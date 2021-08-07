Творчество группы «Король и Шут» — недооцененная скрепа нашего общества, объединяющая старых панков и тиктокеров. Меж тем их песни вписываются и в более старинную традицию романтической поэзии. Сможете ли вы отличить творчество Михаила Горшенева от стихов поэта Серебряного века Александра Рославлева?
Шуты короля хоронили:
Гремя бубенцами,
Трясли колпаками
И в бубны блестящие били —
Шуты короля хоронили.
Гремя бубенцами,
Трясли колпаками
И в бубны блестящие били —
Шуты короля хоронили.
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Ровно в полночь я пришел,
Сел за гроб к ним, за их стол.
Как всегда, их было трое:
Смерть, король — гнилой старик
И веселый гробовщик.
Они пели песню крови.
Сел за гроб к ним, за их стол.
Как всегда, их было трое:
Смерть, король — гнилой старик
И веселый гробовщик.
Они пели песню крови.
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Молча брожу я средь полей,
Тоскую, грущу о даме своей,
Как дорога она мне была,
И без нее мне жизнь не мила.
Тоскую, грущу о даме своей,
Как дорога она мне была,
И без нее мне жизнь не мила.
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Выли псы у эшафота
По ночам.
Каждый день была работа
Палачам.
Сила тайная будила
Мертвецов.
В полночь много их бродило,
Без голов.
По ночам.
Каждый день была работа
Палачам.
Сила тайная будила
Мертвецов.
В полночь много их бродило,
Без голов.
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Навестите склеп старинный,
Приходите в лунный час,
Буду ждать и саван длинный
Расстелю для вас…
Приходите в лунный час,
Буду ждать и саван длинный
Расстелю для вас…
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С горя начал я всех избегать
И шарахался я от прохожих,
И друзей мне пришлось потерять,
Стал я сам на себя непохожий.
И шарахался я от прохожих,
И друзей мне пришлось потерять,
Стал я сам на себя непохожий.
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Едва зайдете ко мне, прощайтесь с белым светом.
Вы не умрете, но вы не знаете об этом!
Вы не умрете, но вы не знаете об этом!
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И это место стороной обходит сельский люд,
И суеверные твердят: «Там призраки живут».
И суеверные твердят: «Там призраки живут».
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Сегодня праздник наш —
Сегодня праздник прокаженных…
Вино из древних чаш
И крылья слов, вином зажженных, —
Сегодня праздник наш!
Сегодня праздник прокаженных…
Вино из древних чаш
И крылья слов, вином зажженных, —
Сегодня праздник наш!
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Чье сердце солнцем жило,
В камнях погребено.
Льет дождь, стуча уныло
В асфальтовое дно.
В камнях погребено.
Льет дождь, стуча уныло
В асфальтовое дно.
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