детства персонажи не отходят от привычного поведения, но живут в совершенно новом мире, а привычные сюжеты сплетаются в необычное полотно.

Издательство «Бумкнига»

«Я знаю каждую минуту» Влады Харебовой

Иллюстрации Оксаны Батуриной

Неуютно чувствовать себя в Москве — нормально. Особенно если ты приехал из далекого города и пытаешься написать статью про художника, который тебе даже не нравится. Но вот на аллее ты встречаешь девушку, в которую однажды был влюблен. Только после этой встречи придется вспомнить, почему же отношения не сложились.

Небольшая книга Влады Харебовой выглядит совершенно обычным романом о первой любви и о молодом провинциале, приехавшем покорять Москву. Только первое впечатление обманчиво: на самом деле читателя ждет повесть о юных влюбленных, оказавшихся в бесланской школе в сентябре 2004 года.

Издательство «Абрикобукс»

«Мы — львы!» Йенса Маттссона

Иллюстрации Йенни Люкандер

Вы с братом — отважные львы, охотящиеся на ленивых гну, трусливых бегемотов и глуповатых газелей. Но охоту на время приходится прекратить, ведь брата увозят в больницу, где его койка — как клетка в зоопарке. Впрочем, если стая рядом, то из клетки можно и убежать.

Совершенно пронзительная книга о любви и о попытках справиться с горем с яркими и красочными иллюстрациями; возможно, именно от контраста между цветами и тяжелым сюжетом читать ее так трудно.

Издательство «Городец», перевод Юлии Колесовой

«Мифические существа из сказок и легенд всего мира» Байрона и Милли Мортимер

Иллюстрации Викто Нгаи

Проплыть рядом с лох-несским чудовищем, узнать, кто живет на Красной площади, и решить, настоящие ли химеры в Париже — вот неполный список того, что нужно успеть сделать Мортимерам в их путешествии.

Богато иллюстрированная книга вызывает недоумение: где же волшебные существа? Впрочем, ваш юный читатель наверняка не забыл про волшебный фонарик, пусть скорее светит на страницы и помогает в поисках тех, кого так просто не разглядеть.

Издательство «МИФ», перевод Дарьи Смирновой

«Субтитры» Евы Немеш

Что важно для современного подростка? Для многих — стать популярными, набрать множество просмотров и подписчиков, монетизировать блог, перестать ходить в школу. Только вот за популярность приходится платить, и зачастую цена слишком велика.

Ева Немеш в своей повести «Субтитры» удачно играет с формой: повесть построена как сценарий шоу на ютьюбе, но это не делает произведение легковесным. Ведь здесь речь идет о травле, попытках справиться с инвалидностью и найти способ преодолеть боль.

Издательство «Самокат»

«Однаи, Стор и я» Кирилла Николаева

Иллюстрации Евы Эллер

Если приехать на Остров, твоя жизнь наверняка изменится. Впрочем, не обязательно в лучшую сторону, ведь все там давно знают друг друга, а ты — чужак, и дружить особенно не с кем. Разве что сюда приедет еще один новичок.

Неспешная дебютная книга Кирилла Николаева рассказывает о том, как важно преодолеть одиночество и попытаться найти путь к другому человеку, ведь каждый из нас — остров в океане.

Издательство «Пять четвертей»