Сказки, видеоблоги и Беслан: советуем, что почитать с детьми осенью.

«Где кончается мир» Джеральдин Маккорин

Существует множество верных дурных знамений. Например, из туч идет кровавый дождь. Или зловещая птица садится рядом. Впрочем, когда ты молод и готов отправиться в первое большое путешествие, то можешь что‑то и пропустить по неопытности — и тогда жизнь твоя круто изменится. Этот жутковатый роман про подростков, оказавшихся забытыми на маленьком островке, немного напоминает «Повелителя мух» и «Голодные игры», но еще больше пугает то, что читатель вместе с героями не знает, осталась ли какая‑то жизнь вне маленького острова.

«На краю небес» Айвена Саутолла Иллюстрации Сергея Маковецкого

Как отпраздновать день рождения? Разумеется, пригласить всех друзей и предвкушать отличный праздник. Правда, добраться до места можно только на самолете, но они много раз летали, и все было в порядке, поэтому все ждут рядового путешествия. Австралийский роман о детях, оказавшихся перед лицом смерти в маленьком самолете, очень хорош и напряженностью, и вниманием к характеру героев. Отличное чтение для выходных или каникул.

Издательство «Мелик-Пашаев» , перевод Елены Тепляшиной

Истории про мышь и воробья, про Ивана-царевича и молодильные яблоки знакомы каждому с детства. Еще все знают, что лев — царь зверей. Но никто не догадывается, как эти сюжеты связаны между собой. Александр Уткин нарисовал историю, где знакомые с детства персонажи не отходят от привычного поведения, но живут в совершенно новом мире, а привычные сюжеты сплетаются в необычное полотно.

«Я знаю каждую минуту» Влады Харебовой Иллюстрации Оксаны Батуриной

Неуютно чувствовать себя в Москве — нормально. Особенно если ты приехал из далекого города и пытаешься написать статью про художника, который тебе даже не нравится. Но вот на аллее ты встречаешь девушку, в которую однажды был влюблен. Только после этой встречи придется вспомнить, почему же отношения не сложились. Небольшая книга Влады Харебовой выглядит совершенно обычным романом о первой любви и о молодом провинциале, приехавшем покорять Москву. Только первое впечатление обманчиво: на самом деле читателя ждет повесть о юных влюбленных, оказавшихся в бесланской школе в сентябре 2004 года.

«Мы — львы!» Йенса Маттссона Иллюстрации Йенни Люкандер

Вы с братом — отважные львы, охотящиеся на ленивых гну, трусливых бегемотов и глуповатых газелей. Но охоту на время приходится прекратить, ведь брата увозят в больницу, где его койка — как клетка в зоопарке. Впрочем, если стая рядом, то из клетки можно и убежать. Совершенно пронзительная книга о любви и о попытках справиться с горем с яркими и красочными иллюстрациями; возможно, именно от контраста между цветами и тяжелым сюжетом читать ее так трудно.

Издательство «Городец» , перевод Юлии Колесовой

«Мифические существа из сказок и легенд всего мира» Байрона и Милли Мортимер Иллюстрации Викто Нгаи

Проплыть рядом с лох-несским чудовищем, узнать, кто живет на Красной площади, и решить, настоящие ли химеры в Париже — вот неполный список того, что нужно успеть сделать Мортимерам в их путешествии. Богато иллюстрированная книга вызывает недоумение: где же волшебные существа? Впрочем, ваш юный читатель наверняка не забыл про волшебный фонарик, пусть скорее светит на страницы и помогает в поисках тех, кого так просто не разглядеть.

Издательство «МИФ» , перевод Дарьи Смирновой

«Субтитры» Евы Немеш

Что важно для современного подростка? Для многих — стать популярными, набрать множество просмотров и подписчиков, монетизировать блог, перестать ходить в школу. Только вот за популярность приходится платить, и зачастую цена слишком велика. Ева Немеш в своей повести «Субтитры» удачно играет с формой: повесть построена как сценарий шоу на ютьюбе, но это не делает произведение легковесным. Ведь здесь речь идет о травле, попытках справиться с инвалидностью и найти способ преодолеть боль.

«Однаи, Стор и я» Кирилла Николаева Иллюстрации Евы Эллер